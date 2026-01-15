Mundo

De la destrucción a la resiliencia: Avezzano, la ciudad europea que renació tras un devastador terremoto

La ciudad italiana se reinventó tras el sismo de 1915, convirtiéndose en un ejemplo de planificación urbana, memoria colectiva y superación ante la adversidad

Guardar
La planificación urbana basada en
La planificación urbana basada en seguridad sísmica convirtió a Avezzano en un modelo poblacional (foto: Wikipedia)

En el corazón de Italia, Avezzano emerge como una ciudad que supo renacer tras una de las mayores tragedias sísmicas de la historia europea. Ubicada en la provincia de L’Aquila, dentro de la región de los Abruzos, cuenta actualmente con una población de cerca de 42.000 habitantes y constituye el principal núcleo urbano del valle del Fucino.

Lo que hoy es una fértil llanura agrícola, en el pasado estuvo cubierto por el lago Fucino, el tercero más grande de Italia, hasta que en el siglo XIX se emprendió su drenaje para transformar la zona en un polo de desarrollo regional.

El desastre que marcó a una ciudad

La mañana del 13 de enero de 1915 quedó grabada en la memoria de Avezzano y de toda Italia. Según detalló ANSA, el terremoto de magnitud 7,0 en la escala de magnitud de momento sacudió la ciudad en segundos y la redujo a escombros. Se estima que más del 90% de los edificios colapsaron y casi la totalidad de la población resultó herida o perdió la vida. Fue uno de los sismos más violentos registrados en Europa, con ondas que se sintieron incluso en Roma y con consecuencias devastadoras para la región de los Abruzos.

Antes de la tragedia, Avezzano era reconocida por su riqueza arquitectónica. Castillos, iglesias y palacios daban testimonio de siglos de historia, influencias nobles y religiosas que marcaban a los Abruzos. Sin embargo, la ubicación de la ciudad, cercana a importantes fallas geológicas, fue determinante para el desastre. La catástrofe no solo destruyó edificaciones, sino que transformó radicalmente la fisonomía de la ciudad y su gente.

Avezzano renació tras el devastador
Avezzano renació tras el devastador terremoto de 1915 (foto: Wikipedia)

Reconstrucción y resiliencia

A pesar de la magnitud de la destrucción, los habitantes de Avezzano no se resignaron. La ciudad fue reconstruida casi en su totalidad bajo criterios urbanos modernos. Se diseñaron calles anchas y edificios pensados para soportar futuros movimientos sísmicos, lo que la convirtió a en un referente de urbanismo resiliente. La planificación posterior al desastre sirvió de modelo para otras ciudades vulnerables de Italia y Europa.

Recorrer Avezzano hoy es encontrarse con una ciudad joven en su arquitectura, pero madura en su memoria. De acuerdo con la Guía turística oficial de Avezzano, los monumentos conmemorativos recuerdan a las víctimas del terremoto y celebran la capacidad de superación de la comunidad. La reconstrucción no solo devolvió la vida urbana, sino que también sentó las bases para un futuro más seguro y planificado. El espíritu de resiliencia, forjado en la adversidad, es un sello distintivo de la ciudad.

Imagen aerea que muestra el
Imagen aerea que muestra el desastre que dejó el terremoto en Avezzano (foto: Wikipedia)

Atractivos turísticos

Actualmente, Avezzano combina modernidad y tradición en un entorno natural privilegiado. Uno de sus mayores símbolos es el Castillo Orsini-Colonna, erigido en 1490. Aunque sufrió graves daños durante el terremoto de 1915, fue restaurado y hoy funciona como espacio cultural y galería de arte, atrayendo a miles de visitantes cada año.

En las inmediaciones de la ciudad, los Túneles de Claudio constituyen una muestra de ingeniería romana, construidos para el drenaje del antiguo lago Fucino. Estas infraestructuras evidencian el ingenio y la capacidad de adaptación de las civilizaciones que habitaron la región. La catedral de San Bartolomé y los amplios parques públicos refuerzan la vocación turística y familiar, que invita a recorrer sus calles y plazas para descubrir su historia y su presente.

La gastronomía local también forma parte de la identidad avezzanese. Productos como las papas y los cereales, cultivados en la fértil llanura del Fucino, nutren una cocina sencilla y sabrosa que enriquece la experiencia de los visitantes. La combinación de paisajes, historia y sabores convierte a Avezzano en un destino singular dentro de Italia.

