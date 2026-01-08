Mundo

El dramático testimonio de la esposa de la mujer asesinada por un agente de ICE en Minnesota: “Yo la hice venir, es mi culpa”

El video grabado poco después del incidente muestra a la pareja de Renee Macklin Good entre sollozos, responsabilizándose del desenlace mientras los agentes federales rodeaban el vehículo y se escuchaban disparos. La poeta de 37 años fue declarada muerta tras recibir un disparo en la cabeza cuando su camioneta intentó retirarse

Guardar
El dramático testimonio de la mujer que fue asesinada por funcionarios del ICE en Estados Unidos

“Yo la hice venir, es mi culpa. Acaban de dispararle a mi esposa”, se escucha decir entre sollozos a la esposa de Renee Nicole Good en un video grabado minutos después del tiroteo en Minneapolis. Frente a ella, el cuerpo de Good, poeta de 37 años, permanecía dentro de la camioneta, detenida tras chocar contra autos estacionados y un poste de luz, mientras la nieve se mezclaba con el eco de los disparos.

Las imágenes, difundidas en redes sociales y reproducidas por Daily Mail, muestran a la esposa de la víctima completamente superada por el shock. Habla con dificultad, se lleva las manos al rostro y repite, como si buscara retroceder el tiempo, que fue ella quien alentó a Good a bajar del vehículo para confrontar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Esa es mi esposa, no sé qué hacer”, balbucea mientras un testigo intenta asistirla y le pregunta si puede llamar a un familiar o amigo.

Renee Nicole Good, poeta de
Renee Nicole Good, poeta de 37 años, fue baleada por un agente de ICE tras un confuso episodio con su vehículo en Minneapolis (REUTERS)

La mujer menciona entonces a su hijo de seis años, que estaba en la escuela. “Somos nuevos aquí, no tenemos a nadie”, responde, haciendo evidente la soledad y el desarraigo en el que se encuentran. A su alrededor, algunos transeúntes piden la presencia de un médico. Minutos después, Good sería declarada muerta en el hospital.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que la mujer fue baleada cuando, presuntamente, intentó embestir a uno de los agentes con su vehículo. Sin embargo, esa versión fue puesta en duda por testigos, videos grabados en el lugar y autoridades locales. En las imágenes se observa a los agentes rodeando la camioneta, exigiendo que la conductora descienda. Cuando el vehículo intenta retirarse en reversa, un oficial dispara a través de la ventanilla del conductor. Segundos después, el SUV pierde el control y se estrella.

Videos y testigos ponen en
Videos y testigos ponen en duda la versión oficial sobre la actuación de los agentes de ICE durante el operativo en Minneapolis

La esposa de Good, cuya identidad no fue difundida oficialmente, permanece en el video ajena al revuelo político que estalló después. Su testimonio no incluye consignas ni acusaciones, solo fragmentos de culpa y de incredulidad. “Yo la hice venir”, repite, como si esa confesión pudiera alcanzar a explicar el desenlace.

Donna Ganger, madre de la víctima, negó en declaraciones al Minneapolis Star-Tribune que su hija participara activamente de las protestas contra ICE. Describió a Renee como una persona compasiva y aseguró que probablemente estaba aterrada en esos momentos. La Policía de Minneapolis sostuvo que no existía indicio alguno de que Good fuera objetivo de una investigación.

El Departamento de Seguridad Nacional
El Departamento de Seguridad Nacional justificó el disparo alegando que Good intentó embestir a un agente de ICE con su camioneta (REUTERS)

Mientras el Gobierno federal defendió el accionar del agente y lo calificó como legítima defensa, el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz cuestionaron esa narrativa y señalaron que la presencia de ICE en la ciudad era evitable. El FBI y la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota abrieron una investigación.

En medio de declaraciones cruzadas, protestas y el recrudecimiento del discurso oficial, el video de la esposa de Renee Good quedó como uno de los registros más crudos del episodio: una mujer arrodillada en la calle, repitiendo que todo fue su culpa, mientras intenta entender cómo una discusión con agentes federales terminó por romper su familia.

