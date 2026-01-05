El régimen de Corea del Norte aseguró que los lanzamientos del domingo fueron una prueba con misiles hipersónicos

El Ejército de Corea del Norte realizó el domingo una prueba con misiles hipersónicos que, según el régimen, alcanzaron objetivos a 1.000 kilómetros en el mar de Japón, en una jornada en la que Japón y Corea del Sur detectaron el lanzamiento de al menos dos proyectiles desde territorio norcoreano, informó este lunes la agencia estatal KCNA.

De acuerdo con el medio oficial, los misiles “alcanzaron con precisión sus objetivos a 1.000 kilómetros del mar del Este de Corea”, denominación utilizada por ambas Coreas para referirse al mar de Japón. La prueba fue supervisada por el dictador norcoreano, Kim Jong-un, quien llamó a “mejorar continuamente las capacidades militares” del país para reforzar la disuasión, algo que consideró “necesario” frente a “la reciente crisis geopolítica y los complicados acontecimientos internacionales”.

“Con el ejercicio de lanzamiento de hoy podemos confirmar que se cumplió una tarea tecnológica muy importante para la defensa nacional”, afirmó Kim Jong-un, según la agencia estatal, tras presenciar el ensayo militar.

Desde Seúl, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) informó el domingo que detectó el lanzamiento de varios misiles desde las cercanías de Pionyang a partir de las 7:50 (hora local). El organismo señaló en un comunicado que los proyectiles no identificados recorrieron unos 900 kilómetros antes de caer en el mar de Japón.

El JCS indicó además que compartió “estrechamente” la información del lanzamiento con Estados Unidos y Japón, y que reforzó las tareas de vigilancia y monitoreo ante la posibilidad de nuevos disparos desde Corea del Norte. Las autoridades surcoreanas no ofrecieron detalles técnicos adicionales sobre el tipo de misil utilizado.

En Tokio, el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, declaró en una rueda de prensa que los proyectiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva japonesa. El funcionario subrayó que el Gobierno nipón continuó con la recopilación y el análisis de datos sobre el lanzamiento, en coordinación con Washington y Seúl.

El ensayo marcó el primer lanzamiento de misiles realizado por Corea del Norte en lo que va del 2026. El hecho coincidió con un momento diplomático relevante en la región, ya que el mismo domingo el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, inició un viaje oficial a Beijing por invitación del líder chino, Xi Jinping.

La visita de Estado se extenderá hasta el miércoles y tiene como uno de sus objetivos la restauración y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Seúl y Beijing.

Las pruebas con misiles hipersónicos forman parte de una serie de desarrollos armamentísticos que Pionyang destaca de manera recurrente en sus medios oficiales. Según las autoridades norcoreanas, este tipo de armas incrementa la capacidad de disuasión del país frente a lo que describe como amenazas externas. Sin embargo, los lanzamientos suelen generar reacciones de alerta en los países vecinos y llamados a la moderación por parte de la comunidad internacional.

Japón y Corea del Sur mantienen sistemas de alerta temprana y defensa antimisiles, y suelen responder a cada lanzamiento norcoreano con comunicados oficiales y consultas trilaterales junto a Estados Unidos. En este caso, ambos gobiernos enfatizaron la cooperación y el intercambio de información tras la detección de los proyectiles.

