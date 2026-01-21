Por qué el Reino Unido resolvió entregar las Islas Chagos a Mauricio

Un bombardero B-2 Spirit despega para una misión de combate durante la guerra en Irak mientras otras aeronaves de la 40.ª Ala Expedicionaria Aérea se preparan en la pista de Diego García. (Senior Airman Nathan G. Bevier/U.S. Air Force vía AP)

Más de dos siglos de control británico sobre el archipiélago de Chagos llegan a su fin tras la decisión del gobierno de ceder la soberanía a Mauricio y acordar el pago de una cantidad anual que permitirá al Reino Unido y a Estados Unidos mantener una base militar clave en el océano Índico. El primer ministro Keir Starmer ha impulsado el acuerdo pese a las reservas por el coste de 3.400 millones de libras (4.600 millones de dólares), así como la oposición de la líder conservadora Kemi Badenoch, el dirigente de Reform UK Nigel Farage y miembros de la comunidad chagosiana que buscan independencia.

La transferencia de soberanía, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos desde el año pasado, ha sido criticada recientemente por el presidente Donald Trump, quien calificó el pacto como una “gran estupidez” cuando se aproximaba la aprobación parlamentaria en Londres. A pesar de este cambio de postura en la Casa Blanca, las posibilidades de revertir el proceso son escasas, ya que Reino Unido y Mauricio han suscrito un tratado que habilita el traspaso.

El acuerdo, anunciado como una de las decisiones de seguridad más relevantes desde el ascenso de Starmer al poder en julio de 2024, contempla que Reino Unido realice pagos anuales a Mauricio por 99 años, con una media estimada de 101 millones de libras por año, lo que representa un desembolso total de 3.400 millones de libras según la valoración oficial británica para inversiones a largo plazo. El gobierno británico ha admitido que los chagosianos fueron perjudicados durante su administración; no obstante, no se permitirá su retorno a Diego García, la isla principal, aunque podrán reasentarse en otras dos islas del archipiélago. Londres mantendrá el control total de la base militar y establecerá una zona de seguridad en la que solo podrá autorizarse construcción con su consentimiento. Además, según el ministro del Exterior Stephen Doughty en declaraciones recogidas por la House of Commons, existirá una prohibición sobre la presencia de fuerzas de seguridad extranjeras en las islas exteriores, tanto civiles como militares.

El archipiélago de Chagos, situado al sur de Mumbai y al este de Tanzania, fue inicialmente colonizado por Francia y administrado como dependencia de Mauricio. El Reino Unido asumió el control en la década de 1810 y mantuvo esa estructura administrativa hasta 1965, cuando estableció Chagos como territorio separado, compensó a Mauricio con 3 millones de libras y concedió a Estados Unidos el uso de una base militar durante 50 años a cambio de ventajas en la adquisición de misiles nucleares y el uso conjunto de la instalación. En ese proceso, cerca de 1.360 chagosianos fueron expulsados de Diego García para habilitar la base, iniciando operaciones en 1973. La mayoría de los desplazados terminó en Reino Unido, Mauricio y Seychelles, donde enfrentaron discriminación y escasa ayuda para rehacer sus vidas, según denuncias de Human Rights Watch.

La base militar, denominada Naval Support Facility Diego Garcia, alberga una pista de 3.660 metros capaz de recibir los aviones más pesados de la flota estadounidense, incluidos los bombarderos B-2, B-52 y B-1B, y fue designada como sitio de aterrizaje de emergencia para el transbordador espacial de la NASA. Por su ubicación remota, el enclave es considerado estratégico para acceder al Indo-Pacífico y Oriente Medio, y funciona como punto de escala para vuelos entre Europa, Asia Oriental y Australia. Diego García ha sido utilizada en operaciones estadounidenses como la Guerra del Golfo y la invasión de Afganistán. Según fuentes de seguridad, la base cuenta con un sistema clave de comunicaciones satelitales empleado por Estados Unidos y Reino Unido, que proporciona acceso total al espectro electromagnético para supervisar actividades hostiles de otros estados.

Mauricio ha reclamado la soberanía del archipiélago durante siete décadas y, en 2019, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la toma británica de 1965, fallo respaldado posteriormente por la Asamblea General de Naciones Unidas. En los últimos años, Mauricio ha estrechado lazos con China y la India. Según el acuerdo, el país africano recibirá un paquete económico de 680 millones de dólares de la India, mientras que ha restado importancia a las preocupaciones sobre su relación con Beijing.

El pacto bilateral fue alcanzado inicialmente en octubre de 2024, pero tras el relevo en el gobierno mauriciano, el nuevo primer ministro Navinchandra Ramgoolam pidió revisar los términos, lo que llevó a seis meses de negociaciones adicionales y la firma definitiva en mayo de 2025.

La posición estadounidense ha experimentado cambios desde que el entonces presidente Joe Biden respaldó plenamente el acuerdo, lo que fue catalogado como un logro diplomático por el secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, la llegada de Trump a la presidencia ha alterado ese respaldo. El 20 de enero, Trump publicó en su plataforma Truth Social que la transferencia de soberanía era un “acto de total debilidad”. Su cambio de postura coincidió con una disputa comercial tras el rechazo de Starmer a respaldar la pretensión estadounidense sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. Trump argumentó que la devolución de Chagos representaba una razón de seguridad nacional para que Estados Unidos tomara el control de Groenlandia.

En Reino Unido, la decisión también ha sido calificada de “rendición” por Badenoch y Farage. El secretario jefe de Starmer, Darren Jones, declaró que ya era imposible deshacer el acuerdo: “El tratado ha sido firmado con el gobierno mauriciano. El Parlamento cumple una función habilitante en los tratados. No es como una ley tradicional. Así que no se puede revertir el tratado una vez firmado”.

