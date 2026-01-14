Mundo

El nuevo ministro de Defensa de Ucrania reveló que millones eludieron el reclutamiento militar obligatorio

El gobierno impulsa reformas tecnológicas y combate la corrupción en medio de la crisis militar y energética

Guardar
Cerca de 200.000 soldados ucranianos
Cerca de 200.000 soldados ucranianos han desertado de las fuerzas armadas desde 2022 (Brendan Hoffman/The New York Times)

El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, reveló ante el Parlamento que millones de ciudadanos han eludido el reclutamiento militar en el contexto de la guerra con Rusia, y que cerca de 200.000 soldados han desertado de las fuerzas armadas.

Este anuncio refleja los desafíos que atraviesa el ejército ucraniano tras casi cuatro años de conflicto, incluyendo la evasión, la fuga de personal, la burocracia heredada del período soviético y problemas en la cadena de suministros hacia un frente de batalla de 1.000 kilómetros.

La designación de Fedorov, promovida por el presidente Volodimir Zelensky a comienzos de año, forma parte de una reorganización gubernamental destinada a fortalecer la defensa aérea, optimizar los suministros en el frente e incorporar soluciones tecnológicas.

Las fuerzas armadas ucranianas suman
Las fuerzas armadas ucranianas suman alrededor de un millón de efectivos en la actualidad (Reuters)

El jefe de Estado enfatizó que la prioridad inmediata del Ministerio de Defensa es la protección del espacio aéreo, tras reunirse con Fedorov.

La crisis de reclutamiento se produce en un contexto de desgaste para el ejército ucraniano, que cuenta con alrededor de un millón de efectivos y enfrenta la superioridad numérica y material de Rusia en regiones como Donetsk, el sur y el noreste.

Para sostener la capacidad militar, el Parlamento extendió por decimoctava vez la ley marcial y la movilización obligatoria hasta mayo.

Además, bajo este contexto, Fedorov advirtió que el Ministerio de Defensa enfrenta un déficit de 300.000 millones de hryvnias (USD 6.900 millones).

El ministro advirtió ante el
El ministro advirtió ante el Parlamento sobre un grave déficit presupuestario en Defensa (Reuters)

Para paliar la situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la mayor parte de un nuevo paquete de préstamos de la Unión Europea se destinará a fortalecer el ejército y la economía de Ucrania en los próximos dos años.

Ursula von der Leyen anunció
Ursula von der Leyen anunció un nuevo paquete de préstamos de la Unión Europea para Ucrania (Reuters)

El perfil tecnocrático de Fedorov, de 34 años, responde a la necesidad de modernizar la estructura militar. Con experiencia en transformación digital, fue responsable del desarrollo de la tecnología de drones y de plataformas electrónicas en la administración pública.

En el Parlamento, subrayó la urgencia de transformar la estructura organizativa de las fuerzas armadas: “Hoy es imposible combatir con tecnologías nuevas usando una estructura antigua”, afirmó.

Antes de asumir Defensa, Fedorov
Antes de asumir Defensa, Fedorov impulsó la transformación digital del gobierno ucraniano (Reuters)

Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, la industria de defensa ucraniana se expandió notablemente: de siete empresas privadas de drones y dos de guerra electrónica, actualmente existen cerca de 500 fabricantes de drones y 200 empresas especializadas en guerra electrónica, además de unos 20 productores privados de misiles y más de 100 compañías de sistemas robóticos terrestres, de acuerdo con AP.

En paralelo, el gobierno ucraniano enfrentó un escándalo de corrupción en el sector energético, que provocó la destitución de funcionarios y el nombramiento de Denys Shmyhal como ministro de Energía.

Denys Shmyhal fue nombrado recientemente
Denys Shmyhal fue nombrado recientemente como ministro de Energía de Ucrania tras un escándalo de corrupción (Reuters)

El presidente Zelensky renovó parte de su equipo de seguridad y designó a un jefe de inteligencia como jefe de Gabinete para fortalecer la gestión estatal.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

UcraniaGuerra Ucrania-RusiaSoldados ucranianos

Últimas Noticias

Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 en Venezuela exigieron celeridad a la Corte Penal Internacional

Señalaron que, pese a la captura de Nicolás Maduro, la impunidad persiste y reclamaron que los responsables de los crímenes de lesa humanidad rindan cuentas ante la justicia internacional

Familiares de jóvenes asesinados durante

El G7 y la Unión Europea advirtieron a Irán que sufrirá más sanciones “si continúa su represión de las protestas”

Los jefes de la diplomacia del G7 y la Unión Europea reclamaron a las autoridades iraníes moderación ante la ola de protestas, mientras organizaciones denuncian el uso sistemático de la violencia y detenciones arbitrarias

El G7 y la Unión

El petróleo sigue al alza: el barril de Brent superó los USD 66 ante las inquietudes sobre las protestas en Irán

El valor alcanzado representa el nivel más alto desde el 23 de noviembre

El petróleo sigue al alza:

Crece la tensión en Medio Oriente: la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a Estados Unidos e Israel con represalias severas

El régimen anunció posibles juicios acelerados y ejecuciones contra miles de detenidos por las protestas, en medio de advertencias de Washington y temores de una escalada regional

Crece la tensión en Medio

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

La izquierda y la extrema derecha no lograron los apoyos necesarios para desbancar al Ejecutivo, mientras continúan las protestas del sector agrícola contra el acuerdo con Mercosur

Tensión en Francia: la Asamblea
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jefté Betancor, de querer abandonar

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol a héroe del Albacete ante el Real Madrid

Nueva demanda contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro: sería usada para “tapar despilfarros”

Papa León XIV se emociona al ver la bandera del Perú en el Vaticano y vuelve a evidenciar su profundo vínculo con el país

Incendio subterráneo en jirón Washington deja sin luz, internet y telefonía a galerías y comercios

Medida del Gobierno que prioriza contratos a personas con discapacidad preocupa a las empresas: “Abre la puerta a la corrupción”

INFOBAE AMÉRICA
Crónica del Albacete - Real

Crónica del Albacete - Real Madrid, 3-2

Reino Unido cifra en más de 1,2 millones las bajas de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania

La actividad económica de EEUU repunta a finales de año aupada por el tirón de las compras navideñas

Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 en Venezuela exigieron celeridad a la Corte Penal Internacional

El Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey en el estreno de Arbeloa en Albacete

ENTRETENIMIENTO

Tommy Lee Jones trató de

Tommy Lee Jones trató de activar una tutela para su hija Victoria, dos años antes de su muerte

Ryan Hurst será Kratos en la serie live-action de ‘God of War’

Todo lo que sabe del regreso musical de BLACKPINK: Fecha de estreno de su próximo álbum

De los Red Hot Chili Peppers a su primer disco solista: “Flea” Balzary debutará con un álbum que mezcla jazz, covers y voces internacionales

La historia de amor de Melissa Gilbert y Timothy Busfield: del flechazo en un bar a un delicado escenario judicial