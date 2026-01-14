El nuevo ministro de Defensa de Ucrania reveló que millones eludieron el reclutamiento militar obligatorio

Cerca de 200.000 soldados ucranianos han desertado de las fuerzas armadas desde 2022 (Brendan Hoffman/The New York Times)

El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, reveló ante el Parlamento que millones de ciudadanos han eludido el reclutamiento militar en el contexto de la guerra con Rusia, y que cerca de 200.000 soldados han desertado de las fuerzas armadas.

Este anuncio refleja los desafíos que atraviesa el ejército ucraniano tras casi cuatro años de conflicto, incluyendo la evasión, la fuga de personal, la burocracia heredada del período soviético y problemas en la cadena de suministros hacia un frente de batalla de 1.000 kilómetros.

La designación de Fedorov, promovida por el presidente Volodimir Zelensky a comienzos de año, forma parte de una reorganización gubernamental destinada a fortalecer la defensa aérea, optimizar los suministros en el frente e incorporar soluciones tecnológicas.

Las fuerzas armadas ucranianas suman alrededor de un millón de efectivos en la actualidad (Reuters)

El jefe de Estado enfatizó que la prioridad inmediata del Ministerio de Defensa es la protección del espacio aéreo, tras reunirse con Fedorov.

La crisis de reclutamiento se produce en un contexto de desgaste para el ejército ucraniano, que cuenta con alrededor de un millón de efectivos y enfrenta la superioridad numérica y material de Rusia en regiones como Donetsk, el sur y el noreste.

Para sostener la capacidad militar, el Parlamento extendió por decimoctava vez la ley marcial y la movilización obligatoria hasta mayo.

Además, bajo este contexto, Fedorov advirtió que el Ministerio de Defensa enfrenta un déficit de 300.000 millones de hryvnias (USD 6.900 millones).

El ministro advirtió ante el Parlamento sobre un grave déficit presupuestario en Defensa (Reuters)

Para paliar la situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la mayor parte de un nuevo paquete de préstamos de la Unión Europea se destinará a fortalecer el ejército y la economía de Ucrania en los próximos dos años.

Ursula von der Leyen anunció un nuevo paquete de préstamos de la Unión Europea para Ucrania (Reuters)

El perfil tecnocrático de Fedorov, de 34 años, responde a la necesidad de modernizar la estructura militar. Con experiencia en transformación digital, fue responsable del desarrollo de la tecnología de drones y de plataformas electrónicas en la administración pública.

En el Parlamento, subrayó la urgencia de transformar la estructura organizativa de las fuerzas armadas: “Hoy es imposible combatir con tecnologías nuevas usando una estructura antigua”, afirmó.

Antes de asumir Defensa, Fedorov impulsó la transformación digital del gobierno ucraniano (Reuters)

Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, la industria de defensa ucraniana se expandió notablemente: de siete empresas privadas de drones y dos de guerra electrónica, actualmente existen cerca de 500 fabricantes de drones y 200 empresas especializadas en guerra electrónica, además de unos 20 productores privados de misiles y más de 100 compañías de sistemas robóticos terrestres, de acuerdo con AP.

En paralelo, el gobierno ucraniano enfrentó un escándalo de corrupción en el sector energético, que provocó la destitución de funcionarios y el nombramiento de Denys Shmyhal como ministro de Energía.

Denys Shmyhal fue nombrado recientemente como ministro de Energía de Ucrania tras un escándalo de corrupción (Reuters)

El presidente Zelensky renovó parte de su equipo de seguridad y designó a un jefe de inteligencia como jefe de Gabinete para fortalecer la gestión estatal.

(Con información de AP)