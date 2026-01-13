La Justicia de Hong Kong se prepara para sentenciar al activista Jimmy Lai luego de los pedidos de reducción de pena

El empresario de medios hongkongués Jimmy Lai en el tribunal de Hong Kong el 12 de diciembre del 2020. (AP foto/Kin Cheung)

Un tribunal de Hong Kong escuchó el martes los argumentos para la sentencia de los coacusados ​​del ex editor Jimmy Lai, acercándose a la sentencia del destacado defensor de la democracia, cuya condena bajo una ley de seguridad nacional podría llevarlo a cadena perpetua. La posible duración de la pena de prisión sigue siendo incierta.

Los ex ejecutivos del ahora desaparecido periódico pro democracia fundado por Lai terminaron de pedir sentencias más leves el martes por la tarde en el caso histórico considerado ampliamente como un barómetro de la libertad de prensa en una ciudad que alguna vez fue aclamada como un bastión de la prensa libre en Asia.

Los ex periodistas se declararon culpables en 2022 de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras con el fin de poner en peligro la seguridad nacional. Admitieron la acusación de la fiscalía, que los acusaba de conspirar con su ex jefe y antiguo magnate de los medios, Lai, para solicitar sanciones extranjeras, bloqueos o participar en otras actividades hostiles contra Hong Kong o China.

Lai, quien se declaró inocente en el caso, fue condenado en diciembre. El veredicto generó preocupación por el declive de la libertad de prensa en la ciudad y generó críticas de gobiernos extranjeros.

El magnate de medios de comunicación de Hong Kong, Jimmy Lai, al centro y con mascarilla, llega a un tribunal para enfrentar cargos relacionados con protestas, el 18 de mayo de 2020, en Hong Kong. (AP Foto/Vincent Yu, Archivo)

Pero el gobierno insiste en que el caso no tiene nada que ver con la libertad de prensa, afirmando que los acusados ​​utilizaron la información periodística como pretexto durante años para cometer actos que perjudicaron a China y Hong Kong.

Tras la conclusión de los argumentos, Esther Toh, una de los tres jueces evaluados por el gobierno, dijo que tendrían que analizar los argumentos de los abogados y que les informarían “tan pronto como sea posible” sobre la fecha de la sentencia. No dieron una fecha.

Tras la salida de los jueces, algunos presentes en la tribuna pública se despidieron de los acusados ​​con la mano. Lai juntó las palmas de las manos en aparente agradecimiento antes de abandonar la sala.

Los acusados ​​piden una reducción de la pena

Seis ejecutivos de Apple Daily fueron condenados en el caso de Lai: el editor Cheung Kim-hung; el editor asociado Chan Pui-man; el editor jefe Ryan Law; el editor jefe ejecutivo Lam Man-chung; el editor jefe ejecutivo responsable de noticias en inglés Fung Wai-kong; y el editorialista Yeung Ching-kee. Algunos de ellos fueron testigos de cargo durante el juicio de 156 días.

Un prendedor con la leyenda "Liberen a Jimmy Lai" aparece en prendas de vestir, en referencia al magnate de los medios y crítico de Pekín, declarado culpable en un tribunal de Hong Kong por cargos de seguridad nacional, en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de diciembre de 2025. REUTERS/Kevin Mohatt

Una condena por colusión conlleva una pena que va desde tres años hasta cadena perpetua. Sin embargo, una declaración de culpabilidad puede resultar en una reducción de la pena. Según la ley de seguridad, se puede conceder una reducción de la pena a quienes denuncien delitos cometidos por otros.

El abogado de Chan, Marco Li, afirmó que si los jueces decidían imponer a su cliente la pena máxima, sugirió que el punto de partida fueran 10 años, dada su limitada participación. Citando factores como su oportuna declaración de culpabilidad y su asistencia a la fiscalía, solicitó que se redujera su condena a la mitad.

Li dijo que Chan, quien empezó a trabajar en Apple Daily en 1996 y tiene un fuerte vínculo con el periodismo, lamentó no haber resistido con mayor firmeza cuando surgieron asuntos que la incomodaron. Sin embargo, según su carta de mitigación, Chan no podía dejar su querido trabajo sin más en ese momento porque sufría graves problemas de salud y se encontraba bajo una gran carga financiera, explicó.

El abogado Erik Shum, que representó a Lam, argumentó que los actos de los acusados ​​individuales y sus roles deben tenerse en cuenta al momento de decidir en qué nivel de las bandas de sentencia se encuentra uno.

Una camioneta de la prisión que se cree que transporta a Jimmy Lai llega al edificio de los Tribunales de Magistrados de West Kowloon para la atenuación en el juicio por colusión de seguridad nacional de Jimmy Lai, fundador del ahora desaparecido periódico prodemocrático Apple Daily, en Hong Kong, China, el 12 de enero de 2026. REUTERS/Lam Yik

“Lo arrastraron a estas aguas profundas y turbias como empleado”, dijo Shum.

Chung Pui-kuen, esposo de Chan y exdirector del periódico Stand News, ahora clausurado, se encontraba entre los presentes. Fue condenado a 21 meses de cárcel en otro caso de sedición.

El cierre del Apple Daily asestó un duro golpe a la prensa de Hong Kong

Lai fundó Apple Daily en 1995, dos años antes de que Hong Kong, antigua colonia británica, volviera al dominio chino. Atrajo a un gran número de seguidores con sus reportajes, a veces sensacionalistas, exclusivas de investigación y, posteriormente, breves vídeos animados. Con una crítica abierta a los gobiernos de Hong Kong y China, el periódico tuvo una gran acogida entre los lectores prodemocracia.

Durante las masivas protestas antigubernamentales de Hong Kong en 2019, Apple Daily publicó artículos solidarios con los manifestantes y de apoyo al movimiento prodemocracia que vio a cientos de miles de personas salir a las calles.

El magnate de los medios Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, sale del Tribunal de Apelación Final en un furgón penitenciario en Hong Kong, China, el 9 de febrero de 2021. REUTERS/Tyrone Siu/Foto de archivo

Tras la imposición por Beijing de la ley de seguridad para sofocar las protestas, Lai fue una de las primeras figuras prominentes en ser arrestada. Un año después, también lo fueron los exejecutivos de Apple Daily. Los procesos judiciales, la congelación de activos y las redadas policiales obligaron al cierre del periódico en junio de 2021. Su última edición vendió un millón de ejemplares.

En su veredicto de diciembre, los jueces dijeron que Lai había utilizado Apple Daily como plataforma para difundir sus ideas políticas e implementar su agenda política antes y después de la introducción de la ley de seguridad.

Los jueces escucharon el lunes los argumentos sobre la sentencia de Lai, Cheung y otros dos activistas no pertenecientes al Apple Daily involucrados en el caso del ex editor.

Cuando Lai entró a la sala del tribunal el martes, sonrió a la gente sentada en la galería pública mientras una simpatizante formaba un corazón con sus manos.

(con información de AP)