Avezzano combina arquitectura moderna y
Avezzano combina arquitectura moderna y espacios conmemorativos para honrar la memoria del terremoto de 1915 (foto: Wikipedia)

Lecciones entre la memoria y el futuro

Conocer la ciudad es comprender la capacidad humana para sobreponerse ante la adversidad. La ciudad se ha convertido en un ejemplo de cómo la inteligencia colectiva y el trabajo en equipo pueden transformar la tragedia en oportunidad. Su reconstrucción, basada en la seguridad y la memoria, representa un modelo a seguir en regiones expuestas a riesgos naturales.

Hoy, Avezzano es el corazón latente de una Italia resiliente, donde la memoria del desastre convive con el dinamismo de una ciudad moderna. La huella del terremoto de 1915 persiste en cada rincón, pero también lo hace el testimonio de una comunidad que decidió no rendirse, apostando por un futuro seguro.

Temas Relacionados

AvezzanoTerremoto de 1915 en ItaliaReconstrucción urbanaCastillo Orsini-ColonnaValle del FucinoL'AquilaItaliaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Al menos dos muertos y un herido por otro desplome de una grúa en Tailandia

La emergencia fue reportada la mañana de este jueves, cuando estructuras metálicas cayeron en una vía en Samut Sakhon y desencadenaron un operativo de rescate por parte de bomberos y rescatistas tailandeses

Al menos dos muertos y

El Reino Unido reportó más de un millón de bajas rusas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022

El Ministerio de Defensa británico informó que “Moscú probablemente ha sufrido unas 1.213.000 bajas en total”. Solo en 2025, habría registrado cerca de 415.000 bajas entre muertos y heridos

El Reino Unido reportó más

EN VIVO | El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves para tratar la situación en Irán

La sesión extraordinaria tendrá como eje un informe sobre la situación interna iraní, tras semanas de protestas, represión por parte del régimen y un agravamiento del escenario de seguridad. Un portavoz de la presidencia somalí del ente confirmó que la convocatoria fue solicitada por EEUU

EN VIVO | El Consejo

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

“Podemos ver millones, decenas de millones de dólares siendo transferidos fuera del país, sacados a escondidas por el liderazgo iraní”, declaró Scott Bessent. “Vamos a rastrear estos activos y no podrán mantenerlos”, afirmó

El secretario del Tesoro de

Trump responsabilizó a Zelensky de ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania

Según declaraciones difundidas por Reuters, el mandatario estadounidense describió a Putin como “listo para llegar a un acuerdo”. Ante la consulta sobre qué impedía ese entendimiento, respondió de forma directa: “Zelensky”

Trump responsabilizó a Zelensky de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy 15 de enero

Temblor hoy 15 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

El rey Juan Carlos pidió 10 millones de euros al último sha de Irán para financiar a Suárez y hacer frente a la “amenaza” que veía en el PSOE

Así reaccionó Christian Nodal a la fiesta que le organizó Ángela Aguilar: “Quiero un cuarto día”

Los restos de un rinoceronte lanudo hallados en el estómago de un lobo momificado por permafrost revelan nuevos detalles de su extinción

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 15 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Rusia expulsa a un trabajador

Rusia expulsa a un trabajador de la Embajada de Reino Unido por supuestos lazos con la Inteligencia británica

El índice de referencia del INE para la actualización del alquiler sube al 2,32% a cierre de 2025

Chinchilla avisa de que se puede perder la "oportunidad" de una transición si no se cuenta con la oposición

Repsol cae más de un 6% tras la primera venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos

El Ibex 35 cae un 0,2% en la apertura, pendiente del precio del petróleo y de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

La superestrella del pop Gracie

La superestrella del pop Gracie Abrams debutará en el cine con una película de la directora de ‘Babygirl’

George R.R. Martin promete ampliar el mundo de ‘Juego de tronos’ tras el estreno de ‘El caballero de los Siete Reinos’

Jodie Foster explica cómo pudo evitar los abusos en Hollywood a pesar de comenzar muy joven: “Tenía mucho poder”

Ariana Grande recuerda cómo Mac Miller la ayudó a dejar atrás su look de Nickelodeon

Paul McCartney creyó que su vida había terminado cuando The Beatles se separaron