El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

La Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos (Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Europa Press/Archivo)

El índice FTSE 100 de Londres marcó este viernes un hito al superar por primera vez los 10.000 puntos, un dato que coincidió con un repunte generalizado en las principales bolsas europeas durante la primera sesión bursátil de 2026.

El FTSE 100, el principal indicador del mercado británico, cerró 2025 con un avance cercano al 22%, su mejor desempeño desde 2009 y por encima del índice paneuropeo STOXX 600 y del S&P 500 estadounidense.

Este avance se produce tras varios años de incertidumbre en los mercados británicos debido a factores como la inestabilidad política interna, los efectos persistentes del Brexit y la preocupación por niveles elevados de deuda pública.

A pesar de la escasa exposición a empresas del sector de la inteligencia artificial, que impulsaron buena parte del optimismo global, el FTSE 100 destacó gracias al buen desempeño de sectores tradicionales.

Las mineras como Fresnillo resultaron beneficiadas por la subida en los precios de los metales preciosos, mientras que firmas de defensa como Babcock y Rolls Royce capitalizaron el aumento del gasto militar en Europa. Al mismo tiempo, bancos como Lloyds aprovecharon los tipos de interés elevados y una economía nacional que mantuvo cierto dinamismo.

El FTSE 100, fuertemente ponderado hacia firmas internacionales, superó al índice nacional de mediana capitalización, el FTSE 250, que solo avanzó un 9% en 2025. No obstante, el rendimiento británico se mantuvo por detrás de plazas como Japón, Hong Kong, España e Italia, cuyos índices alcanzaron incrementos aún mayores.

Imagen de archivo de operadores trabajando en la Bolsa de Metales de Londres (LME), en Londres, Reino Unido (REUTERS/Simon Dawson)

Dinámica sectorial en las bolsas europeas

En la sesión de apertura de 2026 se vio al STOXX 600 subir un 0,4% a las 08:20 GMT, apoyándose en la fortaleza de los valores defensivos, que ascendieron un 1,9%.

Las acciones bancarias —con gran peso en el índice— sumaron un 0,2%, mientras que los títulos de recursos básicos y energía aumentaron respectivamente un 1,3% y un 1%. Por el contrario, el sector de consumo sufrió un descenso del 0,2%.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró 2025 con su mejor resultado en cuatro años, favorecido por el retroceso de los tipos de interés de referencia, la política de estímulo fiscal en Alemania y la reorientación hacia los valores tecnológicos estadounidenses.

Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Metales de Londres, en Londres (REUTERS/Simon Dawson/Archivo)

Impacto de la coyuntura internacional

El atractivo renovado por los mercados europeos llegó después de un año marcado por conflictos comerciales globales, que incluyeron la imposición de aranceles estadounidenses bajo el mandato de Donald Trump. Pese a la volatilidad registrada tras esa decisión y a los mínimos alcanzados en abril, las bolsas lograron recuperar terreno hacia finales de año.

El viernes, la mayoría de los parqués regionales mostraron avances, aunque los volúmenes de transacciones se mantuvieron bajos.

La bolsa suiza no abrió, por lo que retomará sus operaciones la próxima semana.