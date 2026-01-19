Mundo

Dinamarca se reúne con aliados de la OTAN para coordinar la seguridad en el Ártico en medio de las fricciones con EEUU por Groenlandia

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, inició esta semana una gira por Noruega, el Reino Unido y Suecia. La agenda incluye reuniones con sus homólogos y contactos políticos centrados en el papel de la Alianza Atlántica en la región

Guardar
El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen (REUTERS)

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, inició esta semana una gira por Noruega, el Reino Unido y Suecia para coordinar con aliados de la OTAN la estrategia de seguridad en el Ártico. Los encuentros ocurren en un contexto de tensión dentro de la alianza tras las imposiciones arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculadas a su plan de tomar el control de Groenlandia, territorio danés autónomo.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores danés, Rasmussen visitó Oslo el domingo, viajó a Londres este lunes y tiene previsto llegar a Estocolmo el jueves. La agenda incluye reuniones con sus homólogos y contactos políticos centrados en la situación de seguridad en el Ártico y en el papel de la OTAN en la región.

Trump acusó a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia de jugar un “juego muy peligroso” tras el envío de unas pocas docenas de tropas a Groenlandia como parte de un ejercicio militar.

Desde su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato, el presidente estadounidense reiteró su interés en anexar la isla, al defender la estrategia como necesaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y para frenar supuestos avances de Rusia y China en el Ártico.

En ese marco, Rasmussen subrayó la importancia de reforzar alianzas. “En un mundo inestable e impredecible, Dinamarca necesita amigos cercanos y aliados”, afirmó en un comunicado de prensa difundido por su ministerio. En el mismo texto, añadió: “Nuestros países comparten la opinión de que todos estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer el papel de la OTAN en el Ártico, y espero discutir cómo lograrlo”.

Trump acusó a Dinamarca, Noruega,
Trump acusó a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia de jugar un “juego muy peligroso” tras el envío de unas pocas docenas de tropas a Groenlandia como parte de un ejercicio militar (REUTERS)

La situación también activó contactos en el ámbito europeo. Para el domingo por la tarde se convocó una reunión extraordinaria de embajadores de la Unión Europea en Bruselas, con el objetivo de analizar el escenario político y de seguridad derivado de la disputa en torno a Groenlandia y las advertencias de Washington.

Dinamarca, “en cooperación con varios aliados europeos”, se unió recientemente a una declaración sobre Groenlandia que sostiene que la isla rica en minerales forma parte del espacio de seguridad de la OTAN y que su defensa constituye una “responsabilidad compartida” de los miembros de la alianza.

Durante su visita a Noruega, uno de los países incluidos en la amenaza arancelaria de Trump, Rasmussen elevó el tono sobre las consecuencias del conflicto. El ministro advirtió que la alianza de la OTAN afronta riesgos por la presión de Washington contra los aliados que respaldan a Dinamarca frente al objetivo estadounidense sobre Groenlandia. En una conferencia de prensa, afirmó que el orden geopolítico global “tal como lo conocemos” y el “futuro” de la OTAN estaban en juego.

Rasmussen también se refirió al respaldo regional. “No tengo dudas de que hay un fuerte apoyo europeo” para Dinamarca en esta disputa, declaró ante los medios, y agregó que Europa es más fuerte “cuando colectivamente mostramos músculo”.

Dinamarca, “en cooperación con varios
Dinamarca, “en cooperación con varios aliados europeos”, se unió recientemente a una declaración sobre Groenlandia que sostiene que la isla rica en minerales forma parte del espacio de seguridad de la OTAN y que su defensa constituye una “responsabilidad compartida” de los miembros de la alianza (AP)

Groenlandia, territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, ocupa una posición estratégica en el Ártico por su ubicación y por sus recursos minerales. La región adquirió mayor relevancia en los últimos años por el deshielo y la apertura de nuevas rutas marítimas, además del interés de potencias globales.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

GroenlandiaDonald TrumpEstados UnidosDinamarcaOTANEuropaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

La ONG Human Rights Activists (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que también investiga otros 8.949 posibles fallecimientos cuya relación con las manifestaciones aún no se verificó, lo que podría elevar la cifra final de víctimas

A tres semanas del inicio

Zelensky afirmó que su Gobierno mantendrá los esfuerzos para presionar a Rusia y promover una “nueva postura del mundo” contra Moscú

“Esta semana trabajaremos para lograr esa nueva presión”, afirmó el mandatario, en la antesala del Foro Económico Mundial de Davos, que comienza este lunes en Suiza

Zelensky afirmó que su Gobierno

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

La inédita irrupción televisiva expuso la vulnerabilidad del aparato mediático del régimen en medio del bloqueo informativo y una crisis social marcada por miles de muertos

Hackearon los canales de televisión

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

El video, inédito hasta ahora, fue revelado por el programa televisivo francés Sept à Huit, que tuvo acceso al material audiovisual de la investigación y exhibió por primera vez una secuencia del asalto

Difundieron las primeras imágenes del

El régimen de Irán advirtió que un ataque contra el ayatollah Ali Khamenei significaría una declaración de guerra

El jefe de Estado Masud Pezeshkian lanzó una dura advertencia luego de que Estados Unidos condenara la brutal masacre que dejó miles de muertos en las protestas

El régimen de Irán advirtió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el calor extremo, llega

Tras el calor extremo, llega un leve alivio al AMBA: cuándo volverá a subir la temperatura

Un hombre de 27 años volcó su cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata

Encuesta Datexco revela los políticos con mejor imagen en Colombia: Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Roy Barreras

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

Revelan mapa oficial para conciertos de BTS en México: habrá escenario 360 y divisiones diferentes

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Le Pen quiere "conservar el optimismo" ante el juicio del que depende su futuro político

Benavides arrebata el título a Brabec en los últimos 7 kilómetros

Un niño de 11 años sale ileso tras el segundo ataque de tiburón en Sídney en 24 horas

China completa la recuperación de la Shenzhou-20 tras su regreso no tripulado

A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

ENTRETENIMIENTO

Pamela Anderson habla de su

Pamela Anderson habla de su relación con Tommy Lee y el reencuentro que espera en la boda de su hijo

Peter Claffey lidera el nuevo spin-off de “Game of Thrones” y asume la presión de expandir Westeros

El problema crónico de salud que Sophie Turner descubrió mientras entrenaba para “Tomb Raider”

Finn Wolfhard se reunió con sus ex compañeros de “Stranger Things”: “Estamos listos para hacer películas de adultos”

Gwyneth Paltrow sintió nerviosismo por las escenas de sexo con Timothée Chalamet en “Marty Supreme”