Suecia prueba una medida inédita: paga tiempo laboral para fortalecer vínculos personales

Suecia implementa el programa Friendcare, que otorga tiempo laboral remunerado para fomentar los vínculos personales entre empleados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frío de Estocolmo no solo se siente en las calles. También afecta la vida social de quienes trabajan en farmacias suecas. Esta semana, un grupo farmacéutico lanzó un piloto que otorga quince minutos semanales de tiempo laboral remunerado para que sus empleados puedan conectarse con amigos o fortalecer vínculos. La iniciativa busca responder al creciente problema de soledad en Suecia y promueve la interacción social dentro del horario de trabajo.

El proyecto, llamado Friendcare, comenzó en Apotek Hjärtat, una de las cadenas más grandes del país. Por ahora, participan 11 trabajadores, quienes pueden usar ese tiempo para llamar, enviar mensajes o reunirse con amigos.

El objetivo es simple: incentivar el bienestar emocional y reducir la sensación de aislamiento, una problemática que preocupa al gobierno sueco.

El 14% de los suecos declara sentirse solo parte o todo el tiempo, lo que impulsa medidas empresariales contra el aislamiento social (VisualesIA)

La propuesta, según detalló BBC, surge en un contexto nacional donde la soledad se considera un problema de salud pública. El Ministerio de Salud impulsa proyectos que incentivan la cooperación entre empresas y organismos civiles para combatir el aislamiento social, que afecta a un número creciente de habitantes.

Detalles del programa y testimonios de los trabajadores

Según la BBC, cada participante recibe 15 minutos semanales dentro de su jornada laboral para dedicarse exclusivamente a sus relaciones personales. Además, los empleados reciben una ayuda de 85 euros al mes para gastos relacionados con actividades sociales, como cafés, almuerzos o salidas culturales.

Los organizadores también ofrecen formación en línea para ayudar a identificar situaciones de aislamiento y aprender a abordar la soledad.

Apotek Hjärtat lidera la iniciativa pionera en bienestar emocional laboral, ofreciendo quince minutos semanales pagos para fortalecer amistades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yasmine Lindberg, de 45 años, trabaja en Kalmar, al sur de Suecia. Separada y madre de adolescentes, Yasmine afirma que el cansancio laboral la fue alejando de sus amistades. Explicó que ahora aprovecha estos minutos para retomar el contacto con amigos y fortalecer vínculos que sentía perdidos. “El tiempo reservado por el programa se transformó en una oportunidad concreta para recuperar relaciones”, señaló Lindberg.

De acuerdo a Monica Magnusson, directora ejecutiva de Apotek Hjärtat, la empresa se inspiró en una colaboración previa con la organización de salud mental Mind. En esa experiencia, notaron que conversaciones breves entre farmacéuticos y clientes reducían la percepción de soledad. Ahora intentan replicar ese efecto positivo puertas adentro, priorizando la salud emocional de los trabajadores.

Formaciones en línea complementan el programa, guiando a empleados en la identificación y abordaje de la soledad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto nacional y datos sobre la soledad en Suecia

En julio de 2025, la Agencia de Salud Pública de Suecia presentó la primera estrategia nacional para reducir la soledad. El ministro de Salud, Jakob Forssmed, advirtió sobre el impacto del aislamiento en la salud, vinculándolo a enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y mayor riesgo de muerte prematura. El gobierno promueve la cooperación entre empresas, municipios y organizaciones para enfrentar el fenómeno.

Según datos citados por la BBC, el 14% de los suecos se siente solo parte o todo el tiempo. Un estudio oficial de 2024 mostró que el 8% de los adultos no tiene ningún amigo cercano.

Estudios oficiales en Suecia indican que el 8% de los adultos no cuenta con ningún amigo cercano, acentuando la necesidad de estrategias como Friendcare - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas atribuyen la situación a factores como los inviernos largos, la valoración del espacio personal, el elevado número de hogares unipersonales y el uso intensivo de tecnología.

La palabra sueca vänvård, que da nombre al programa, alude a la tradición de friskvård, un beneficio fiscal destinado a la actividad física. Friendcare toma ese concepto y lo adapta al terreno social, privilegiando la convivencia entre empleados en lugar del ejercicio físico.

Resultados preliminares y perspectivas para el futuro del programa

Los primeros cuestionarios internos muestran mayor satisfacción vital entre los empleados que participan de Friendcare. Aunque la empresa aún no decidió ampliar el programa al resto de la plantilla, otras compañías suecas ya manifestaron interés y la experiencia se integró a una red nacional que promueve buenas prácticas para disminuir la soledad involuntaria.

Resultados preliminares revelan una mayor satisfacción vital entre empleados, y otras empresas suecas consideran replicar el modelo para combatir el aislamiento laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora ejecutiva Monica Magnusson sostiene que el piloto busca generar una cultura laboral más solidaria y consciente del bienestar emocional. “El objetivo es que nuestros empleados se sientan acompañados y valorados, dentro y fuera del trabajo”, afirmó Magnusson.

El futuro del proyecto dependerá de los resultados y de la evaluación de impacto en la vida de los trabajadores. Por ahora, el ejemplo de Apotek Hjärtat marca un precedente en la lucha contra el aislamiento en el ámbito laboral sueco y podría inspirar a otras empresas a seguir este camino.

La soledad, identificada como un problema de salud pública en Suecia, encuentra así una respuesta innovadora desde el sector privado. La iniciativa confirma que pequeños cambios en la rutina pueden generar grandes mejoras en la calidad de vida de las personas.