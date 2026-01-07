Mundo

Un temporal de nieve paralizó aeropuertos y trenes en Francia y Países Bajos

Imágenes inéditas, récords de temperaturas y testigos sorprendidos marcaron una jornada donde el frío alteró la vida cotidiana en grandes capitales europeas

Guardar
París amaneció con nieve (REUTERS/Gonzalo
París amaneció con nieve (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Un temporal de nieve de alcance poco común interrumpió el tráfico aéreo y terrestre este miércoles en los Países Bajos y Francia, con la cancelación de cientos de vuelos en los principales aeropuertos y graves perturbaciones en el transporte ferroviario y por carretera.

En el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, uno de los más grandes de Europa, se cancelaron al menos 700 vuelos debido a la nieve y al viento. Más de mil personas pasaron la noche en la terminal, donde se instalaron catres y se ofreció desayuno a los viajeros que no pudieron abandonar el recinto.

El servicio ferroviario en los Países Bajos también se vio afectado, según la empresa pública NS. Además, se informaron más de 700 kilómetros de embotellamientos en las carreteras, lo que complicó la movilidad interna en el país.

Un avión se ve en
Un avión se ve en la pista cubierta de nieve en la Terminal 1 de París CDG del Aeropuerto París-Charles de Gaulle, en Roissy-en-France, cerca de París (REUTERS/Abdul Saboor)

En Francia, la región de París concentró la mayor parte de las dificultades. Más de 100 vuelos fueron anulados en los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly. De ese total, alrededor de 100 correspondieron a Charles de Gaulle y unos 40 a Orly, según indicó el ministro de Transportes francés Philippe Tabarot, quien anticipó que la situación volvería a la normalidad durante la tarde.

Vista de la Place du
Vista de la Place du Palais Bourbon cubierta de nieve cerca de la Asamblea Nacional en París mientras el clima invernal con nieve y temperaturas frías golpea una parte del país (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La empresa RATP, responsable del transporte público en París, suspendió el servicio de autobuses por motivos de seguridad y lo reanudaría cuando las condiciones meteorológicas lo permitieran.

El funcionamiento de trenes y metro se mantuvo en términos generales, aunque se recomendó a la población priorizar el teletrabajo y reducir los desplazamientos.

Nieve en el aeropuerto de
Nieve en el aeropuerto de Ámsterdam (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La ciudad de París amaneció cubierta por una capa de nieve, un fenómeno que el servicio meteorológico nacional calificó como de “un alcance poco común en el clima actual”. La ola de frío provocó que la temperatura media en Francia descendiera a -4℃, un nivel que no se registraba desde febrero de 2012.

El impacto del temporal se reflejó en los testimonios de quienes viven y trabajan en la capital francesa. La guía turística Valeria Pitchouguina relató: “Es realmente extraordinario, muy especial (...), pero personal y profesionalmente no es fácil guiar a los grupos, sobre todo en Montmartre, cuando está así, nevado”.

Personas observan las pantallas en
Personas observan las pantallas en el aeropuerto de Ámsterdam (REUTERS/Piroschka van de Wouw)
El canal de un río
El canal de un río cubierto de hielo en Ámsterdam (REUTERS/Charlotte Van Campenhout)

Los especialistas destacan que estos episodios de frío y nevadas son cada vez más raros debido al calentamiento global. Según Météo-France, la frecuencia e intensidad de las olas de frío han disminuido claramente en los últimos años por el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La tendencia es similar en los Países Bajos. El experto Peter Siegmund, del Instituto Meteorológico Nacional, explicó que la temperatura ha aumentado dos grados en las últimas décadas y que los periodos de frío intenso se han reducido notablemente: “Llueve más, sobre todo en invierno. Solo hemos tenido una ola de frío desde comienzos de siglo. En el siglo pasado, esto ocurría aproximadamente cada tres años”.

La nieve se hizo presente
La nieve se hizo presente en Ámsterdam (REUTERS/Charlotte Van Campenhout)

El temporal también afectó a otros países de Europa. En Italia, el mal tiempo provocó cortes de carreteras y el cierre de escuelas; mientras que en Hungría las nevadas alcanzaron un récord de los últimos 14 años, con espesores de hasta 40 centímetros en algunas regiones.

