Hasina vs Zia: la eterna “batalla de las Begums” llegó a su fin en Bangladesh

La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, y la líder de la oposición, Begum Khaleda Zia, se sientan en la recepción de la boda del segundo hijo de Khaleda, Arafat Rahman, el 28 de marzo de 1997. REUTERS/Foto de archivo

La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina despidió este martes desde el exilio a su histórica archienemiga Khaleda Zia con un mensaje de conciliación que pone fin definitivo a la llamada “Batalla de las Begums”, la disputa personal que marcó el destino de la nación surasiática durante décadas.

“Como primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Bangladesh y por su papel en la lucha por el establecimiento de la democracia, sus contribuciones a la nación fueron significativas y serán recordadas”, expresó Hasina a través de un comunicado publicado en la cuenta de la red social X de su partido, la Liga Awami.

El mensaje marca un giro radical en la retórica de Hasina, quien durante su mandato mantuvo a Zia bajo una intensa presión judicial y carcelaria.

Desde el exilio, la exmandataria calificó el fallecimiento como “una pérdida profunda para la vida política de Bangladesh” y extendió sus condolencias explícitas al Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y a su líder actual, Tarique Rahman.

La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, habla durante una conferencia de prensa en Daca, Bangladesh, el 6 de enero de 2014. (AP Foto/Rajesh Kumar Singh, Archivo)

La muerte de Zia cierra definitivamente el capítulo conocido como la “Batalla de las Begums”, la feroz disputa personal que dominó la política bangladesí durante tres décadas y dividió a la sociedad en dos bandos irreconciliables.

Zia ha fallecido en Daca, libre y absuelta de sus cargos judiciales, y rodeada de un equipo médico internacional, mientras que Hasina, su enemiga y verdugo, por el contrario, vive oculta en la India tras huir el pasado agosto y pesa sobre ella una condena a muerte dictada en ausencia el pasado 17 de noviembre por la represión de las protestas estudiantiles.

El gobierno de la Liga Awami de Hasina reactivó viejos casos de corrupción que mantuvieron a la líder nacionalista entre la prisión y el arresto domiciliario, pese a el grave deterioro de salud, hasta la caída del régimen en 2024.

En agosto de 2024, Zia recuperó la libertad un día después de la caída del Ejecutivo de Hasina, derrocado en medio de masivas protestas que dejaron al menos 1.400 muertos, según la ONU, y desde entonces se encontraba bajo tratamiento médico.

La presidenta del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Begum Khaleda Zia, observa durante una manifestación en Daca el 2 de mayo de 2009. REUTERS/Andrew Biraj/Foto de archivo

“Rezo por el descanso eterno y el perdón del alma de Khaleda Zia”, concluyó Hasina.

El conflicto

En 2004, Hasina culpó al gobierno de Zia y a Rahman de los ataques con granadas en Daca que mataron a 24 miembros de su partido, la Liga Awami, y dejaron cientos de heridos. Hasina escapó por poco del ataque, que calificó de intento de asesinato, y posteriormente ganó las elecciones generales de 2008.

El partido de Zia y sus aliados boicotearon las elecciones de 2014 en una disputa sobre un gobierno interino, lo que otorgó una victoria unilateral al régimen cada vez más autoritario de Hasina. Su partido se presentó a las elecciones nacionales en 2018, pero volvió a boicotearlas en 2024, lo que permitió a Hasina regresar al poder por cuarta vez consecutiva tras unas elecciones controvertidas.

Zia fue condenada a 17 años de cárcel en dos casos separados de corrupción por abuso de poder al malversar fondos destinados a una organización benéfica que lleva el nombre de su difunto esposo. Su partido afirmó que los cargos tenían motivaciones políticas para debilitar a la oposición, pero el gobierno de Hasina afirmó no haber intervenido y que el caso debía resolverse en los tribunales.

Hasina fue duramente criticada tanto por sus oponentes como por críticos independientes por enviar a Zia a la cárcel.

(con información de EFE)