Mundo

¿Qué es la “secta Moon” y por qué se asocia con el asesinato del ex líder nipón Shinzo Abe?

La justicia dictaminó el encarcelamiento del responsable del magnicidio ocurrido en 2022, lo que ha intensificado la discusión pública sobre las relaciones entre figuras políticas y la Iglesia de la Unificación en la sociedad japonesa

Guardar
El creador de la secta
El creador de la secta Moon, Sun Myung Moon.

Los supuestos vínculos del ex primer ministro japonés Shinzo Abe con la Iglesia de la Unificación, conocida también como ‘secta Moon’, fueron la motivación del autor confeso del magnicidio, cuya condena a cadena perpetua este miércoles ha vuelto a poner el foco sobre el controvertido grupo, originario de Corea del Sur.

El Tribunal del Distrito de Nara (oeste de Japón) condenó este miércoles a Tetsuya Yamagami, de 45 años, a cadena perpetua por asesinar con un arma casera en 2022 al primer ministro nipón más longevo en el Japón democrático, con mandatos entre 2006 y 2007, y 2012 y 2020.

Gente rezando por el ex
Gente rezando por el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe en el templo Zojoji en Tokio, Japón, el 8 de julio de 2023. (AP Foto/Shuji Kajiyama, Archivo)

El crimen, que tuvo lugar cuando Abe participaba en un acto electoral, sacudió a la nación. La motivación del asesino para cometerlo, al denunciar los supuestos vínculos del exmandatario con la Iglesia de la Unificación y alegar que esta llevó a su familia a la bancarrota, aumentó el interés sobre el grupo.

La controvertida ‘secta Moon’

Conocida también como ‘secta Moon’, los orígenes de la Iglesia de la Unificación datan de 1954. Fue entonces cuando Sun Myung Moon, nacido en 1920 bajo el nombre de Moon Yong-myung en lo que es hoy Corea del Norte, fundó en Seúl la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.

Han Hak-ja, líder de la
Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, llega a la oficina del fiscal especial para ser interrogada sobre las acusaciones, que ella ha negado, de que dio instrucciones a la Iglesia para sobornar a la esposa del expresidente Yoon Suk-yeol y a un político cercano a Yoon, en Seúl, Corea del Sur. 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji

El grupo comenzó a expandirse a lo largo de los años 60 con la apertura de templos en países como Japón o EE.UU.

Un rápido crecimiento al calor de las proclamas del reverendo, que pasó casi tres años en un campo de trabajo del régimen de Kim Il-sung antes de ser liberado durante la Guerra de Corea, de ser el nuevo mesías, después de que Jesucristo se le apareciera en su adolescencia y le pidiera que terminara su labor en la tierra.

Imagen de seguidores de la
Imagen de seguidores de la Iglesia de la Unificación. EFE/KIM HEE-CHUL

Un tribunal estadounidense condenó al reverendo por evasión fiscal a año y medio de cárcel en 1982, mientras que la desintegración de la URSS llevó a la iglesia a refundarse en 1994 bajo el nombre de Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo y a suavizar sus posturas políticas.

Tras la muerte de Moon en 2012, el grupo, que llegó a asegurar en su momento que contaba con tres millones de fieles en todo el mundo, se fraccionó debido a las disputas entre la viuda del reverendo, Han Hak-ja, y varios de los 15 hijos del matrimonio.

Influyente en Japón y vetada tras el asesinato de Abe

Tetsuya Yamagami, sospechoso de asesinar
Tetsuya Yamagami, sospechoso de asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, es escoltado por agentes de policía mientras es llevado ante los fiscales, en la comisaría de Nara-nishi en Nara, al oeste de Japón, en esta foto tomada por Kyodo el 10 de julio de 2022. Crédito obligatorio Kyodo via REUTERS

La rama japonesa del movimiento original fue objeto de un intenso escrutinio público en Japón después de que Yamagami destapara importantes conexiones entre la escena política nacional y el grupo.

El magnicidio hizo además que muchas víctimas del credo en el país sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.

Han Hak-ja, líder de la
Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación.

Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la ‘secta Moon’ como organización religiosa, aunque el grupo apeló la decisión y el proceso judicial continúa.

El escrutinio en Japón ha desatado también una ola de críticas sobre la ‘secta Moon’ por parte del Gobierno de su Corea del Sur natal.

