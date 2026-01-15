Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania confirmaron el envío de tropas a Groenlandia por pedido de Dinamarca

La isla experimenta un refuerzo militar sin precedentes de aliados europeos (Europa Press)

En una jornada definida por la intensa actividad diplomática y militar en el Ártico, Suecia, Gran Bretaña, Noruega, Francia y Alemania confirmaron el envío de destacamentos militares a Groenlandia tras la solicitud de Dinamarca para reforzar la seguridad en la zona.

La decisión surge en medio de tensiones geopolíticas crecientes, relacionadas con las intenciones de Estados Unidos de ampliar su influencia en el territorio autónomo danés.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció la llegada de tropas suecas a Groenlandia este miércoles. El despliegue se enmarca en el ejercicio militar danés Operación Resistencia Ártica, que cuenta con la participación de varios países aliados.

Kristersson explicó que los uniformados suecos colaborarán con otros contingentes internacionales para coordinar futuras acciones dentro del operativo solicitado por Dinamarca.

Ulf Kristersson anunció el despliegue de tropas suecas en Groenlandia (Reuters)

En simultáneo, el ministro de Defensa británico, John Healey, confirmó la incorporación de un militar británico a un grupo de reconocimiento que participará en el mismo ejercicio.

Durante una conferencia de prensa en Estocolmo, afirmó que la integración británica responde al interés compartido con la administración de Donald Trump en fortalecer la seguridad y disuadir posibles acciones de Rusia o China en el Ártico.

John Healey afirmó que la integración británica responde a intereses compartidos con Estados Unidos (Reuters)

Por su parte, el ministro de Defensa noruego, Tore Sandvik, informó al diario local VG que su país también ha enviado personal militar con el objetivo de fortalecer la seguridad en el Ártico y fomentar la cooperación entre aliados.

Tore Sandvik informó que Noruega envió personal militar para fortalecer la seguridad ártica (Reuters)

El Ministerio de Defensa de Alemania comunicó que la Bundeswehr desplegó un equipo de reconocimiento de trece efectivos en la capital groenlandesa, Nuuk.

El grupo alemán, activo entre jueves y sábado, evaluará las condiciones para futuras contribuciones militares en apoyo a Dinamarca. El comunicado oficial alemán precisa que el despliegue permitirá analizar posibles aportes en vigilancia marítima y otras capacidades, desarrollándose junto a representantes de otros países aliados.

Por otro lado, Francia también participa en el operativo, con la confirmación del envío de un pequeño contingente militar.

Sin embargo, fuentes militares consultadas por el diario francés Le Monde no especificaron la cantidad de efectivos ni los objetivos exactos de la misión. Francia se incorpora así al grupo de países europeos presentes en el Ártico bajo el paraguas de la OTAN.

Francia confirmó el envío de un contingente militar a Groenlandia bajo la OTAN (Europa Press)

La intensificación de la presencia militar aliada en Groenlandia se da en un contexto de tensión entre Dinamarca y Estados Unidos. El gobierno danés, en una declaración conjunta con el Ministerio de Exteriores de Groenlandia, amplió su despliegue en la isla como respuesta a las disputas por las aspiraciones estadounidenses de anexar el territorio.

Las autoridades danesas informaron que, desde esta semana, la presencia militar en Groenlandia incluirá aeronaves, buques y soldados, tanto daneses como de aliados de la OTAN.

La ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeld, aseguró que el refuerzo de la defensa de la isla es una prioridad fundamental y afirmó que existe una coordinación constante con Copenhague para impulsar nuevas iniciativas y fortalecer la cooperación multilateral.

Vivian Motzfeld consideró prioritaria la defensa de Groenlandia ante desafíos externos

Motzfeld especificó que la población groenlandesa será informada de forma continua sobre las actividades militares a través de las plataformas oficiales del Mando Ártico Conjunto.

Por su parte, el titular de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, subrayó la importancia estratégica del Ártico para su país y sus socios.

Troels Lund Poulsen recalcó la importancia estratégica del Ártico para Dinamarca (Reuters)

Además, recordó que los esfuerzos de fortalecimiento militar comenzaron en 2025 y que la nueva etapa de cooperación con aliados europeos, incluida la exploración de nuevas modalidades de presencia y ejercicios, se incrementará a lo largo de las próximas semanas.

Este despliegue internacional coincide con la visita de una delegación danesa a la Casa Blanca, donde representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio para abordar directamente las intenciones de Washington respecto a la soberanía sobre Groenlandia.

Bajo ese contexto, el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, afirmó antes del encuentro que el objetivo era debatir “cara a cara” las pretensiones estadounidenses de controlar el territorio ártico.

Lars Lokke Rasmussen señaló que el objetivo de la visita a Washington fue debatir la soberanía de Groenlandia (Reuters)

(Con información de Europa Press y AFP)