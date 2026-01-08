Mundo

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

La TT Isla de Man combina historias de ídolos, récords memorables y debates sobre seguridad, en una tradición que sigue desafiando los límites del deporte y despierta la fascinación de miles de personas

Guardar
El TT Isla de Man
El TT Isla de Man es considerado la carrera de motos más peligrosa del mundo, desafiando a pilotos con un circuito único y extremo (@ttracesofficial)

La Tourist Trophy Isla de Man, también conocida como TT, es mucho más que una competencia de motociclismo. Es un fenómeno que, desde hace más de un siglo, desafía los límites del coraje y la técnica sobre dos ruedas.

Enclavada en la pequeña isla británica del mar de Irlanda, esta carrera se ha ganado un lugar en el imaginario colectivo como la prueba más peligrosa de la historia del deporte motor, según destaca la página oficial del evento: Isle of Man TT Races. Desde 1907, cuando se realizó la primera competencia, más de 260 pilotos han perdido la vida en el circuito, y cada edición reaviva el debate sobre los límites del deporte y la seguridad

Orígenes y singularidad de un desafío extremo

La historia de la TT Isla de Man comenzó en un contexto donde las carreras de velocidad estaban prohibidas en las rutas de Gran Bretaña. La Isla de Man, con un régimen legal independiente, detectó una oportunidad única para impulsar el turismo y la industria del motor. Así, las autoridades locales autorizaron el uso de sus caminos para una competencia que, desde entonces, solo se ha interrumpido por las guerras mundiales y crisis sanitarias globales.

A diferencia de los circuitos modernos, el trazado del TT utiliza carreteras públicas cerradas al tránsito. El famoso Snaefell Mountain Course recorre 60,7 kilómetros y atraviesa pueblos, cruza campos y bordea casas y muros de piedra. Los pilotos alcanzan velocidades superiores a 300 km/h, con el peligro constante de las 264 curvas y la proximidad de obstáculos fijos. Esta configuración ha convertido al evento en la carrera de motos más peligrosa del planeta, según coinciden especialistas y aficionados.

Los pilotos del TT Isla
Los pilotos del TT Isla de Man alcanzan velocidades superiores a 300 km/h y enfrentan obstáculos fijos, lo que incrementa el riesgo de accidentes (@ttracesofficial)

El carácter extremo del TT se mantiene inalterado pese a la evolución tecnológica de las motos. La esencia sigue siendo idéntica: un duelo del hombre contra el cronómetro y el entorno, donde completar una vuelta exige concentración absoluta y un conocimiento minucioso del terreno.

Ídolos y leyendas: el panteón del TT

El TT Isla de Man ha forjado leyendas y alimentado historias de heroísmo y tragedia. El récord histórico de triunfos pertenece a la familia Dunlop. Joey fue durante décadas el máximo ganador, con 26 victorias. Sin embargo, el legado familiar fue superado por su sobrino, Michael, quien suma 33 triunfos y se ha consolidado como el nuevo monarca de la montaña. Ambos, junto a figuras como John McGuinness, integran el olimpo de este desafío único.

La gloria en la isla no está al alcance de cualquiera. Los pilotos deben dominar no solo la velocidad, sino también la resistencia física y mental para afrontar un circuito que exige precisión milimétrica en cada curva. La presión aumenta por el formato de largada: los corredores parten de a uno, cada diez segundos, lo que convierte la competencia en una batalla individual contra el tiempo y los elementos; ya que la competencia se divide en varias categorías según la cilindrada de las motos, pero todas con el mismo recorrido y las mismas reglas.

La competencia, famosa por su
La competencia, famosa por su peligrosidad y sus historias de superación, sigue atrayendo a corredores y aficionados que buscan alcanzar la gloria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima de la isla añade otro componente de incertidumbre. Es habitual que, en una misma vuelta, un piloto atraviese secciones bajo sol radiante y, pocos kilómetros después, se enfrente a niebla cerrada en la cima del monte Snaefell. Esta variabilidad meteorológica ha sido determinante en numerosos desenlaces y accidentes a lo largo de la historia del evento.

