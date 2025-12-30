Mundo

Masacre en Australia: la policía informó que los atacantes “habrían actuado solos” y sin una célula terrorista más amplia

Las autoridades indicaron que el ataque se inspiró en la ideología del grupo yihadista Estado Islámico, aunque sostuvo que no existen elementos que indiquen la participación de una organización extremista ni de terceros que hubieran coordinado o dirigido la acción

Los autores del tiroteo que mató a 15 personas en la playa australiana de Bondi actuaron solos y no integraron una célula terrorista más amplia, informó este martes la policía, al dar a conocer avances de la investigación sobre el ataque ocurrido el 14 de diciembre. Según las autoridades, los acusados son Sajid Akram y su hijo Naveed.

La policía indicó que el ataque se inspiró en la ideología del grupo yihadista Estado Islámico, aunque sostuvo que no existen elementos que indiquen la participación de una organización terrorista más amplia ni de terceros que hubieran coordinado o dirigido la acción.

Estos individuos habrían actuado solos”, declaró a periodistas la comisaria de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett. La funcionaria afirmó que la investigación no halló pruebas que vinculen a los sospechosos con una red terrorista organizada.

No hay evidencia que sugiera que estos supuestos atacantes fueran parte de una célula terrorista más amplia, o que hubieran sido instruidos por otros a realizar el ataque”, agregó Barrett.

Uno de los aspectos examinados por los investigadores fue el viaje que padre e hijo realizaron al sur de Filipinas en las semanas previas al tiroteo. Ese desplazamiento despertó sospechas debido a los antecedentes de insurgencia islamista en la región.

Una bandera casera del Estado Islámico encontrada en el vehículo CN59DR, que, según un documento judicial, se cree que fue utilizado por Sajid y Naveed Akram (REUTERS)

De acuerdo con la policía, ambos viajaron a Davao, en la isla filipina de Mindanao. Barrett señaló que la investigación continúa para establecer los motivos del viaje y su posible relación con el ataque ocurrido en Australia.

Quiero dejarlo claro, no estoy sugiriendo que ellos fueron allí por turismo”, afirmó la comisaria.

La policía informó que imágenes de seguridad muestran que los hombres rara vez salieron de su hotel durante su estadía en Filipinas, un dato que forma parte del análisis de los investigadores.

Las autoridades sostienen además que el ataque fue planificado durante varios meses. En ese marco, la policía divulgó fotografías que muestran a los acusados entrenando con escopetas en zonas rurales de Australia. Ese material, según indicaron, integra la investigación en curso.

La policía considera que la planificación del ataque fue meticulosa y prolongada, aunque reiteró que, hasta el momento, no existen indicios de apoyo logístico ni de instrucciones externas.

Sajid Akram, de 50 años y nacionalidad india, murió durante el ataque tras recibir disparos de la policía, según informó la fuerza de seguridad. Su hijo Naveed, de 24 años y de nacionalidad australiana, permanece detenido y enfrenta cargos por 15 asesinatos, además de otros cargos adicionales, de acuerdo con la información oficial difundida este martes.

La Policía Federal Australiana indicó que la investigación continúa abierta y que se analizan todos los elementos reunidos para esclarecer completamente los hechos.

Las familias de las víctimas exigieron una investigación federal

Las familias de las víctimas de la reciente masacre en Sídney contra un festival judío publicaron una carta abierta el lunes pidiendo más acción federal para investigar el incremento del antisemitismo y las fallas de seguridad detrás del peor tiroteo masivo en Australia en tres décadas.

En una carta abierta al primer ministro Anthony Albanese, 17 familias de los muertos y heridos pidieron una investigación federal conocida como comisión real para investigar el aumento del antisemitismo en Australia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en 2023, y las consecuentes fallas de las agencias de seguridad.

Las comisiones reales son la forma más contundente de investigación pública en Australia, y los testigos pueden ser encarcelados por retener evidencia deliberadamente.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese (REUTERS)

Necesitamos saber por qué se ignoraron señales de advertencia claras, cómo se permitió que el odio antisemita y el extremismo islámico crecieran peligrosamente sin control, y qué cambios deben hacerse para proteger a todos los australianos en el futuro”, decía la misiva.

Pero Albanese continuó resistiéndose a las exhortaciones de las familias, líderes judíos y legisladores de la oposición para establecer tal comisión real, diciendo que tomaría años proporcionar respuestas.

En su lugar, anunció los términos de una investigación a cargo del burócrata retirado Dennis Richardson, la cual examinaría posibles fallas en los procedimientos y leyes que derivaron en el tiroteo. Esa investigación presentará su informe en abril del próximo año.

En su carta, las familias dicen que una investigación estatal no es suficiente. “El aumento del antisemitismo en Australia va mucho más allá de la jurisdicción de un estado. Es una crisis nacional que exige una respuesta contundente”, manifestaron las familias.

(Con información de AFP y AP)

