Un ataque del grupo rebelde ADF dejó 15 civiles muertos y agravó la crisis en el este de la República Democrática del Congo

El grupo rebelde ADF está vinculado a numerosos ataques en el este de la República Democrática del Congo (Europa Press)

Al menos 15 civiles murieron en el este de la República Democrática del Congo tras un ataque de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde de origen ugandés con vínculos difusos con el Estado Islámico (EI), según autoridades locales.

La incursión ocurrió la noche de ayer en tres aldeas del territorio de Bapere, en la provincia de Kivu del Norte, mientras los habitantes celebraban el Año Nuevo. El saldo inicial incluyó, además de los fallecidos, cinco heridos hospitalizados, un número indeterminado de personas secuestradas y viviendas incendiadas.

El coronel Alain Kiwewa, administrador del territorio de Lubero, confirmó a la agencia de noticias EFE que los ataques se distribuyeron entre las aldeas de Katanga, Maendeleo y Kilonge.

En Katanga y Maendeleo, tres personas murieron en cada una, mientras que en Kilonge la cifra ascendió a nueve víctimas, sumando un total de quince civiles asesinados.

La aldea de Katanga fue uno de los tres lugares atacados por las ADF durante el Año Nuevo (Reuters)

Kiwewa precisó que los asaltantes irrumpieron en las comunidades durante los festejos, dejando muerte y destrucción, y secuestraron a varios habitantes, cuya cantidad exacta aún no se conoce. “El ataque tuvo lugar alrededor de las 20:00, cuando aparecieron los enemigos de las ADF. Mataron a gente, secuestraron a otros y quemaron sus casas”, explicó el administrador.

Por otro lado, el presidente de la organización civil Fuerzas Impulsoras, Mohindo Taufeni, relató a la agencia que la incursión sorprendió a la población, que no la esperaba.

Además, señaló que el número de secuestrados permanece incierto, y que la coalición formada por el ejército congoleño y la milicia Wazalendo llegó a la zona poco después, con el objetivo de restablecer el orden y perseguir a los responsables.

“Nos sorprendió este ataque, que la población no esperaba. Tenemos un balance provisional de quince civiles muertos, pero varias personas más fueron llevadas a la fuerza al monte por las ADF”.

Las operaciones conjuntas de las fuerzas congoleñas y ugandesas no han logrado detener los ataques de las ADF

Las ADF mantienen su base de operaciones en Kivu del Norte y en la vecina provincia de Ituri, y son señaladas por las autoridades de la República Democrática del Congo y Uganda de mantener una relación operativa con el Estado Islámico, organización que en ocasiones reivindica los atentados perpetrados en la región.

La inestabilidad en el este del país se agrava por la multiplicación de actores armados y la persistencia de conflictos. El Ministerio de Comunicación congoleño informó que más de 1.500 personas han muerto como consecuencia directa de operaciones militares atribuidas a Ruanda desde principios de diciembre.

El comunicado oficial denuncia el uso de bombas y drones suicidas sobre el eje Kamayola-Uvira y advierte que la cifra de víctimas es provisional, en un contexto donde los desplazados superan las 500.000 personas.

(Con información de EFE)