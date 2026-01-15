Mundo

Reinauguran el mercado Zando, uno de los más emblemáticos de África

Tras una remodelación que duró cinco años, ahora contará con una infraestructura avanzada, priorizando la comodidad, la sostenibilidad y nuevas oportunidades para el comercio en la ciudad de Kinshasa

Guardar
El mercado Zando de Kinshasa
El mercado Zando de Kinshasa reabre tras cinco años de remodelación, ofreciendo infraestructura moderna y mejores condiciones (Holcim Foundation/YouTube)

El emblemático mercado Zando, uno de los más antiguos y representativos de África, reabre en febrero en Kinshasa, República Democrática del Congo, luego de permanecer cerrado durante cinco años por una ambiciosa remodelación. Este proyecto, que ha transformado por completo el corazón comercial de la capital congoleña, busca ofrecer un espacio moderno y sostenible para cerca de un millón de compradores diarios, marcando un antes y un después en la vida urbana y económica de la ciudad.

Una renovación esperada

El mercado Zando —fundado en enero de 1944 bajo dominio belga y reconstruido en 1968— se había convertido en un símbolo tanto de la vitalidad comercial de Kinshasa como de sus desafíos. Antes de su cierre en enero de 2021, el espacio albergaba a cerca de 20.000 vendedores y recibía hasta un millón de visitantes cada día. Sin embargo, las condiciones eran extremadamente precarias: escasa infraestructura sanitaria, hacinamiento, problemas de basura y temperaturas sofocantes. “No estaba limpio; estaba superpoblado. Había nueve baños para todo el mercado”, explicó Dieudonné Bakarani, empresario congoleño y responsable de la actual remodelación.

Bakarani conoce el mercado desde sus inicios profesionales: “Empecé trayendo verduras de Goma y vendiéndolas en este mercado. Jamás imaginé que décadas después sería yo quien lo reconstruiría”, relató. El empresario hizo especial énfasis en la importancia de pensar en la población local al diseñar el nuevo espacio.

“Construimos un mercado con la gente en mente, sobre todo nuestras madres y hermanas. Conservamos el concepto original, pero lo ampliamos y ahora es mucho más funcional”, señaló Bakarani.

La remodelación ha priorizado la comodidad y la funcionalidad. El mercado, que en su versión anterior producía hasta nueve toneladas de residuos diarios, ahora cuenta con 272 baños, sistemas de ventilación natural y espacios sombreados que mejoran las condiciones laborales y sanitarias para vendedores y visitantes. “Trabajar allí durante el día era una pesadilla. Hacía muchísimo calor. Solo se puede imaginar lo que era para nuestras madres y hermanas, expuestas al sol desde la mañana hasta la noche”, recordó Bakarani.

La remodelación priorizó la sostenibilidad
La remodelación priorizó la sostenibilidad y la comodidad, con múltiples baños, sistemas de ventilación natural y espacios sombreados (Holcim Foundation/YouTube)

Diseño sostenible y visión internacional

El nuevo Zando se extiende por 92.000 metros cuadrados y está equipado con 10.000 puestos, 630 tiendas, 40 cámaras frigoríficas y 22 módulos bancarios. Además, incorpora dos patios de comidas, una estación de bomberos, vigilancia con cámaras, wifi de alta velocidad y pantallas para anuncios. La accesibilidad ha sido un eje clave, al igual que el aprovechamiento de aguas pluviales y la creación de patios ajardinados para aumentar la biodiversidad y la seguridad.

El diseño, a cargo del estudio francés Think Tank Architecture Paysage Urbanisme, ha recibido un premio de la Fundación Holcim por su enfoque sostenible. “Realmente quisimos mantener la calidad y los rasgos del mercado africano”, explicó Marine de la Guerrande, integrante del equipo arquitectónico. “El mercado ha sido construido con concreto y ladrillos de terracota producidos localmente, apoyando el trabajo artesanal y las economías regionales”, agregó.

Para Tosin Oshinowo, arquitecta nigeriana y jurado de los premios Holcim, el proyecto destaca por su capacidad de fusionar tradición y modernidad. “El diseño es fascinante porque ha recreado un mercado tradicional africano y su modo de vida, pero modernizándolo”, afirmó.

Oshinowo subrayó el papel central que juegan estos mercados en el continente: “La mayoría de la población en África sigue acudiendo al mercado porque es más económico y forma parte de la cultura. Económica, social y políticamente, estos espacios son muy sostenibles”.

El financiamiento —unos USD 71 millones— provino de un préstamo de SofiBanque, con la participación de la compañía local Sogema, liderada por Bakarani, y colaboración de empresas. El contrato de operación otorga a Sogema la gestión del mercado durante 25 años, tras lo cual la administración pasará al Estado.

