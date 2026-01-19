Mundo

Pese a la campaña de Xi Jinping, la natalidad en China cayó a su mínimo histórico

El país asiático enfrenta su cuarto año consecutivo de reducción demográfica, con una tasa de 5,63 nacimientos por mil habitantes, la más baja desde la fundación de la República Popular en 1949

Una mujer sostiene a un niño en Shenzhen, China. El país registró en 2025 su tasa de natalidad más baja desde 1949, con 5,63 nacimientos por cada mil habitantes. (REUTERS/Tingshu Wang)

La tasa de natalidad de China cayó en 2025 hasta su nivel más bajo jamás registrado, después de cuatro años consecutivos de descenso de la población y pese a los esfuerzos del gobierno por revertir la tendencia.

China puso fin hace una década a la estricta política del hijo único, vigente desde 1979‑1980 para evitar el riesgo de sobrepoblación, en una época en la que la tasa de natalidad era de 17,82 nacimientos por cada mil habitantes.

Desde 2016, se permitió a las parejas tener un segundo hijo. Cinco años más tarde, Beijing flexibilizó aún más las normas autorizando también el nacimiento de un tercer hijo.

Aun así, la tasa de natalidad ha seguido disminuyendo de manera constante en los últimos años, salvo por un pequeño aumento en 2024 cuando se registraron 6,77 nacimientos por cada 1.000 habitantes.

Una mujer sostiene a un bebé en Qinzhou, China. La población del gigante asiático se redujo en 3,39 millones de personas en 2025, su cuarto año consecutivo de declive demográfico. (REUTERS/Thomas Peter)

El año pasado se registraron 7,92 millones de nacimientos, una tasa de 5,63 partos por cada 1.000 habitantes. Eso representa 1,62 millones de nacimientos menos que el año anterior, lo que equivale a una disminución del 17%.

Este es el nivel más bajo registrado desde que comenzó a medirse esa estadística en 1949, año en el que el líder comunista Mao Zedong fundó la República Popular de China, indicó este lunes la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Asimismo, la población del gigante asiático, estimada en 1.404 millones de habitantes, se redujo por cuarto año consecutivo, lo que supone una disminución de 3,39 millones de personas en un año.

Los matrimonios también se encuentran en niveles excepcionalmente bajos.

Parejas posan durante una sesión de fotos de boda en Shanghái, China. Los matrimonios en el país se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que contribuye al descenso de la natalidad. (REUTERS/Aly Song)

El gobierno publicó estas estadísticas demográficas al mismo tiempo que los resultados económicos de 2025, que mostraron un crecimiento de la segunda economía mundial del 5%, uno de los más bajos de las últimas décadas con la salvedad del paréntesis pandémico.

Las autoridades son conscientes de que el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población constituyen un desafío a a largo plazo, por lo que buscan incentivar tanto los matrimonios como los nacimientos.

Según las proyecciones demográficas de Naciones Unidas, la población china podría reducirse de los actuales 1.400 millones a unos 633 millones para el año 2100.

Alto costo de la educación

Mujeres sostienen las manos de niños tras la salida de la escuela en Shanghái, China. El alto costo de la educación es uno de los factores que desanima a las parejas jóvenes a tener hijos. (REUTERS/Carlos Barria)

Según los expertos, las dudas sobre el futuro, el alto costo de la educación, la responsabilidad de cuidar a padres mayores, junto con la prioridad que muchos dan a su carrera y a nuevos estilos de vida, están desanimando a numerosas parejas jóvenes a tener hijos.

Las autoridades han intentado impulsar las tasas de matrimonio y fertilidad, con subsidios para guarderías e impuestos a los preservativos.

Desde el 1 de enero, los padres pueden recibir alrededor de 500 dólares al año por cada hijo menor de tres años para ayudar con su cuidado. Además, las autoridades eliminaron las tarifas de las guarderías públicas desde el otoño pasado.

La anterior caída histórica de la natalidad se produjo en 2023, cuando China registró una tasa de 6,39 nacimientos por 1.000 habitantes.

Según datos del Banco Mundial, en 2023 China se situaba entre los países con las tasas de natalidad más bajas del planeta, solo por encima de Corea del Sur y en niveles similares a los de Italia, Japón y Ucrania.

En tanto, el país registró en 2025 un total de 11,31 millones de fallecimientos, lo que corresponde a una tasa de mortalidad de 8,04 por cada mil habitantes.

(Con información de AFP)