Un espectáculo único

Cada año, la ciudad de Douglas, capital de la isla, se transforma en un epicentro global del motociclismo. Miles de fanáticos llegan de todas partes del mundo para vivir una experiencia que solo el TT puede ofrecer. Según datos de Devitt Insurance, el atractivo principal radica en la proximidad entre público y pilotos: los espectadores pueden ver pasar a los corredores a centímetros de distancia, sintiendo el viento y el rugido de los motores.

Esta cercanía, sumada a la falta de zonas de escape y a la velocidad extrema, ha alimentado la reputación de la carrera como la más peligrosa del mundo. No obstante, el magnetismo del TT parece inalterable: año tras año, corredores y fanáticos regresan para ser parte de una tradición que desafía al destino.

Temas Relacionados

TT Isla de ManMotociclismoSnaefell Mountain CourseMichael DunlopDouglasCarrera de motosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El primer ministro israelí reitera que Hamas debe desarmarse mientras la Administración estadounidense prevé crear el organismo la próxima semana en Davos

Netanyahu se reunió con el

Las tormentas Goretti y Elli paralizan Europa: vientos extremos, nevadas históricas y caos en servicios esenciales

Las autoridades de los países emitieron alertas rojas, cerraron escuelas y suspendieron rutas de transporte

Las tormentas Goretti y Elli

Rusia rechazó el plan de seguridad europeo para Ucrania y advirtió que toda presencia militar occidental será un objetivo legítimo

Moscú crítico el proyecto que contempla el despliegue de una “fuerza multinacional” en caso de tregua. Mientras tanto, ataques nocturnos con drones dejaron a más de un millón de hogares sin agua ni calefacción

Rusia rechazó el plan de

El dramático testimonio de la esposa de la mujer asesinada por un agente de ICE en Minnesota: “Yo la hice venir, es mi culpa”

El video grabado poco después del incidente muestra a la pareja de Renee Macklin Good entre sollozos, responsabilizándose del desenlace mientras los agentes federales rodeaban el vehículo y se escuchaban disparos. La poeta de 37 años fue declarada muerta tras recibir un disparo en la cabeza cuando su camioneta intentó retirarse

El dramático testimonio de la

Nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés: vendió su casa a un oligarca relacionado con sobornos

El millonario kazajo Timur Kulibayev usó un préstamo de una empresa implicada en corrupción para comprar la mansión de Sunninghill Park al hermano del rey Carlos III por 15 millones de libras en 2007. La investigación de la BBC plantea dudas sobre si el se benefició de las ganancias del delito

Nuevas revelaciones sobre el príncipe
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atlético de Madrid - Real

Atlético de Madrid - Real Madrid, el partido de Supercopa de España en directo: horario y dónde ver la semifinal, en vivo

Golpe a la minería ilegal del Clan del Golfo en Chocó: las pérdidas superan los $600 millones en maquinaria

Violeta Bergonzi cambió de look y compartió video mostrando su nueva imagen: “Color nuevo”

Autoridades hacen cerco sanitario por gusano barredor en San Luis Potosí

Marina desmanteló narcolaboratorio de Los Chapitos y detiene a 7 miembros de “Los Rugrats” en Sinaloa

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

España confirma que Venezuela ha liberado a cinco españoles

El español David González es el nuevo entrenador del club boliviano Oriente Petrolero

El Tribunal Penal Internacional rechaza la petición de Duterte de un nuevo informe sobre su estado de salud

Sánchez cruza "los dedos" para que finalmente se proceda a la firma de acuerdo con Mercosur en próximos días

Irán rechaza las declaraciones "intervencionistas y engañosas" de EEUU sobre las protestas

ENTRETENIMIENTO

Noches de insomnio y llamadas

Noches de insomnio y llamadas en la madrugada: un amigo íntimo de Michael Jackson revela cómo fueron los últimos días del rey del pop

Sydney Sweeney reveló su filosofía ante los desafíos actorales: “Si algo me asusta, lo hago”

Bad Bunny y su sello discográfico han sido demandados por 16 millones de dólares

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60

El capítulo de Los Simpsons que se burló de Yoko Ono