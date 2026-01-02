Más combates en Yemen: nuevos ataques aéreos de Arabia Saudí contra separatistas en el sur del país

Los separatistas del sur de Yemen denuncian nuevos bombardeos saudíes contra sus posiciones en el este del país (Europa Press)

Mohammed Abdulmalik, líder del Consejo de Transición del Sur (CTS) en Wadi Hadramaut y Hadramaut Desert informó que al menos siete personas murieron y más de 20 resultaron heridas por una serie de siete ataques aéreos en el campamento de Al-Khasah el viernes, en medio de una ofensiva de la coalición liderada por Arabia Saudí contra separatistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen.

El conflicto en Yemen ha experimentado un nuevo repunte de tensión debido a la creciente rivalidad entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que desde diciembre han evidenciado fisuras al apoyar a facciones opuestas dentro del país.

Mientras el gobierno reconocido internacionalmente por la comunidad internacional cuenta con el patrocinio de Arabia Saudí, el CTS ha sido respaldado por Emiratos Árabes Unidos, consolidando su influencia tras tomar vastos territorios en el sur el mes pasado. Esta competencia por el control territorial revela el profundo enfrentamiento estratégico entre las dos potencias petroleras del golfo Pérsico dentro del contexto yemení.

Un convoy de vehículos blindados avanza por una calle en la ciudad portuaria de Mukalla, en el sur de Yemen (Foto de AFP)

Tensión entre aliados del Golfo y escalada militar en Hadramut

El gobernador de Hadramut, Salem Ahmed Saíd al-Jumbashi, nombrado recientemente para liderar las fuerzas de “Escudo Nacional” en la provincia oriental, anunció el viernes el inicio de una operación considerada pacífica, cuya finalidad —según sus declaraciones— consiste en recuperar posiciones militares dominadas por el Consejo de Transición del Sur. Al-Jumbashi, respaldado por Arabia Saudí, aseguró que “la operación se dirige únicamente contra instalaciones militares y no es una declaración de guerra”.

La respuesta de las fuerzas respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos se ha caracterizado por el silencio hasta el momento, ya que el CTS no emitió reacción inmediata ante la declaración del gobernador de Hadramut. Sectores territoriales controlados por el CTS han sido blanco de los recientes ataques, lo que refleja la escalada entre los antiguos aliados de la coalición contra los hutíes.

En este contexto, la semana pasada Emiratos Árabes Unidos comunicó su decisión de retirar los contingentes militares restantes de territorio yemení. El anuncio respondió al llamado de Arabia Saudí para evacuar todas las fuerzas emiratíes en un plazo de 24 horas, hecho que puso de manifiesto una de las mayores crisis públicas entre ambas monarquías desde el inicio de su intervención en Yemen.

Un miembro de las fuerzas de seguridad custodia un puesto de control en Adén, donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente (Foto por Saleh Al-OBEIDI / AFP)

Recrudecimiento de la crisis política en Adén

El viernes, Mohamed al-Yaber, embajador saudí en Yemen, responsabilizó a Aidarus al-Zubaidi, líder del CTS, de impedir que un avión con una delegación saudí aterrizara en Adén. El embajador afirmó en la red social X que “el Reino trató de hacer todos los esfuerzos posibles con el Consejo de Transición del Sur para poner fin a la escalada (...), pero se encontró con el rechazo y la obstinación continuos de Aidarus al-Zubaidi”. Además, señaló que el líder separatista emitió directivas para el cierre del tráfico aéreo en el aeropuerto internacional de Adén el jueves, afectando también los vuelos programados para el viernes.

La parte separatista, a través de un comunicado de su Ministerio de Transportes, acusó a Arabia Saudí de instaurar un bloqueo aéreo, alegando que Riad exigía inspecciones adicionales para todo vuelo que transitara por su territorio antes de aterrizar en Adén, el principal aeropuerto fuera del control hutí. Varias rutas aéreas permanecieron suspendidas durante dos días, intensificando las recriminaciones entre las partes.

El Consejo de Transición del Sur, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, arrebató el mes pasado extensas regiones del sur del país al gobierno apoyado por Arabia Saudí. Esta acción fue catalogada como una amenaza directa por Riad.