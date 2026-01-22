Mundo

Alemania detuvo a una empresaria germano-ucraniana acusada de espiar para Rusia desde 2023

La sospechosa habría recopilado información sobre ayuda militar a Ucrania y tecnología de drones con ayuda de dos exoficiales alemanes, en un caso que evidencia la intensificación de las actividades de inteligencia rusa en Europa

La embajada rusa en Berlín
La embajada rusa en Berlín el 27 de marzo del 2018 (AP foto/Markus Schreiber)

Una mujer germano-ucraniana fue arrestada en Berlín el miércoles, acusada de espiar para Rusia al pasar información sobre ayuda militar a Ucrania, según informó la fiscalía.

La sospechosa, identificada parcialmente como Ilona W., presuntamente mantenía contactos de inteligencia con la embajada rusa en Berlín desde al menos noviembre de 2023, según informó la fiscalía en un comunicado.

Recopiló información de antecedentes sobre participantes en eventos políticos de alto perfil y recopiló información sobre instalaciones de la industria armamentística, pruebas de drones y planes de entrega de drones a Ucrania, según la fiscalía.

También presuntamente utilizó a conocidos personales que habían trabajado anteriormente para el ejército alemán para recopilar información para la inteligencia rusa.

El Ministerio de Defensa afirmó que dos ex oficiales militares alemanes —un oficial de Estado Mayor recientemente retirado y un exfuncionario de alto rango— estaban implicados en el caso y seguían bajo investigación.

FOTO DE ARCHIVO: Un dron
FOTO DE ARCHIVO: Un dron Falke/Vector de Quantum-Systems se exhibe en la Exposición Aeroespacial Internacional ILA el día de su inauguración en el aeropuerto de Schoenefeld en Berlín, Alemania, el 5 de junio de 2024 (REUTERS/Axel Schmidt/Foto de archivo)

El ex oficial seguía en servicio activo en el ejército alemán cuando comenzó la investigación de contrainteligencia, según un portavoz del ministerio.

Se cree que ambos utilizaron sus contactos en las Fuerzas Armadas Alemanas para proporcionar información sensible a Ilona W., añadió el portavoz.

Sin embargo, la investigación en curso se centra en si sabían o no que la información se estaba transmitiendo a la inteligencia rusa, añadió.

La revista alemana Der Spiegel informó que Ilona W. es una empresaria de 56 años que participó activamente en la junta directiva de una importante organización con sede en Berlín que promueve el entendimiento internacional.

La revista, citando fuentes anónimas, también informó que el contacto de la mujer en la embajada es un coronel del servicio de inteligencia militar ruso GRU, que operaba de forma encubierta como agregado militar de la embajada.

Consultada por AFP, la embajada rusa en Berlín dijo que no haría comentarios sobre las acusaciones.

Tecnología de drones

FOTO DE ARCHIVO: Un dron
FOTO DE ARCHIVO: Un dron DJI se exhibe en la jornada inaugural de Innovation For All (IFA), una feria comercial de tecnología e industria, en Berlín, Alemania, el 5 de septiembre de 2025 REUTERS/Maryam Majd/Foto de archivo

Der Spiegel informó que la ex funcionaria fue directora del servicio técnico del ejército alemán hasta 2018.

Entre otras tareas, dicho servicio era responsable de evaluar la tecnología de drones para la oficina de adquisiciones.

La revista informó que desde entonces había trabajado como consultor, presumiendo de mantener un contacto estrecho y regular con el ejército.

La fiscalía afirmó que Ilona W. también ayudó a su contacto ruso a usar una identidad falsa para asistir a eventos políticos en Berlín y establecer contactos útiles.

La policía registró los domicilios de Ilona W. y de los otros dos el miércoles por la mañana.

El arresto se produce en un momento en que Alemania y otros gobiernos europeos se encuentran en alerta máxima por presuntos casos de espionaje ruso, vigilancia con drones y actividades de sabotaje, como ciberataques y campañas de desinformación.

Moscú ha negado repetidamente estas acusaciones, acusando en cambio a Occidente de intentar debilitar y destruir a Rusia.

Los esfuerzos de las autoridades alemanas para erradicar a los presuntos espías rusos se han intensificado desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

La amenaza que representa el espionaje ruso es real”, declaró el miércoles la ministra de Justicia alemana, Stefanie Hubig.

Dadas estas amenazas, Hubig afirmó que era necesario “reforzar las defensas de nuestra democracia contra el espionaje extranjero y la guerra híbrida”.

Alemania es un importante proveedor de ayuda militar a Ucrania y se encuentra entre las potencias europeas de la OTAN que están incrementando drásticamente el gasto en defensa para disuadir a Rusia.

El país también es un centro logístico clave para las fuerzas de la OTAN en Europa.

Las autoridades alemanas han advertido repetidamente sobre agentes supuestamente reclutados en línea para realizar tareas como tomar fotografías de instalaciones industriales y militares clave.

También el miércoles, la policía alemana arrestó a dos hombres —un ciudadano ruso y otro alemán— por presuntamente canalizar dinero y equipo a milicias separatistas prorrusas que luchan en el este de Ucrania.

(Con información de AFP)

