Masivas movilizaciones en diversas ciudades de Europa para condenar la represión del régimen iraní

Manifestantes queman fotos del líder supremo Ali Khamenei, durante una protesta en Londres (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

Miles de iraníes y simpatizantes salieron el domingo a las calles de Berlín, Londres, París, Estambul y Lisboa para condenar la represión en Irán y exigir cambios en la República Islámica, reclamando el respaldo de la comunidad internacional.

En Berlín, alrededor de 500 personas se concentraron frente a la Embajada de Irán y la Puerta de Brandeburgo. Los manifestantes, en su mayoría iraníes exiliados, desplegaron banderas históricas y carteles con lemas como “Mujer, vida, libertad en Irán”, desafiando al régimen con símbolos persas y banderas arcoíris. La policía movilizó a unos 150 agentes para salvaguardar el perímetro diplomático. Hubo dos detenciones tras algunos incidentes.

Un hombre levanta una foto del ex príncipe heredero Reza Pahlavi, durante la marcha en Londres en apoyo a los manifestantes iraníes (REUTERS/Isabel Infantes)

En Londres, miles de personas participaron en protestas convocadas por Reza Pahlaví, heredero del último sha y residente en Estados Unidos, quien ha emergido como figura destacada de la oposición. Los asistentes ondearon banderas imperiales iraníes, británicas e israelíes y alzaron pancartas a favor de una monarquía constitucional y de la restauración de lazos históricos con Israel. Exiliados pidieron una intervención de Estados Unidos e Israel para apoyar a quienes protestan en Irán desde el 28 de diciembre. Payam Ahmadi, ingeniero civil, declaró a EFE: “Israel e Irán han sido históricamente aliados. No queremos ser conocidos como un país que patrocina el terrorismo ni queremos tener nada que ver con Gaza ni con la guerra entre palestinos e israelíes, no tiene nada que ver con nosotros”.

Manna Mousavi, enfermera, añadió que Pahlaví “ha dejado en manos del pueblo decidir en unas elecciones libres si quiere una monarquía constitucional o una república”. Mustafa Nejati, refugiado político, subrayó la transformación de la juventud iraní: “No aguantan la hipocresía de tener que fingir en público”, resaltó a EFE.

Otro manifestantes quema una foto de Khamenei (REUTERS/Benoit Tessier)

En París, más de 2.000 personas marcharon ondeando banderas previas a la revolución de 1979 y corearon consignas como “No a la República Islámica terrorista”. La policía impidió su acercamiento a la embajada iraní, mientras los manifestantes exigían el cierre de la sede diplomática. Arya, estudiante de 20 años, afirmó a AFP: “En Irán, el pueblo se levanta en las calles, y nosotros, los iraníes en el extranjero, estamos aquí para demostrar que no están solos”.

Las protestas también se replicaron en Estambul, donde, pese a la lluvia, los congregados expresaron en las inmediaciones del consulado su apoyo a las movilizaciones en Irán.

En Lisboa, decenas de personas reclamaron el fin de la represión y exhibieron imágenes tanto de activistas arrestados como de Reza Pahlaví. Solemage, profesora, relató a EFE que lleva cuatro días sin poder comunicarse con su familia: “Aquí nadie sabe, el pueblo iraní es rehén de la República Islámica”. Kamiya, quien mostró la fotografía del fallecido Mehdi Zatparvar, pidió a la Unión Europea que actúe: “Queremos que la Unión Europea esté con nosotros y sea nuestra voz”, expresó. Los manifestantes exigieron sanciones, congelación de activos y prohibiciones de viaje para los responsables de la represión en Irán.

Los manifestantes ondearon la bandera imperial persa (REUTERS/Isabel Infantes)

En las distintas ciudades, la demanda principal fue un mayor compromiso de la Unión Europea, Estados Unidos e Israel, reclamando la declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, junto con restricciones económicas y diplomáticas.

El trasfondo de las movilizaciones apunta a la escalada represiva desatada en Irán desde el 28 de diciembre, cuando las protestas por el aumento del coste de vida se transformaron en una revuelta contra el régimen teocrático. El Centro de Derechos Humanos en Irán (CHRI), con base en Estados Unidos, aseguró a AFP que “cientos” de manifestantes han fallecido desde la imposición del bloqueo de internet. Ambas organizaciones han denunciado crímenes contra la población y desapariciones forzadas, responsabilizando directamente a la Guardia Revolucionaria. Las autoridades iraníes, por su parte, califican a los manifestantes de “alborotadores” respaldados por Estados Unidos e Israel, según AFP.

Cientos de personas se movilizaron en París en apoyo a los manifestantes iraníes (REUTERS/Benoit Tessier)

Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania condenaron los asesinatos de manifestantes y expresaron su apoyo a la movilización ciudadana, de acuerdo con AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su gobierno está “listo para ayudar” a quienes protestan por la libertad en Irán.

Mientras la comunicación directa con familias en Irán sigue interrumpida y la incertidumbre marca la vida diaria de la diáspora, el temor y la ansiedad persisten entre quienes aguardan noticias que siguen sin llegar al otro lado de la frontera.