Vladimir Putin cerró el año con otra arenga bélica en un mensaje a todos los rusos: “¡Creemos en nuestra victoria!”

El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó este miércoles a sus ciudadanos por el Año Nuevo y expresó “creer en la victoria” de Rusia en su guerra contra Ucrania.

Las primeras felicitaciones fueron retransmitidas por televisión a los habitantes de las regiones de Kamchatka y Chukotka, en el Lejano Oriente ruso, a 9 husos horarios de Moscú.

“Lo celebramos con nuestros seres queridos: nuestros hijos, padres, amigos y compañeros de armas. Incluso los que están lejos, siempre están con nosotros”, inició Putin su discurso.

Sin embargo, sus palabras enseguida adquirieron tonos bélicos con el contexto de la guerra de Ucrania, iniciada en 2022.

Putin felicitó a los soldados y comandantes rusos (Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS)

Una vez más, Putin habló por sus ciudadanos y alegó que “millones de personas en toda Rusia están con ustedes en esta Nochevieja”, dirigiéndose a los combatientes rusos que se encuentran en Ucrania.

“¡Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el Año Nuevo! ¡Creemos en ustedes y en nuestra victoria!”, declaró el jefe de Estado, quien anteriormente culpó a Ucrania de entorpecer las negociaciones de paz durante todo el proceso que tuvo lugar este año.

El tradicional discurso de Putin tuvo de fondo una catedral ortodoxa y el Kremlin, y duró esta vez tres minutos y veinte segundos, uno de los más cortos.

El discurso más largo, de nueve minutos, tuvo lugar en 2022, desde la sede del Distrito Militar Sur en la ciudad de Rostov del Don.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas (REUTERS/Yves Herman)

Kallas cree que Rusia busca frustrar el avance a la paz

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró este miércoles que Rusia quiere “hacer descarrilar” el progreso hacia la paz en Ucrania al acusar a ese país de atacar con drones la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la localidad de Valdái.

“La afirmación de Rusia de que Ucrania recientemente atacó instalaciones gubernamentales clave en Rusia es una distracción deliberada. Moscú pretende hacer descarrilar el progreso real hacia la paz por parte de Ucrania y sus socios occidentales”, escribió Kallas en sus redes sociales.

Añadió que nadie debería aceptar “afirmaciones infundadas del agresor que ha atacado de manera indiscriminada las infraestructuras y civiles de Ucrania desde el inicio de la guerra”.

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que un ataque frustrado de Ucrania tuvo por objetivo una residencia de Putin.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, según Lavrov, que fue citado el lunes por las agencias rusas.

Lavrov agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

Ucrania ha denunciado que esas afirmaciones son falsas, y Francia consideró ayer que no hay “ninguna prueba sólida” que corrobore las acusaciones rusas de que una residencia de Putin fuese objeto de un ataque ucraniano.

(Con información de EFE)