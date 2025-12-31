2025, el año que apagó a los gigantes del siglo XX

Algunas de las figuras que perdimos en 2025, el papa Francisco, Pepe Mujica, Brigitte Bardote, Jane Goodall, Mario Vargas Llosa y Ozzy Osbourne.

El 2025 quedará marcado como un año de despedidas que trascienden la simple cronología de las muertes célebres.

Fue un período en el que se apagaron voces, miradas y liderazgos que moldearon buena parte del siglo XX y extendieron su influencia hasta el presente. Desde la política y la espiritualidad hasta el cine, la música, la ciencia y la moda, el mundo asistió a la partida de figuras que no solo protagonizaron su tiempo, sino que ayudaron a definirlo.

El Papa Francisco saluda mientras dirige una audiencia especial para miembros del CSI (centros deportivos italianos) en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 7 de junio de 2014. REUTERS/Max Rossi/Foto de archivo

La muerte del papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio, en abril de 2025 a los 88 años, tuvo un impacto particular. Primer pontífice latinoamericano, su figura excedió largamente el ámbito religioso: fue un líder político en el sentido más amplio del término, impulsor de reformas internas en la Iglesia y una voz persistente en favor de los pobres, los migrantes y el cuidado del ambiente.

Su fallecimiento, el día después del domingo de Pascuas, cerró una etapa histórica para el Vaticano y para un país que lo sintió propio, incluso en la distancia.

José “Pepe” Mujica y su perra Manuela.

Pocas semanas después, el 13 de mayo, falleció José “Pepe” Mujica a los 89 años. El expresidente uruguayo, referente ineludible de la izquierda latinoamericana, fue despedido como un símbolo global de austeridad y coherencia política. Su vida, marcada por la militancia, la cárcel y el ejercicio del poder sin ostentación, lo convirtió en una figura admirada más allá de fronteras e ideologías.

En Europa, otra muerte resonó con fuerza política: la del francés Jean-Marie Le Pen, histórico líder de la extrema derecha, cuya trayectoria dejó una huella profunda —y polémica— en la política contemporánea del continente.

Jean-Marie Le Pen, fundador del ultraderechista Frente Nacional (FN) francés. REUTERS/Philippe Wojazer/Foto de archivo

El cine también vivió un año de luto.

Con la muerte de Robert Redford, el 16 de septiembre en Utah, a los 89 años, se fue uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood y un impulsor clave del cine independiente a través del festival de Sundance.

El actor Gene Hackman./Foto de archivo

Meses antes, en febrero, había fallecido Gene Hackman, dos veces ganador del Óscar, a los 95 años, dejando una filmografía atravesada por personajes complejos y memorables. A ese adiós se sumaron Diane Keaton, ícono de estilo y vanguardia actoral, fallecida en diciembre; David Lynch, cineasta fundamental del surrealismo audiovisual, muerto en enero; y Val Kilmer, figura emblemática de los años noventa, recordado por Top Gun y Batman Forever.

Hace unas semanas se agregó a la lista el director y actor Rob Reiner y su esposa Michelle quienes se creen fueron asesinados a cuchilladas por su hijo Nick. Tenía 78 años y deja un legado de películas que marcaron generaciones como “Cuando Harry conoció a Sally...”, “Misery”, “La princesa prometida”, “Cuestión de Honor”, entre otras.

La actriz francesa Brigitte Bardot posa con un enorme sombrero que trajo de México, a su llegada al aeropuerto de Orly, el 27 de mayo de 1965, en París, Francia. (AP Foto/Archivo)

La muerte de Brigitte Bardot este domingo, a los 91 años, marcó el final de uno de los mitos más influyentes y contradictorios de la cultura francesa del siglo XX. Ícono absoluto de los años 50 y 60, “B.B.” no solo revolucionó la moral de su tiempo sino que encarnó una forma temprana de liberación femenina antes de que el término existiera como consigna política, especialmente a partir de su papel en Y Dios creó a la mujer (1956), que la convirtió en el mayor símbolo sexual del cine europeo.

La música perdió a algunas de sus leyendas más influyentes.

Ozzy Osbourne actúa durante la ceremonia de clausura de los Juegos de la Commonwealth. REUTERS/Hannah Mckay/Foto de archivo

En julio murió Ozzy Osbourne, el “Príncipe de las Tinieblas”, poco después de ofrecer su último concierto en Inglaterra. Con él se cerró un capítulo central de la historia del heavy metal. También falleció Brian Wilson, el cerebro creativo de The Beach Boys, cuya obra redefinió el pop rock desde la experimentación y la sensibilidad.

En el plano latinoamericano, la muerte de Leo Dan en enero, a los 82 años, significó la despedida de una de las voces más queridas de la Nueva Ola. Y en febrero se apagó la voz inconfundible de Roberta Flack, tras años de lucha contra el ELA, dejando canciones que marcaron generaciones.

La Dra. Jane Goodall, investigadora de chimpancés y naturalista, observa a través de un cristal algunos de los 25 miembros de la colonia de chimpancés del Zoológico de Taronga en Sídney./Foto de archivo

Otras áreas del conocimiento y la cultura tampoco quedaron al margen de este cierre de ciclo.

En ciencia y ambientalismo, el mundo despidió a Jane Goodall, primatóloga y activista incansable, fallecida a los 91 años. La moda perdió a uno de sus grandes arquitectos con la muerte de Giorgio Armani, el 4 de septiembre en Milán, a los 91 años, responsable de una estética que atravesó décadas.

Hulk Hogan se rasga la camisa durante un mitin del candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump, en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, EE. UU. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

El deporte y el espectáculo lamentaron la partida de Hulk Hogan, ícono de la lucha libre profesional, mientras que la literatura en lengua española sufrió una ausencia mayor con la muerte de Mario Vargas Llosa, Nobel peruano y figura central de las letras hispanoamericanas.

Las figuras que se despidieron no solo ocuparon lugares de poder o de prestigio: construyeron sentidos, imaginaron futuros y marcaron debates que todavía resuenan.