Emmanuel Macron conversó con María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro

Emmanuel Macron conversó telefónicamente con María Corina Machado tras la captura de Maduro

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo una conversación telefónica con María Corina Machado, líder opositora venezolana, después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas de Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por Macron en su cuenta oficial de X, lo que representa un punto de inflexión en la crisis venezolana y en el respaldo internacional a la transición democrática.

“Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro”, señaló el francés.

Además, añadió que Machado puede contar con el apoyo de Francia para promover una transición pacífica y democrática, respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano.

Emmanuel Macron fue uno de los primeros líderes en reaccionar tras la detención de Maduro (Reuters)

Por su parte, María Corina Machado agradeció el respaldo de Francia y destacó la urgencia de liberar a los presos políticos. A través de su cuenta oficial de X, expresó: “La libertad de todos los presos políticos es nuestra inmediata prioridad. Le pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo que nos apoyen en esta hora decisiva. Venezuela será libre”.

El operativo militar estadounidense que permitió la captura de Maduro fue ejecutado por fuerzas de élite de la Fuerza Delta y presenciado por el presidente Donald Trump desde Mar-a-Lago.

Según The New York Times, la planificación incluyó meses de inteligencia, la infiltración de agentes de la CIA en el entorno de Maduro y la construcción de una réplica de la casa de seguridad utilizada por el dictador para practicar el asalto.

Nicolás Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses

La incursión, realizada antes del amanecer, fue considerada una de las operaciones más riesgosas desde la muerte de Osama bin Laden en Pakistán. Trump relató en Fox News que presenció el asalto como si fuera un programa de televisión y que los comandos lograron derribar las puertas de acero en segundos.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, explicó que la sorpresa fue decisiva y que la CIA había logrado identificar con precisión los movimientos de Maduro gracias a inteligencia humana y vigilancia con drones.

La entrada del 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido como los Acechadores Nocturnos, permitió la reducción de Maduro, que intentó refugiarse en una habitación reforzada sin éxito. En el lugar también fue detenida su esposa, Cilia Flores.

El dictador fue trasladado recientemente a Estados Unidos después de ser capturado en Caracas y ya se encuentra en Nueva York.

El dictador Nicolás Maduro llegó a una base militar de Nueva York

Según informó CNN, será trasladado al Metropolitan Detention Center, una prisión federal en Brooklyn, donde aguardará su primera audiencia ante un juez. Su esposa, Cilia Flores, viajó junto a él en el mismo vuelo y también quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.