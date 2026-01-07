Un temporal de nieve paralizó aeropuertos y trenes en Francia y Países Bajos

París amaneció con nieve (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Un temporal de nieve de alcance poco común interrumpió el tráfico aéreo y terrestre este miércoles en los Países Bajos y Francia, con la cancelación de cientos de vuelos en los principales aeropuertos y graves perturbaciones en el transporte ferroviario y por carretera.

En el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, uno de los más grandes de Europa, se cancelaron al menos 700 vuelos debido a la nieve y al viento. Más de mil personas pasaron la noche en la terminal, donde se instalaron catres y se ofreció desayuno a los viajeros que no pudieron abandonar el recinto.

El servicio ferroviario en los Países Bajos también se vio afectado, según la empresa pública NS. Además, se informaron más de 700 kilómetros de embotellamientos en las carreteras, lo que complicó la movilidad interna en el país.

Un avión se ve en la pista cubierta de nieve en la Terminal 1 de París CDG del Aeropuerto París-Charles de Gaulle, en Roissy-en-France, cerca de París (REUTERS/Abdul Saboor)

En Francia, la región de París concentró la mayor parte de las dificultades. Más de 100 vuelos fueron anulados en los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly. De ese total, alrededor de 100 correspondieron a Charles de Gaulle y unos 40 a Orly, según indicó el ministro de Transportes francés Philippe Tabarot, quien anticipó que la situación volvería a la normalidad durante la tarde.

Vista de la Place du Palais Bourbon cubierta de nieve cerca de la Asamblea Nacional en París mientras el clima invernal con nieve y temperaturas frías golpea una parte del país (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La empresa RATP, responsable del transporte público en París, suspendió el servicio de autobuses por motivos de seguridad y lo reanudaría cuando las condiciones meteorológicas lo permitieran.

El funcionamiento de trenes y metro se mantuvo en términos generales, aunque se recomendó a la población priorizar el teletrabajo y reducir los desplazamientos.

Nieve en el aeropuerto de Ámsterdam (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La ciudad de París amaneció cubierta por una capa de nieve, un fenómeno que el servicio meteorológico nacional calificó como de “un alcance poco común en el clima actual”. La ola de frío provocó que la temperatura media en Francia descendiera a -4℃, un nivel que no se registraba desde febrero de 2012.

El impacto del temporal se reflejó en los testimonios de quienes viven y trabajan en la capital francesa. La guía turística Valeria Pitchouguina relató: “Es realmente extraordinario, muy especial (...), pero personal y profesionalmente no es fácil guiar a los grupos, sobre todo en Montmartre, cuando está así, nevado”.

Personas observan las pantallas en el aeropuerto de Ámsterdam (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

El canal de un río cubierto de hielo en Ámsterdam (REUTERS/Charlotte Van Campenhout)

Los especialistas destacan que estos episodios de frío y nevadas son cada vez más raros debido al calentamiento global. Según Météo-France, la frecuencia e intensidad de las olas de frío han disminuido claramente en los últimos años por el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La tendencia es similar en los Países Bajos. El experto Peter Siegmund, del Instituto Meteorológico Nacional, explicó que la temperatura ha aumentado dos grados en las últimas décadas y que los periodos de frío intenso se han reducido notablemente: “Llueve más, sobre todo en invierno. Solo hemos tenido una ola de frío desde comienzos de siglo. En el siglo pasado, esto ocurría aproximadamente cada tres años”.

La nieve se hizo presente en Ámsterdam (REUTERS/Charlotte Van Campenhout)

El temporal también afectó a otros países de Europa. En Italia, el mal tiempo provocó cortes de carreteras y el cierre de escuelas; mientras que en Hungría las nevadas alcanzaron un récord de los últimos 14 años, con espesores de hasta 40 centímetros en algunas regiones.

La intensidad de la tormenta y sus consecuencias sorprendieron a los habitantes de las zonas afectadas, que experimentaron situaciones extremas y riesgos en el tránsito debido a las condiciones inusuales del clima.