La intensidad de la tormenta y sus consecuencias sorprendieron a los habitantes de las zonas afectadas, que experimentaron situaciones extremas y riesgos en el tránsito debido a las condiciones inusuales del clima.

Temas Relacionados

Temporal de nieve en EuropaPaíses BajosFranciaAeropuerto de Ámsterdam-SchipholParísCalentamiento globalTransporte afectado por climaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Brigitte Bardot murió de cáncer y será enterrada junto a sus padres en Saint-Tropez

El viudo de la actriz, Bernard d’Ormale, reveló que BB “resistió muy bien” dos operaciones para tratar la enfermedad que le quitó la vida a los 91 años. El funeral se celebra este miércoles en una ceremonia íntima en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption, seguido de su inhumación en el cementerio marino frente al Mediterráneo

Brigitte Bardot murió de cáncer

El presidente de Irán ordenó a las fuerzas de seguridad no tomar medidas contra los manifestantes tras la represión que dejó 36 muertos

Masud Pezeshkian pidió distinguir entre protestantes y “alborotadores” armados que atacan comisarías. Por otro lado, el comandante del Ejército advirtió que Teherán no tolerará “la escalada de retórica hostil” de Washington y Jerusalén

El presidente de Irán ordenó

El Ejército israelí abatió a dos terroristas de Hezbollah en un nuevo operativo en el sur de Líbano

“Uno de ellos era un terrorista ingeniero del complejo que dirigía los esfuerzos de reconstrucción de la organización”, detalló el comunicado de las Fuerzas de Israel tras el accionar en Jirbet Salem

El Ejército israelí abatió a

Marco Rubio informó al Congreso de EEUU que Trump quiere comprar Groenlandia

El secretario de Estado hizo la revelación en una reunión con legisladores el lunes, el mismo día en que el presidente pidió a sus asesores un plan actualizado para adquirir el territorio danés. La Casa Blanca no descartó el uso de la fuerza militar como opción

Marco Rubio informó al Congreso

El líder separatista yemení huyó y movilizó fuerzas tras faltar a las negociaciones de paz en Arabia Saudita

Aidaros Alzubidi no abordó el avión programado para conversaciones en Riad y distribuyó armas en Adén antes de desplazarse a su provincia natal, donde la coalición saudí lanzó más de 15 ataques aéreos que dejaron cuatro muertos

El líder separatista yemení huyó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero

Una falsa muerte y USD 40 mil: así fue el “cuento del tío” a una pareja de jubilados de Palermo

Desde el 5 de enero inició la matrícula presencial: Minedu aclara en qué colegios aplica

RTVE celebra su 70º aniversario con imagen renovada: sus nuevas moscas y elementos visuales

Camilo Romero se despachó contra Donald Trump: “No solo hay riesgo en Venezuela o en Colombia, el riesgo es para la humanidad”

INFOBAE AMÉRICA
Néstor Rego (BNG) cree que

Néstor Rego (BNG) cree que el ataque a Venezuela "genera una nueva situación internacional" con reglas "eliminadas"

Acer anuncia ordenadores Swift, Aspire y Nitro y la estación de trabajo Veriton RA100 con procesadores AMD Ryzen AI

AMP2. Schareina se coloca líder en motos y Sainz aguanta en la general de coches en el Rally Dakar

España aumenta un 0,6% sus emisiones en 2025 y se queda lejos de su objetivo para 2030, según un estudio

VÍDEO: La inflación de la eurozona se moderó en diciembre y despidió 2025 en el 2%, en línea con la meta del BCE

ENTRETENIMIENTO

La impactante teoría de Sadie

La impactante teoría de Sadie Sink: ¿está realmente muerta Eleven en “Stranger Things”?

Miley Cyrus quiere volver a actuar en el cine y lanza un mensaje a los directores: “Hola, estoy aquí”

Agatha Christie regresa: un crimen inesperado y la miniserie de Netflix que reinventa el misterio

Sydney Sweeney planea regresar a su papel de ‘La asistenta’ en la segunda parte: “Los espectadores quieren saber qué pasa después”

“Actuar es un deporte de equipo, no me interesa estar solo en el escenario”, confiesa Jason Mantzoukas