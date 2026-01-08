Las claves para entender la crisis en Irán: protestas masivas, economía colapsada y tensiones nucleares

Las protestas en Irán suman más de 340 manifestaciones en todo el país, marcadas por represión y escasez de información oficial (AP/ARCHIVO)

Las protestas a nivel nacional en Irán provocadas por la debilitada economía de la República Islámica están poniendo nueva presión sobre su teocracia. Teherán aún se tambalea tras una guerra de 12 días lanzada por Israel en junio, en la que Estados Unidos bombardeó sitios nucleares en Irán. La presión económica, que se ha intensificado desde septiembre cuando las Naciones Unidas reimpusieron sanciones al país por su programa atómico, ha llevado al rial iraní a una caída libre, cotizándose ahora a más de 1.400.000 por cada 1 dólar estadounidense.

Mientras tanto, el autodenominado “Eje de la Resistencia” de Irán —una coalición de países y grupos militantes respaldados por Teherán— ha sido diezmado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

“Si comienzan a matar personas como lo han hecho en el pasado, creo que serán golpeados muy duramente por Estados Unidos”.

Esto es lo que hay que saber sobre las protestas y los desafíos que enfrenta el gobierno iraní.

Qué tan extendidas están las protestas

Más de 340 protestas han tenido lugar en las 31 provincias de Irán, informó el jueves la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. El número de muertos había alcanzado al menos 38, agregó, con más de 2.200 arrestos. El grupo se apoya en una red de activistas dentro de Irán para su información y ha sido preciso en disturbios anteriores.

Entender el alcance de las protestas ha sido difícil. Los medios estatales iraníes han proporcionado poca información sobre las manifestaciones. Los videos en línea solo ofrecen breves y temblorosas imágenes de personas en las calles o el sonido de disparos. Los periodistas en general en Irán también enfrentan limitaciones para informar, como el requerimiento de permiso para viajar por el país, así como la amenaza de acoso o arresto por parte de las autoridades.

Sin embargo, las protestas no parecen detenerse, incluso después de que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, dijera el sábado que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar”.

Por qué comenzaron las manifestaciones

El colapso del rial ha llevado a una crisis económica cada vez mayor en Irán. Los precios han subido en la carne, el arroz y otros alimentos básicos de la mesa iraní. El país ha estado luchando con una tasa de inflación anual de alrededor del 40 %.

En diciembre, Irán introdujo un nuevo nivel de precios para su gasolina nacional subsidiada, aumentando el precio de una de las gasolinas más baratas del mundo y presionando aún más a la población. Teherán podría buscar aumentos de precios más pronunciados en el futuro, ya que el gobierno ahora revisará los precios cada tres meses. Mientras tanto, se espera que los precios de los alimentos se disparen después de que el Banco Central de Irán, en los últimos días, terminara una tasa de cambio preferencial y subsidiada de dólar a rial para todos los productos, excepto medicinas y trigo.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre con los comerciantes de Teherán, antes de extenderse. Inicialmente centradas en cuestiones económicas, las manifestaciones pronto derivaron en consignas antigubernamentales. La ira ha estado latente por años, particularmente tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial, hecho que desencadenó protestas nacionales.

Las alianzas de Irán están debilitadas

El “Eje de la Resistencia” de Irán, que ganó protagonismo en los años posteriores a la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 y la subsecuente ocupación de Irak, está tambaleándose.

Israel ha derrotado a Hamás en la devastadora guerra en la Franja de Gaza. Hezbolá, el grupo militante chií en Líbano, ha visto a su alta dirigencia morir a manos de Israel y ha estado luchando desde entonces. Una ofensiva relámpago en diciembre de 2024 derrocó a Bashar Assad, aliado y cliente de larga data de Irán en Siria, tras años de guerra allí. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen también han sido golpeados por ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

China, por su parte, ha seguido siendo un gran comprador de crudo iraní, pero no ha proporcionado apoyo militar abiertamente. Tampoco lo ha hecho Rusia, que ha dependido de drones iraníes en su guerra contra Ucrania.

Occidente se preocupa por el programa nuclear iraní

Irán ha insistido durante décadas en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, sus funcionarios han amenazado cada vez más con buscar un arma nuclear. Irán había estado enriqueciendo uranio a niveles cercanos a grado militar antes del ataque estadounidense en junio, siendo el único país en el mundo sin un programa de armas nucleares en hacerlo.

Teherán también ha reducido cada vez más su cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de la ONU, a medida que aumentaban las tensiones por su programa nuclear en años recientes. El director general de la OIEA ha advertido que Irán podría construir hasta 10 bombas nucleares, si decide convertir su programa en armamentístico.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que Irán aún no ha comenzado un programa de armas, pero “ha realizado actividades que lo posicionan mejor para producir un dispositivo nuclear, si así lo decide”.

Irán declaró recientemente que ya no está enriqueciendo uranio en ningún sitio del país, tratando de transmitir a Occidente que sigue abierto a negociaciones potenciales sobre su programa atómico para aliviar las sanciones. Pero no ha habido conversaciones significativas en los meses transcurridos desde la guerra de junio.

Por qué son tan tensas las relaciones entre Irán y Estados Unidos

Hace décadas, Irán era uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente bajo el sha Mohammad Reza Pahlavi, quien compraba armas militares estadounidenses y permitía que técnicos de la CIA operaran puestos secretos de escucha para monitorear a la vecina Unión Soviética. La CIA fomentó un golpe de Estado en 1953 que consolidó el gobierno del sha.

Pero en enero de 1979, el sha huyó de Irán cuando crecían las manifestaciones masivas contra su gobierno. Luego llegó la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeiní, que creó el gobierno teocrático de Irán.

Las alianzas estratégicas de Irán con China y Rusia persisten, aunque sin apoyo militar efectivo contra las presiones de Estados Unidos e Israel (REUTERS/ARCHIVO)

Más tarde ese año, estudiantes universitarios irrumpieron en la embajada estadounidense en Teherán, buscando la extradición del sha y provocando la crisis de los rehenes que duró 444 días, durante la cual se rompieron las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos.

Durante la guerra Irán-Irak de la década de 1980, Estados Unidos apoyó a Sadam Husein. Durante ese conflicto, Estados Unidos lanzó un asalto de un día que paralizó a Irán en el mar como parte de la llamada “Guerra de los Petroleros”, y más tarde derribó un avión comercial iraní que, según los militares estadounidenses, confundieron con un avión de guerra.

Desde entonces, Irán y Estados Unidos han oscilado entre la enemistad y una diplomacia forzada. Las relaciones alcanzaron su punto máximo con el acuerdo nuclear de 2015, en el que Irán limitó considerablemente su programa a cambio del levantamiento de sanciones. Pero Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018, desatando tensiones en Medio Oriente que se intensificaron después del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

