Ucrania y Estados Unidos se reúnen este sábado en Miami para cerrar acuerdos en seguridad e intentar sellar el plan de paz

Delegaciones de ambos países mantendrán conversaciones centradas en temas de defensa en busca de nuevos pactos, que según Kiev se intentarán formalizar durante el Foro Económico Mundial de Davos la próxima semana

Los militares de la 24ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan un sistema de lanzamiento de cohetes múltiples BM-21 Grad hacia las tropas rusas, el 15 de enero de 2026 (REUTERS)

Las delegaciones negociadoras de Estados Unidos y Ucrania mantendrán este sábado una nueva ronda de conversaciones en Miami para avanzar en los acuerdos sobre garantías de seguridad y reconstrucción.

Desde Kiev, esperan firmar tratados durante en el Foro Económico Mundial de Davos, la próxima semana. Por su parte, la embajadora de Ucrania en Washington, Olga Stefanishyna, indicó en redes sociales que al encuentro asistirán el secretario del Consejo Nacional de Defensa y Desarrollo (NSDC) ucraniano, Rustem Umerov, y el jefe de la oficina de la Presidencia, Kirilo Budanov.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, remarcó el viernes en su discurso vespertino que “no es momento para conversaciones vacías ni reuniones formales”, y subrayó la necesidad de “resultados para la gente real: para los ucranianos, para todos los europeos y para los estadounidenses”.

En ese sentido, insistió en que debe haber “seguridad” y un “desarrollo económico normal en el país”, y que estos puntos deben quedar reflejados en los documentos que se preparan junto a la parte estadounidense, en medio de las negociaciones para sellar el final de la invasión rusa a Ucrania.

A la espera de nuevos acuerdos, Kiev decretó el miércoles el estado de emergencia energética en todo el país, en medio de los ataques del Ejército ruso y las bajas temperaturas, que alcanzaron hasta los 18 grados bajo cero durante la noche.

Zelensky busca nuevos acuerdos y un constante apoyo de sus aliados en Europa para contrarrestar la ofensiva rusa (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Archivo)

Zelensky también afirmó este viernes que espera que el país firme la próxima semana acuerdos con Estados Unidos sobre un plan para poner fin a la invasión rusa, aunque criticó la lentitud en las entregas de municiones desde el extranjero.

“Si todo está finalizado y hay acuerdo por parte estadounidense —porque por nuestra parte, en principio, creo que hemos terminado—, entonces la firma en Davos será posible”, afirmó. El presidente ucraniano se pronunció en medio de los ataques rusos que han dejado a miles de personas sin calefacción en Kiev, donde las temperaturas han descendido hasta los -15 °C

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, presionó para que la guerra termine e instó a Ucrania a aceptar términos de paz que Kiev ha comparado con una capitulación ante Rusia. Persisten puntos de fricción entre Kiev y Washington, especialmente sobre las garantías de seguridad que Ucrania considera esenciales para disuadir una posible nueva agresión rusa.

El mandatario norteamericano calificó el jueves pasado a su par ucraniano como el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra que el Kremlin lanzó contra Kiev hace cuatro años, según declaraciones difundidas por Reuters.

En una entrevista concedida a la agencia el miércoles, Trump describió al presidente ruso Vladimir Putin como “listo para llegar a un acuerdo”. Sin embargo, ante la consulta sobre qué impedía ese entendimiento, el presidente republicano respondió de forma directa: “Zelensky”.

Trump responsabilizó a Zelensky de ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania (REUTERS/Kevin Lamarque)

Lejos de las negociaciones en Miami, Ucrania vive un crudo invierno a causa de los constantes bombardeos rusos con drones y misiles. El gobierno ucraniano informó que las escuelas de Kiev permanecerán cerradas hasta el 1 de febrero, según anunció el alcalde, Vitali Klitschko, debido a las “condiciones difíciles” provocadas por la reciente ola de ataques que dañaron gravemente la infraestructura energética.

“A partir del 19 de enero, las escuelas de la capital permanecerán cerradas hasta el 1 de febrero”, comunicó Klitschko en Telegram. Las autoridades también informaron que la iluminación pública se reducirá a una quinta parte de su capacidad para ahorrar energía.

Los recientes ataques rusos generaron preocupaciones humanitarias urgentes en Ucrania, donde millones de personas enfrentan largos períodos sin electricidad ni calefacción durante una ola de frío extremo, con temperaturas que han descendido hasta -20 °C en algunas regiones del país.

Una explosión ilumina el cielo sobre la ciudad durante un ataque con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania (REUTERS/Gleb Garanich/Archivo)

Kiev informó que más de 15.000 trabajadores del sector energético están trabajando en condiciones de frío extremo para restablecer centrales eléctricas y subestaciones dañadas por cientos de drones y misiles rusos en los últimos días. Zelensky solicitó en varias ocasiones a sus aliados que refuercen los sistemas de defensa aérea de Ucrania para proteger instalaciones civiles vitales de los bombardeos.

(Con información de AFP)

EN VIVO | A 20

Rusia y Ucrania acordaron un

Al menos 52 presos en

Donald Trump dijo que impondrá

El primer ministro francés ofreció
Ataque con drones del ELN

Timothy Busfield bajo la lupa:

