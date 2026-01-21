Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a un terrorista de Hezbollah en el Líbano

Israel eliminó a un terrorista de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo una operación dirigida que resultó en la muerte de Abu Ali Salameh, identificado como oficial de enlace de Hezbollah en el sur de Líbano.

El operativo tuvo lugar en la localidad de Yanouh, donde, según información proporcionada por las FDI y reproducida por Reuters, el dirigente chií coordinaba las actividades de la organización y facilitaba la instalación de infraestructuras armadas en áreas civiles, involucrando a la población local en beneficio de los intereses del grupo.

De acuerdo con un reporte de Associated Press, la muerte de Salameh se produjo tras una serie de incidentes que las autoridades israelíes ligan a la manipulación de operaciones encubiertas y a la resistencia ante inspecciones militares. Entre los antecedentes que apuntalan la decisión de las FDI figura un operativo desarrollado el 13 de diciembre de 2025, cuando se notificó a Salameh acerca de una inspección militar inminente en un depósito de armas situado en Yanouh.

Las fuentes consultadas por Reuters detallaron que, tras la advertencia, integrantes de Hezbollah organizaron una concentración repentina para retirar armamento del lugar antes de la llegada del Ejército Libanés. Durante este procedimiento, varias cajas sospechosas fueron extraídas del sitio, lo que impidió a los inspectores hallar el arsenal que se presumía almacenado allí.

Las FDI sostienen que la actuación de Salameh representó una violación directa de los acuerdos de seguridad entre Israel y Líbano, en particular aquellos que buscan evitar la escalada de tensiones en la frontera sur libanesa. Según fuentes militares, el oficial servía como enlace entre la estructura central de Hezbollah y las redes locales en Yanouh, facilitando la logística y el movimiento de armas en áreas con alta densidad de población civil.

El Ejército de Israel mata a dos personas en nuevos bombardeos contra Líbano

Las autoridades israelíes aseguran que este tipo de acciones ponen en riesgo a los habitantes de la región y dificultan la labor de las fuerzas de paz desplegadas en el límite entre ambos países.

Horas después del operativo en Yanouh, las FDI informaron sobre un segundo ataque aéreo dirigido contra un miembro operativo de Hezbollah en la localidad de Burj al-Shemali, cerca de la ciudad de Tiro.

El objetivo habría sido un agente vinculado a las operaciones logísticas de la organización. Además, se registró otro ataque en las proximidades de Sidón, también en el sur del país, donde un vehículo fue alcanzado. Medios libaneses reportaron el incidente, aunque hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales en este último suceso.

La cadena de ataques se inscribe en un contexto de creciente tensión en la frontera entre Israel y Líbano, donde las FDI han intensificado sus operaciones dirigidas contra posiciones y miembros de Hezbollah.

La actividad del grupo en áreas civiles y la utilización de instalaciones urbanas para el almacenamiento de armamento representa un desafío constante para el cumplimiento de los acuerdos internacionales de seguridad.

En paralelo a estos hechos, las fuerzas israelíes anunciaron la interceptación de un intento de tráfico de armas desde Egipto hacia territorio israelí. Un dron, detectado por la Fuerza Aérea, cruzó la frontera y fue derribado por la Brigada Regional de Paran.

En la carga del vehículo aéreo no tripulado se halló una ametralladora FN MAG, lo que confirma la sospecha de un flujo activo de armamento en la región y refuerza la preocupación de las autoridades sobre la sofisticación de los métodos empleados para el contrabando.

Miembros del ejército libanés controlan un puesto de control en Marjayoun, cerca de la frontera con Israel, en el sur del Líbano. REUTERS/Karamallah Daher

La operación en Yanouh y las acciones posteriores se producen en un periodo de alta tensión, en el que la frontera sur del Líbano ha registrado un incremento de episodios armados y movimientos irregulares de material bélico.

Las FDI declararon que mantendrán su postura de vigilancia reforzada e insistieron en que cualquier violación de los acuerdos fronterizos será respondida con acciones proporcionales, con el objetivo de limitar la influencia de Hezbollah en la zona.

Un portavoz militar israelí afirmó: “La eliminación de Abu Ali Salameh constituye un paso relevante para desarticular la red de apoyo logístico que sostiene las operaciones armadas de Hezbollah en el sur del Líbano”.

Las autoridades libanesas, por su parte, no han emitido comentarios oficiales sobre el incidente en Yanouh, aunque medios locales confirmaron el despliegue de fuerzas de seguridad en la región tras los ataques.

El enfrentamiento entre Israel y Hezbollah se mantiene como uno de los focos de mayor inestabilidad en el Oriente Medio, con episodios de violencia recurrentes y una vigilancia constante por parte de la comunidad internacional.