La repaertura del mercado simboliza
La repaertura del mercado simboliza una nueva etapa económica, social y cultural para Kinshasa, pese a los desafíos nacionales (REUTERS)

Controversias, expectativas y futuro

La modernización del mercado no estuvo exenta de críticas. Durante el proceso, surgieron protestas de los comerciantes desplazados y cuestionamientos sobre la transparencia del contrato. En mayo de 2024, dos organizaciones congoleñas —el Observatorio del Gasto Público (Odep) y la Liga Congoleña contra la Corrupción (Licoco)— denunciaron irregularidades y falta de transparencia, atribuyéndolas tanto a la “incompetencia de las autoridades públicas” como a “una cultura de corrupción y enriquecimiento fácil que se ha arraigado en la clase política congoleña”.

Ante las acusaciones, Bakarani respondió: “No digo que no habrá problemas en el futuro. Pero al menos la infraestructura está lista”. El empresario defiende el proyecto y niega cualquier irregularidad. Su objetivo es que el nuevo mercado se convierta en un modelo para otras ciudades africanas. “Ha sido construido a los más altos estándares y reconocido internacionalmente. Hemos respetado el entorno y mejorado lo que ya existía”, aseguró.

“Espero que podamos atraer socios internacionales para demostrar que, pese a la situación en el este, existen oportunidades que pueden explorarse. La gente sigue soñando aquí y, como empresarios, estamos motivados. No es que seamos insensibles a lo que sucede, pero este es nuestro país. Es nuestro deber construirlo”, concluyó Bakarani.

Temas Relacionados

Mercado ZandoKinshasaRemodelación sostenibleComercio informalRepública Democrática del CongoDieudonné BakaraniSogemaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Emergencia energética en Ucrania: una nueva ola de ataques rusos deja a Kiev sin calefacción ni electricidad

El alcalde de la capital pidió a los residentes que evacúen temporalmente la ciudad, mientras Zelensky anunciará un “estado de emergencia” en el sector energético tras los bombardeos rusos

Emergencia energética en Ucrania: una

Militares europeos llegan a Groenlandia para apoyar a Dinamarca frente a la ambición de EEUU

Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Países Bajos comenzaron a desplegar fuerzas como parte del ejercicio “Arctic Endurance”. La Casa Blanca no descarta una intervención militar para anexar la isla, que considera vital para su seguridad frente a Rusia y China

Militares europeos llegan a Groenlandia

Desaparecieron sin respuesta y la familia debió llevar los restos en una mochila: el misterioso caso de las mellizas Huszti

A un año de la última vez que fueron vistas con vida, la familia logró repatriar los cuerpos cremados por los altos costos del viaje hasta Hungría

Desaparecieron sin respuesta y la

EEUU sancionó a funcionarios de seguridad y redes bancarias del régimen de Irán por reprimir las protestas

Lo anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dijo que su país “apoya firmemente al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la justicia”

EEUU sancionó a funcionarios de

El nuevo proyecto europeo que utiliza árboles para enfrentar el cambio climático

Doce instituciones unen esfuerzos en Finlandia, Alemania y Portugal para diseñar herramientas innovadoras y fortalecer comunidades frente a riesgos ambientales

El nuevo proyecto europeo que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 15 de enero: presencia de manifestantes en calle Bucareli y Reforma

Enrique Peñalosa se une a la Gran Consulta por Colombia tras aval de Oxígeno para competir por la candidatura presidencial

Savina Paül, piloto de avión, revela cuál es el mejor asiento en un avión: “Depende de la dinámica del choque”

La despedida de la princesa Irene de Grecia se llevará a cabo entre Madrid y Atenas: las fechas de los actos fúnebres en su honor

Metropolitano y Corredores ya aceptan Yape: Así puedes recargar el saldo de tu tarjeta Lima Pass

INFOBAE AMÉRICA
Fujifilm presenta Instax mini Evo

Fujifilm presenta Instax mini Evo Cinema en España, que llegará el 28 de enero con su 'Eras Dial'

VÍDEO: Gobierno se alegra de que la Fiscalía rechace investigar a Zapatero por narcotráfico y espera que le pidan perdón

Un tribunal de apelaciones de EEUU revoca el fallo que permitió liberar al activista propalestino Mahmoud Khalil

El Papa se muestra "conmovido" ante los familiares de las víctimas de Crans-Montana: "Es una prueba de fe"

El alcalde de Torrelavega recibe a los alumnos de El Salvador tras su brillante participación en 'Saber y Ganar'

ENTRETENIMIENTO

La vida silenciosa de Debbie

La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones

Primer vistazo a Sophie Turner como Lara Croft para la nueva serie de “Tomb Raider”

“¿Qué sentido tiene?”: la canción que Mick Jagger dijo que no hacía falta versionar

La defensa de Timothy Busfield presentó la prueba de un polígrafo para respaldar la inocencia del actor

Jennifer Lawrence asegura que perdió un rol con Quentin Tarantino por “no ser lo suficientemente bonita”