Mundo

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

La principal referencia bursátil del Reino Unido alcanzó un máximo histórico al inicio de 2026, impulsada por las ganancias en sectores tradicionales y a pesar de una exposición limitada al mercado de tecnología avanzada

Guardar
La Bolsa de Londres superó
La Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos (Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Europa Press/Archivo)

El índice FTSE 100 de Londres marcó este viernes un hito al superar por primera vez los 10.000 puntos, un dato que coincidió con un repunte generalizado en las principales bolsas europeas durante la primera sesión bursátil de 2026.

El FTSE 100, el principal indicador del mercado británico, cerró 2025 con un avance cercano al 22%, su mejor desempeño desde 2009 y por encima del índice paneuropeo STOXX 600 y del S&P 500 estadounidense.

Este avance se produce tras varios años de incertidumbre en los mercados británicos debido a factores como la inestabilidad política interna, los efectos persistentes del Brexit y la preocupación por niveles elevados de deuda pública.

A pesar de la escasa exposición a empresas del sector de la inteligencia artificial, que impulsaron buena parte del optimismo global, el FTSE 100 destacó gracias al buen desempeño de sectores tradicionales.

Las mineras como Fresnillo resultaron beneficiadas por la subida en los precios de los metales preciosos, mientras que firmas de defensa como Babcock y Rolls Royce capitalizaron el aumento del gasto militar en Europa. Al mismo tiempo, bancos como Lloyds aprovecharon los tipos de interés elevados y una economía nacional que mantuvo cierto dinamismo.

El FTSE 100, fuertemente ponderado hacia firmas internacionales, superó al índice nacional de mediana capitalización, el FTSE 250, que solo avanzó un 9% en 2025. No obstante, el rendimiento británico se mantuvo por detrás de plazas como Japón, Hong Kong, España e Italia, cuyos índices alcanzaron incrementos aún mayores.

Imagen de archivo de operadores
Imagen de archivo de operadores trabajando en la Bolsa de Metales de Londres (LME), en Londres, Reino Unido (REUTERS/Simon Dawson)

Dinámica sectorial en las bolsas europeas

En la sesión de apertura de 2026 se vio al STOXX 600 subir un 0,4% a las 08:20 GMT, apoyándose en la fortaleza de los valores defensivos, que ascendieron un 1,9%.

Las acciones bancarias —con gran peso en el índice— sumaron un 0,2%, mientras que los títulos de recursos básicos y energía aumentaron respectivamente un 1,3% y un 1%. Por el contrario, el sector de consumo sufrió un descenso del 0,2%.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró 2025 con su mejor resultado en cuatro años, favorecido por el retroceso de los tipos de interés de referencia, la política de estímulo fiscal en Alemania y la reorientación hacia los valores tecnológicos estadounidenses.

Operadores trabajan en el piso
Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Metales de Londres, en Londres (REUTERS/Simon Dawson/Archivo)

Impacto de la coyuntura internacional

El atractivo renovado por los mercados europeos llegó después de un año marcado por conflictos comerciales globales, que incluyeron la imposición de aranceles estadounidenses bajo el mandato de Donald Trump. Pese a la volatilidad registrada tras esa decisión y a los mínimos alcanzados en abril, las bolsas lograron recuperar terreno hacia finales de año.

El viernes, la mayoría de los parqués regionales mostraron avances, aunque los volúmenes de transacciones se mantuvieron bajos.

La bolsa suiza no abrió, por lo que retomará sus operaciones la próxima semana.

Temas Relacionados

Bolsa de LondresReino Unidoeconomíaíndice FTSE 100ÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Volodimir Zelensky nombró como jefe de su gabinete a Kiril Budanov, responsable de la inteligencia militar ucraniana

La decisión del mandatario llegó tras la renuncia de Andrí Yermak, quien fue objeto de registros por parte de las autoridades anticorrupción

Volodimir Zelensky nombró como jefe

Disturbios y fuego frente a una comisaría en el marco de las protestas más intensas en Irán en tres años: “Pahlavi regresará”

Las movilizaciones, impulsadas por la crisis económica y la caída de la moneda nacional, piden el regreso del sha depuesto por la revolución islámica en 1979. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron al menos siete muertos hasta el momento

Disturbios y fuego frente a

Recrudecen los combates en Yemen: nuevos ataques aéreos de Arabia Saudí contra separatistas en el sur del país

El campamento de Al-Khasah fue escenario de una serie de incursiones aéreas durante la madrugada de este viernes, mientras las aumentan las tensiones entre facciones rivales respaldadas por Riad y Emiratos Árabes Unidos

Recrudecen los combates en Yemen:

Entró en vigor el nuevo código penal de Indonesia que castiga con cárcel el sexo extramarital y la difusión de noticias falsas

La reforma provocó preocupación en organismos internacionales y defensores de derechos civiles

Entró en vigor el nuevo

En medio de la polémica por el caso de George Clooney, Francia endureció sus condiciones para obtener la residencia

Los requisitos ahora incluyen aprobar dos exámenes exigentes del idioma francés, que el actor confesó no dominar en absoluto. Pero el gobierno dijo que su nacionalización es “una gran oportunidad” para el país

En medio de la polémica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Le abren cuenta de Yape a anciana con cáncer para dinero de extorsiones y ahora está presa: “No sabe ni usar celular”

Chivas vs Atlas: horario y transmisión del Clásico Tapatío en la Copa Pacífica

¿Qué pasó en Pataz?: versiones y dudas tras el enfrentamiento en una bocamina que dejó tres muertos

Las exportaciones de 2025 serán las segundas más altas de la historia a pesar de la baja en los precios

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La Policía Federal ordena el "regreso inmediato" del hijo de Bolsonaro que está en EE.UU.

Dinamarca y Suecia se ofrecen para hospitalizar a víctimas del incendio de Suiza

La Conferencia Episcopal se reúne el 9 de enero con el Vaticano para abordar el posible viaje del Papa a España

Israel vuelve a bombardear el sur del Líbano asegurando haber atacado objetivos de Hizbulá

Nofumadores.org acusa a las tabaqueras de "retrasar" la aprobación de una nueva Ley del tabaco y "descafeinar" medidas

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de Oprah Winfrey

El mensaje de Oprah Winfrey sobre la lucha contra la obesidad y su enfoque con medicamentos: “Dejé de culparme”

En medio de la polémica por el caso de George Clooney, Francia endureció sus condiciones para obtener la residencia

La hija del actor Tommy Lee Jones, de 34 años, es encontrada muerta en un hotel el día de Año Nuevo

Los tres conflictos más icónicos de una estrella del rock que sacudieron la historia de la música

“La mejor película que nunca hice”, la revelación de James Cameron sobre un proyecto que cambió su historia en Hollywood