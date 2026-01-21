Estados Unidos anunció el fin de su apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias

Estados Unidos anunció este martes que dio por concluido su apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), el principal aliado local de Washington en la lucha contra el Estado Islámico (EI) durante casi una década, y que ahora respalda a las autoridades de transición en Siria como responsables de la seguridad del país.

La decisión marca un cambio sustancial en la estrategia estadounidense en Oriente Medio y redefine el papel de las fuerzas kurdo-árabes en la etapa posterior a la caída del régimen de Bashar al Assad.

“El propósito original de las FDS como principal fuerza contra Estado Islámico sobre el terreno prácticamente ha expirado”, afirmó el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack. Según explicó, Damasco “está ahora dispuesto y posicionado para asumir las responsabilidades de seguridad”, incluidas la custodia de centros de detención y campamentos donde permanecen recluidos miles de presuntos combatientes y familiares del grupo yihadista.

Combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias patrullan con vehículos blindados los accesos a la prisión de Gweiran, en el noreste de Siria, donde permanecen detenidos presuntos miembros del Estado Islámico (AP Foto/Baderkhan Ahmad)

Barrack, quien también ejerce como embajador estadounidense en Turquía, subrayó que la presencia militar de Washington en el noreste sirio estuvo históricamente ligada a la inexistencia de un Estado central operativo. “En aquel entonces, no existía un Estado sirio funcional con el que colaborar”, recordó, aludiendo al periodo en que las FDS lideraron las operaciones terrestres que culminaron con la derrota territorial del EI en 2019.

El funcionario sostuvo que el contexto actual es sustancialmente distinto. Siria cuenta ahora con un gobierno central reconocido internacionalmente, encabezado por el presidente interino Ahmed al Sharaa, que se ha integrado a la coalición contra el yihadismo. “Esto demuestra un giro hacia Occidente y la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo”, afirmó Barrack, quien concluyó que este nuevo escenario “cambia la lógica de colaboración entre Estados Unidos y las FDS”.

En este marco, Washington impulsa la integración de las fuerzas kurdo-árabes en las estructuras del Estado sirio. Barrack aseguró que su país “está facilitando activamente esta transición”, en coordinación con Damasco y con los dirigentes de las FDS, para avanzar en un acuerdo que incluya la incorporación de sus combatientes al Ejército sirio y la transferencia de infraestructura estratégica, como prisiones y campamentos.

El presidente interino de Siria, Ahmed al Shara, se reúne en Damasco con el enviado de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack

“El momento actual ofrece una vía hacia la plena integración en un Estado sirio unificado con derechos”, señaló el diplomático, al referirse al futuro de la población kurda. No obstante, reconoció que el proceso no está exento de riesgos y advirtió que una separación prolongada podría favorecer la inestabilidad o un eventual resurgimiento de grupos extremistas.

La decisión estadounidense se produce en paralelo a un frágil alto el fuego acordado esta semana entre el gobierno sirio y las FDS, tras el envío de refuerzos militares a la provincia de Hasaké, bastión kurdo en el noreste del país. El acuerdo abrió la puerta a nuevas negociaciones para concretar la integración de las instituciones civiles y militares kurdas en el Estado sirio, aunque fuentes kurdas reconocen que las conversaciones previas fracasaron por desacuerdos de fondo.

El respaldo de Washington a Damasco quedó reforzado con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien calificó a su homólogo sirio como un “tipo fuerte” y confirmó contactos directos para abordar la situación de los kurdos. La presidencia siria, por su parte, anunció un entendimiento preliminar que concede un plazo de consultas para definir los términos de la integración en las zonas de mayoría kurda.

Tropas del Gobierno sirio en un puesto de control abandonado entre Raqqa, bajo control gubernamental, y Hasaké, controlada por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en el noreste de Siria (AP/Omar Albam)

Mientras tanto, las FDS enfrentan un repliegue territorial y la pérdida de control sobre áreas clave, incluido el campamento de Al Hol, que alberga a decenas de miles de personas vinculadas al Estado Islámico. El Ministerio de Defensa sirio manifestó su disposición a asumir la custodia de estos centros, en una señal del nuevo equilibrio de poder en el país.

(Con información de Europa Press y EFE)