Mundo

Vladimir Putin cerró el año con otra arenga bélica en un mensaje a todos los rusos: “¡Creemos en nuestra victoria!”

El mandatario mencionó la invasión a Ucrania en su discurso de Año Nuevo, que fue uno de los más cortos desde que es jefe de Estado

Guardar
El presidente ruso, Vladimir Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó este miércoles a sus ciudadanos por el Año Nuevo y expresó “creer en la victoria” de Rusia en su guerra contra Ucrania.

Las primeras felicitaciones fueron retransmitidas por televisión a los habitantes de las regiones de Kamchatka y Chukotka, en el Lejano Oriente ruso, a 9 husos horarios de Moscú.

“Lo celebramos con nuestros seres queridos: nuestros hijos, padres, amigos y compañeros de armas. Incluso los que están lejos, siempre están con nosotros”, inició Putin su discurso.

Sin embargo, sus palabras enseguida adquirieron tonos bélicos con el contexto de la guerra de Ucrania, iniciada en 2022.

Putin felicitó a los soldados
Putin felicitó a los soldados y comandantes rusos (Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS)

Una vez más, Putin habló por sus ciudadanos y alegó que “millones de personas en toda Rusia están con ustedes en esta Nochevieja”, dirigiéndose a los combatientes rusos que se encuentran en Ucrania.

¡Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el Año Nuevo! ¡Creemos en ustedes y en nuestra victoria!”, declaró el jefe de Estado, quien anteriormente culpó a Ucrania de entorpecer las negociaciones de paz durante todo el proceso que tuvo lugar este año.

El tradicional discurso de Putin tuvo de fondo una catedral ortodoxa y el Kremlin, y duró esta vez tres minutos y veinte segundos, uno de los más cortos.

El discurso más largo, de nueve minutos, tuvo lugar en 2022, desde la sede del Distrito Militar Sur en la ciudad de Rostov del Don.

La alta representante de la
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas (REUTERS/Yves Herman)

Kallas cree que Rusia busca frustrar el avance a la paz

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró este miércoles que Rusia quiere “hacer descarrilar” el progreso hacia la paz en Ucrania al acusar a ese país de atacar con drones la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la localidad de Valdái.

“La afirmación de Rusia de que Ucrania recientemente atacó instalaciones gubernamentales clave en Rusia es una distracción deliberada. Moscú pretende hacer descarrilar el progreso real hacia la paz por parte de Ucrania y sus socios occidentales”, escribió Kallas en sus redes sociales.

Añadió que nadie debería aceptar “afirmaciones infundadas del agresor que ha atacado de manera indiscriminada las infraestructuras y civiles de Ucrania desde el inicio de la guerra”.

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que un ataque frustrado de Ucrania tuvo por objetivo una residencia de Putin.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, según Lavrov, que fue citado el lunes por las agencias rusas.

Lavrov agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

Ucrania ha denunciado que esas afirmaciones son falsas, y Francia consideró ayer que no hay “ninguna prueba sólida” que corrobore las acusaciones rusas de que una residencia de Putin fuese objeto de un ataque ucraniano.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaVladimir PutinAño NuevoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

2025, el año que apagó a los gigantes del siglo XX

Líderes políticos y espirituales, íconos del cine, la música y la cultura global se despidieron este año, marcando el cierre definitivo de una era que moldeó el mundo contemporáneo

2025, el año que apagó

Así fue el homenaje en Australia a las víctimas de Bondi Beach antes de los festejos del Año Nuevo

El festejo acostumbrado en la bahía de Sídney se pausó en memoria de los 15 muertos y más de 40 heridos durante el ataque terrorista vinculado al Estado Islámico

Así fue el homenaje en

El pueblo que desafía el calendario: dos celebraciones de Año Nuevo y una tradición viva en Suiza

Entre el 31 de diciembre y el 13 de enero, Appenzell se transforma en escenario de celebraciones tradicionales, música alpina y la degustación del emblemático queso Appenzeller, una joya suiza con más de 700 años de historia

El pueblo que desafía el

La imagen que según Rusia prueba la responsabilidad de Ucrania en el supuesto ataque a la residencia de Vladimir Putin

El Kremlin mostró la imagen de un sólo drone tras denunciar un presunto ataque con 91 naves no tripuladas organizado en Kiev

La imagen que según Rusia

El sorprendente giro verde de la industria textil en Bangladesh desafía su pasado trágico

La transformación de las fábricas de ropa hacia procesos más sostenibles convirtió al país en líder mundial en certificaciones ecológicas, aunque los desafíos sociales y laborales persisten en el corazón del sector

El sorprendente giro verde de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pueblo del sur de

El pueblo del sur de Francia que tiene una catedral con una torre de casi 90 metros de altura y que marcó un momento clave en la historia

Joaquín Prat volverá a ser padre a los 50 años: el presentador revela que va a tener su primer hijo en común con Alexia Pla

Dólar en México hoy 31 de diciembre: peso se perfila para cerrar el año con ganancias

Indecopi multa con más de S/20.000 al colegio Alfred Nobel de Amazonas por direccionar la compra de útiles escolares

Accidente en Machu Picchu: ¿Qué pasará con los turistas que no pudieron ingresar a la ciudadela inca? Perú Rail responde

INFOBAE AMÉRICA
Rueda marca en su mensaje

Rueda marca en su mensaje de Fin de Año la hoja de ruta de la Xunta en 2026: "Gobernar, no entretener"

La borrasca 'Francis' dejará lluvias intensas y nevadas en los primeros días del año en varios puntos del país

Xi Jinping asegura que la reunificación con Taiwán es una tendencia "imparable"

El Ibex 35 cierra 2025 como su mejor ejercicio en 32 años al revalorizarse un 49% y superar los 17.000 puntos

Putin felicita el año a las tropas convencido de una "victoria" en Ucrania

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis conmemora 18 años de relación con el actor: “Tengo tanta suerte”

“Si intentas seguir siendo el protagonista romántico a mi edad, es triste y no quiero resultar patético”, aseguró George Clooney

La policía asegura que Tylor Chase ha rechazado ayuda en repetidas ocasiones: “Ese último paso debe darlo el propio individuo”

“No quiero ni acercarme”: Kit Harington cerró la puerta a Jon Snow y descartó su regreso a Game of Thrones

Alan Menken analizó sus históricas canciones para “Aladdín”, “La sirenita” y otros éxitos que marcaron generaciones