Temas Relacionados

Renee Nicole GoodTiroteoICEDepartamento de Seguridad NacionalMinneapolisMinnesotaViolencia policialVideoDonna GangerJacob FreyÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Rusia rechazó el plan de seguridad europeo para Ucrania y advirtió que toda presencia militar occidental será un objetivo legítimo

Moscú crítico el proyecto que contempla el despliegue de una “fuerza multinacional” en caso de tregua. Mientras tanto, ataques nocturnos con drones dejaron a más de un millón de hogares sin agua ni calefacción

Rusia rechazó el plan de

Nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés: vendió su casa a un oligarca relacionado con sobornos

El millonario kazajo Timur Kulibayev usó un préstamo de una empresa implicada en corrupción para comprar la mansión de Sunninghill Park al hermano del rey Carlos III por 15 millones de libras en 2007. La investigación de la BBC plantea dudas sobre si el se benefició de las ganancias del delito

Nuevas revelaciones sobre el príncipe

Las claves para entender la crisis en Irán: protestas masivas, economía colapsada y tensiones nucleares

La teocracia iraní enfrenta su mayor presión en décadas en medio de la crisis económica más grave en años, con una inflación del 40% y el rial en caída libre. Occidente teme que Teherán busque un arma nuclear mientras su red de aliados en Medio Oriente se desmorona

Las claves para entender la

Crece la oposición al acuerdo UE-Mercosur: Hungría e Irlanda anunciaron su voto en contra

El canciller húngaro denunció que el pacto abrirá Europa a productos agrícolas sudamericanos “a expensas de los agricultores”. Irlanda se sumó al rechazo junto a Francia y Polonia, mientras Bruselas reconoce que quedan “cuestiones abiertas”

Crece la oposición al acuerdo

El ejército libanés completó la primera fase del desarme de Hezbollah en el sur del país

Las fuerzas armadas despejaron túneles, posiciones de lanzamiento de cohetes y otras estructuras tras el alto el fuego negociado por Washington en 2024. Israel acusa al grupo terrorista de intentar reconstruir su capacidad militar

El ejército libanés completó la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fiscalía acusó formalmente a taxista

Fiscalía acusó formalmente a taxista que atropello a 11 personas en el sur de Bogotá

Nuevos detalles de la llamada Trump-Petro: Marco Rubio y JD Vance estaban presentes y se habló de presiones regionales tras la captura de Maduro

La factura de la luz sube un 15,5% en 2025 y alcanza los 976 euros anuales de media, según Facua

Operativos de la PNP dejaron 150 conductores multados por ingresar al carril del Metropolitano durante 2025

Sheinbaum negó que Senado haya suspendido ingreso de militares a EEUU por captura de Maduro

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Darkspectre, el actor detrás de tres campañas para extensiones de navegador con más de 8,8 millones de víctimas

Turquía se muestra dispuesta a apoyar a Damasco en sus enfrentamientos con las FDS en el norte de Siria

2025 fue uno de los cuatro años más cálidos desde 1961 e iguala a 2024, con una temperatura media de 15ºC

Carlos Sainz: "A mitad de la especial pensé que se había acabado el Dakar"

Escuelas de Mineápolis suspenden clases en medio tensiones tras muerte de mujer por ICE

ENTRETENIMIENTO

La historia del saco de

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60

El capítulo de Los Simpsons que se burló de Yoko Ono

Tom Cruise reveló su truco para concentrarse a los 63 años: “Solo tienes que escribir tu sueño y luego hacer una lista de cómo lo vas a conseguir”

Michael B. Jordan compartió la reacción de su madre por el papel en Sinners: “No vio a su hijo, y eso es el elogio más grande”

Matt Damon reveló el caso real que dio origen a “The Rip” y adelantó secretos inéditos de su nueva película