Finlandia incautó un buque sospechoso de haber dañado un cable submarino

El ancla del buque fue hallada en contacto con el lecho marino durante la inspección (Reuters)

La mañana del miércoles, las autoridades de Finlandia incautaron un buque de carga sospechoso de dañar un cable submarino de telecomunicaciones en el golfo, entre Helsinki y Tallin, capital de Estonia.

El arresto del barco se produjo después de que la compañía finlandesa Elisa alertara sobre un corte en uno de sus cables cerca de las cinco de la mañana.

De acuerdo con la agencia ERR, la Policía de Finlandia localizó la embarcación sospechosa en su zona económica exclusiva. Los agentes constataron que la cadena del ancla del buque estaba bajada al fondo marino y ordenaron a la tripulación izarla.

La policía de Finlandia abrió una investigación por daños criminales agravados e interferencia con telecomunicaciones (Reuters)

La nave fue escoltada hasta aguas territoriales finlandesas para continuar la investigación.

El buque intervenido es el Fitburg, que navegaba bajo bandera de San Vicente y las Granadinas y había partido desde San Petersburgo, Rusia, con destino a Haifa, Israel.

La tripulación, compuesta por 14 personas de nacionalidades rusa, georgiana, kazaja y azerbaiyana, quedó bajo custodia preventiva. La policía de Finlandia abrió una investigación por daños criminales agravados, intento de daños agravados e interferencia agravada con telecomunicaciones.

A su vez, la Guardia de Fronteras de Finlandia precisó que el Fitburg fue interceptado gracias al apoyo de un helicóptero, que descubrió el ancla en contacto con el lecho marino.

Bajo este contexto, el subjefe de policía de Helsinki, Heikki Kopperoinen, declaró al diario local Helsingin Sanomat: “Todavía es pronto para determinar si se trató de un acto intencional o de un accidente”.

Kopperoinen declaró que aún es pronto para definir si el hecho fue intencional (Reuters)

Por su parte, el vicefiscal general de Finlandia, Jukka Rappe, informó sobre “fuertes indicios de delito”, aunque recalcó que la investigación estaba en una etapa inicial y que se había abierto un sumario preliminar.

La nave pertenece a la empresa ALBROS SHIPPING & TRADING, con sede en Estambul, Turquía. El portal especializado MarineTraffic confirmó que el Fitburg iba en ruta hacia Israel.

Las autoridades de Estonia precisaron que el daño afectó dos cables: uno de Elisa y otro de la sueca Arelion. El Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia indicó que, en el momento del corte, el buque cruzaba de la zona económica exclusiva estonia a la de Finlandia, tras lo cual fue interceptado.

Por otro lado, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, expresó a través de X que seguía de cerca el operativo y aseguró que el país “está preparado para retos de seguridad de diversa índole, y respondemos a ellos según sea necesario”.

Stubb aseguró que Finlandia está preparada para afrontar desafíos de seguridad (Reuters)

La investigación en Finlandia permanece abierta, y los responsables policiales interrogan a la tripulación del Fitburg para determinar las circunstancias exactas y la posible intencionalidad del daño a los cables submarinos.

(Con información de Reuters)