Nobuo Okamura (dcha), jefe de
Nobuo Okamura (dcha), jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial (FFWPU), anteriormente conocida como Iglesia de la Unificación, y el abogado Nobuya Fukumoto ofrecen una conferencia de prensa en Tokio, Japón, el 16 de octubre de 2023. EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

Hace apenas una semana, el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, hizo un llamado público a “erradicar” las “pseudorreligiones” mientras las autoridades investigan a la Iglesia de la Unificación y a otros grupos.

Mientras, la líder de la ‘secta Moon’, Han Hak-ja, es investigada por su presunta implicación en sobornos a políticos, y las autoridades surcoreanas han llevado a cabo diversas redadas en instalaciones clave de la agrupación religiosa.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

secta MoonJapónShinzo Abecondena

Últimas Noticias

El ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo fue condenado a 23 años de prisión por insurrección

La condena dictada por el tribunal en Seúl supera en ocho años la petición de la fiscalía, tras considerar el papel determinante del funcionario en la instauración del estado de excepción durante la administración de Yoon Suk-yeol

El ex primer ministro surcoreano

Al menos cuatro muertos en Ucrania tras los ataques nocturnos rusos contra la capital y la ciudad natal de Zelensky

La Fuerza Aérea ucraniana asegura haber derribado cerca de 85 de los alrededor de cien drones lanzados por Putin. El invierno está en su momento más frío y la falta de energía para calefacción somete a los ucranianos a un sufrimiento extremo

Al menos cuatro muertos en

Japón reiniciará este miércoles la planta nuclear más grande del mundo tras el accidente de Fukushima en 2011

Un reactor de la central japonesa ubicada en Niigata vuelve a la actividad luego de obtener la aprobación gubernamental, pese a la persistente división social sobre el regreso de la energía atómica en la región

Japón reiniciará este miércoles la

Trump respaldó al presidente sirio y la ofensiva del Ejército en el norte del país contra las milicias kurdas

El presidente de Estados Unidos catalogó a Ahmed al-Sharaa como “un tipo fuerte” que está trabajando “muy duro” para “mantener a los terroristas presos” con el poder de las fuerzas gubernamentales

Trump respaldó al presidente sirio

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación de Trump para integrar el Consejo de la Paz

La oficina ministerial informó que el premier israelí se sumará al grupo ideado por el presidente de Estados Unidos, el cual busca la colaboración de dirigentes internacionales en tareas de reconstrucción y estabilidad global

El primer ministro de Israel,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El restaurante favorito de los

El restaurante favorito de los españoles en 2025 está en Alicante: fusión de cocina magrebí y precio medio de 28 €

Así ubicaron y detuvieron a la condenada por el caso Nicolini: PNP obtuvo la pista de su paradero gracias a un informante

Científicos crearon una mano robótica súper versátil: desmontable, simétrica y puede tener cinco o seis dedos

Regresa la prohibición de dos personas en moto: General Arriola defiende la medida por su uso en delitos

Calor en Lima: ¿a cuánto llegará la temperatura hoy 21 de enero, según el Senamhi?

INFOBAE AMÉRICA
Científicos crearon una mano robótica

Científicos crearon una mano robótica súper versátil: desmontable, simétrica y puede tener cinco o seis dedos

El Villarreal solo cayó en dos de los últimos diez choques con el Madrid en La Cerámica

El Betis, a certificar en Grecia su pase por la vía directa

Erdogan apoya a Damasco y dice que no tolerará el separatismo kurdo en su frontera sur

La Familia Real, sin Juan Carlos I, da su último adiós en Atenas a la hermana de Doña Sofía, Irene de Grecia

ENTRETENIMIENTO

La emotiva confesión de Margot

La emotiva confesión de Margot Robbie tras trabajar con Jacob Elordi en ‘Cumbes borrascosas’: “Me volví codependiente de él”

Céline Dion despidió a Valentino Garavani con un emotivo homenaje y recuerdos de complicidad artística

Woody Harrelson admite que no soportaba a Matthew McConaughey al principio de ‘True Detective’: “Había veces que quería meterle un puñetazo”

A 20 años del estreno de High School Musical: ¿qué fue de la vida de los protagonistas?

El futuro de Star Wars después de Kathleen Kennedy: cambios de liderazgo, películas en desarrollo y dudas estratégicas