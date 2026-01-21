¿Qué es la “secta Moon” y por qué se asocia con el asesinato del ex líder nipón Shinzo Abe?

El creador de la secta Moon, Sun Myung Moon.

Los supuestos vínculos del ex primer ministro japonés Shinzo Abe con la Iglesia de la Unificación, conocida también como ‘secta Moon’, fueron la motivación del autor confeso del magnicidio, cuya condena a cadena perpetua este miércoles ha vuelto a poner el foco sobre el controvertido grupo, originario de Corea del Sur.

El Tribunal del Distrito de Nara (oeste de Japón) condenó este miércoles a Tetsuya Yamagami, de 45 años, a cadena perpetua por asesinar con un arma casera en 2022 al primer ministro nipón más longevo en el Japón democrático, con mandatos entre 2006 y 2007, y 2012 y 2020.

Gente rezando por el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe en el templo Zojoji en Tokio, Japón, el 8 de julio de 2023. (AP Foto/Shuji Kajiyama, Archivo)

El crimen, que tuvo lugar cuando Abe participaba en un acto electoral, sacudió a la nación. La motivación del asesino para cometerlo, al denunciar los supuestos vínculos del exmandatario con la Iglesia de la Unificación y alegar que esta llevó a su familia a la bancarrota, aumentó el interés sobre el grupo.

La controvertida ‘secta Moon’

Conocida también como ‘secta Moon’, los orígenes de la Iglesia de la Unificación datan de 1954. Fue entonces cuando Sun Myung Moon, nacido en 1920 bajo el nombre de Moon Yong-myung en lo que es hoy Corea del Norte, fundó en Seúl la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.

Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, llega a la oficina del fiscal especial para ser interrogada sobre las acusaciones, que ella ha negado, de que dio instrucciones a la Iglesia para sobornar a la esposa del expresidente Yoon Suk-yeol y a un político cercano a Yoon, en Seúl, Corea del Sur. 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji

El grupo comenzó a expandirse a lo largo de los años 60 con la apertura de templos en países como Japón o EE.UU.

Un rápido crecimiento al calor de las proclamas del reverendo, que pasó casi tres años en un campo de trabajo del régimen de Kim Il-sung antes de ser liberado durante la Guerra de Corea, de ser el nuevo mesías, después de que Jesucristo se le apareciera en su adolescencia y le pidiera que terminara su labor en la tierra.

Imagen de seguidores de la Iglesia de la Unificación. EFE/KIM HEE-CHUL

Un tribunal estadounidense condenó al reverendo por evasión fiscal a año y medio de cárcel en 1982, mientras que la desintegración de la URSS llevó a la iglesia a refundarse en 1994 bajo el nombre de Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo y a suavizar sus posturas políticas.

Tras la muerte de Moon en 2012, el grupo, que llegó a asegurar en su momento que contaba con tres millones de fieles en todo el mundo, se fraccionó debido a las disputas entre la viuda del reverendo, Han Hak-ja, y varios de los 15 hijos del matrimonio.

Influyente en Japón y vetada tras el asesinato de Abe

Tetsuya Yamagami, sospechoso de asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, es escoltado por agentes de policía mientras es llevado ante los fiscales, en la comisaría de Nara-nishi en Nara, al oeste de Japón, en esta foto tomada por Kyodo el 10 de julio de 2022. Crédito obligatorio Kyodo via REUTERS

La rama japonesa del movimiento original fue objeto de un intenso escrutinio público en Japón después de que Yamagami destapara importantes conexiones entre la escena política nacional y el grupo.

El magnicidio hizo además que muchas víctimas del credo en el país sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.

Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación.

Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la ‘secta Moon’ como organización religiosa, aunque el grupo apeló la decisión y el proceso judicial continúa.

El escrutinio en Japón ha desatado también una ola de críticas sobre la ‘secta Moon’ por parte del Gobierno de su Corea del Sur natal.

Nobuo Okamura (dcha), jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial (FFWPU), anteriormente conocida como Iglesia de la Unificación, y el abogado Nobuya Fukumoto ofrecen una conferencia de prensa en Tokio, Japón, el 16 de octubre de 2023. EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

Hace apenas una semana, el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, hizo un llamado público a “erradicar” las “pseudorreligiones” mientras las autoridades investigan a la Iglesia de la Unificación y a otros grupos.

Mientras, la líder de la ‘secta Moon’, Han Hak-ja, es investigada por su presunta implicación en sobornos a políticos, y las autoridades surcoreanas han llevado a cabo diversas redadas en instalaciones clave de la agrupación religiosa.

(con información de EFE)