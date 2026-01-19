Mundo

“Blue Monday”: cómo superar el “día más triste del año”

Enero avanza y las expectativas puestas en los propósitos de año nuevo parecen desvanecerse. Más allá del clima o la ubicación geográfica, este lunes tiene un impacto emocional que trasciende fronteras y realidades individuales

Blue Monday: cómo superar el "día más triste del año"

El tercer lunes de enero suele amanecer con un golpe de realidad, esa sensación de que aterrizamos en el año nuevo que avanza inclemente y sin pausa. El gimnasio ya comienza a costar más, la lista de objetivos escrita los primeros días de enero quedó archivada y la sensación de que primer mes del año se hace largo empieza a repetirse en conversaciones y redes sociales. Este lunes 19 de enero de 2026, ese cansancio temprano volvió a tener nombre: Blue Monday.

La idea del “día más triste del año” no nació en un laboratorio ni en un estudio clínico. Surgió en 2005 como parte de una campaña publicitaria en el Reino Unido y fue atribuida a una fórmula que combinaba clima, deudas, motivación y tiempo transcurrido desde las fiestas. La ecuación nunca fue validada científicamente y la Universidad de Cardiff, con la que se vinculó a su autor, se desligó de su uso académico. Aun así, el concepto sobrevivió.

No porque existan datos que indiquen un aumento de la depresión en esta fecha, sino porque ofrece un relato reconocible para un estado de ánimo extendido: el choque entre las expectativas del inicio de año y la vuelta plena a la rutina.

La sensación de cansancio y frustración en la tercera semana de enero responde al contraste entre las expectativas del año nuevo y la vuelta a la rutina

“Los primeros días de enero solemos estar con una motivación extra, por las fiestas, el descanso y los planes para el nuevo año. Pero hacia la tercera semana es altamente probable que muchas personas ya hayan abandonado esas metas”, explicó a Infobae Jenny Marques, doctora en conducta humana. Según la especialista, ese abandono temprano genera frustración y una percepción de agotamiento que se vive como colectiva.

Marques subrayó que no se trata de un fenómeno clínico. “Desde la neurociencia se sabe que para incorporar nuevos hábitos se necesita repetición sostenida en el tiempo. En la tercera semana eso todavía no ocurrió, y ahí aparece el cansancio, la sensación de ‘ya fallé’”, señaló. A ese proceso se suma lo que suele denominarse depresión posvacacional, un estado transitorio vinculado al regreso a las obligaciones tras el descanso.

La sensación de cansancio y frustración en la tercera semana de enero responde al contraste entre las expectativas del año nuevo y la vuelta a la rutina

La diferencia entre tristeza, desánimo y depresión clínica es central. Especialistas y organizaciones de salud mental advierten que la depresión no responde a un día del calendario ni a una suma de factores aislados. Tampoco el Blue Monday debe confundirse con el trastorno afectivo estacional, una condición reconocida que afecta a una parte de la población y que está asociada a la reducción de horas de luz solar en determinados meses.

En América Latina, donde enero coincide con el verano en el hemisferio sur, el componente climático pierde peso. Sin embargo, el relato persiste, adaptado a otros elementos: el final de las vacaciones, la presión por “arrancar el año”, el balance temprano de lo que no se hizo.

“El tercer lunes se convierte en una especie de espejo incómodo: ‘ya pasó casi un mes y no hice nada de lo que prometí’”, describió Marques.

El Blue Monday actúa como un termómetro emocional que cada año sintetiza el choque entre promesas incumplidas y la presión de iniciar un nuevo ciclo

Marques señaló que desactivar el peso simbólico del Blue Monday pasa, en primer lugar, por no leerlo como un indicador de fracaso personal. “Enero no es un mes para medir resultados, sino para reorganizarse después de un período de alta intensidad como diciembre”, explicó. En ese sentido, sostuvo que el cansancio de la tercera semana no implica haber quedado atrás, sino atravesar una etapa de ajuste en la que el cerebro todavía no consolidó nuevas rutinas ni hábitos, un proceso que, según la evidencia en neurociencia, requiere más tiempo.

Así, el Blue Monday no marca un punto de quiebre, sino un síntoma. Persiste porque ofrece un nombre para lo que muchos sienten y pocos saben cómo explicar: un lunes cargado de expectativas caídas, rutinas que regresan sin aviso y promesas de Año Nuevo que ya no empujan. No es una fecha clínica, pero funciona como un termómetro emocional que, cada enero, vuelve a marcar cansancio.

