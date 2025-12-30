El régimen chino lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla

El régimen de China lanzó este martes cohetes en el estrecho de Taiwán al iniciar el segundo día de maniobras militares destinadas a simular un bloqueo de puertos y ataques a objetivos marítimos de la isla de gobierno democrático que Beijing reclama como parte de su territorio.

Los ejercicios, denominados “Misión Justicia 2025”, comenzaron el lunes y recibieron críticas de Taipéi, que los calificó como una “intimidación militar”. El régimen de Xi Jinping sostuvo de forma reiterada que considera a Taiwán parte de su territorio y que no descarta el uso de la fuerza para tomar el control de la isla de gobierno autónomo.

Periodistas de la AFP en Pingtan, una isla china cercana a Taiwán, observaron una andanada de cohetes alrededor de las 09:00 (hora local). Los proyectiles estallaron en el aire y dejaron estelas de humo blanco visibles desde la costa. Al menos 10 cohetes surcaron el cielo y provocaron un estruendo que retumbó en la zona.

Poco después, el Ejército Popular de Liberación (EPL) informó en un comunicado: “A las 09:00 del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando de Teatro Oriental del EPL efectuaron maniobras con fuego real de largo alcance en las aguas al norte de la isla de Taiwán y alcanzaron el efecto deseado”.

Taiwán detectó 130 aeronaves militares del régimen chino durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla (REUTERS)

Horas antes, el Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que detectó 130 aviones militares chinos cerca de la isla durante un período de 24 horas, además de 14 buques navales y ocho navíos gubernamentales no especificados. Según Taipéi, el volumen del despliegue elevó la presión militar en torno a la isla.

Las maniobras se produjeron luego de que Estados Unidos anunciara la venta de un nuevo paquete de armas a las autoridades taiwanesas y tras declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sugirió una respuesta militar en caso de una agresión contra la isla vecina.

En paralelo, el canciller del régimen chino, Wang Yi, declaró el martes en Beijing que su país responderá “enérgicamente” a las ventas de armamento de gran escala de Washington a Taipéi.

El canciller del régimen chino, Wang Yi (REUTERS)

“En respuesta a las continuas provocaciones de las fuerzas independentistas de Taiwán y a la venta a gran escala de armas estadounidenses a Taiwán, debemos, por supuesto, oponernos con firmeza y contrarrestarlas enérgicamente”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores durante un discurso.

Wang Yi añadió que cualquier intento de obstaculizar la unificación de China con Taiwán “terminará inevitablemente en fracaso”. Las declaraciones reforzaron la posición oficial de Beijing frente a los apoyos internacionales a la isla.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, negó el lunes estar preocupado por los ejercicios militares y restó importancia a la posibilidad de una invasión china a Taiwán. Aseguró que no cree que su homólogo, Xi Jinping, “vaya a hacerlo”.

Un buque de la Guardia Costera de Taiwán navega cerca de un buque de la Guardia Costera de China mientras China lleva a cabo maniobras militares alrededor de Taiwán (REUTERS)

Por su parte, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, prometió el martes en Facebook que la isla no “intensificará el conflicto” ni provocará disputas. Su oficina sostuvo el día anterior que China mostró un “desprecio por las normas internacionales y el uso de la intimidación militar para amenazar a los países vecinos”.

El régimen Chino también anunció durante la mañana del martes la movilización de destructores, fragatas, combatientes y bombarderos para “efectuar (…) ataques simulados, asaltos a objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisubmarino”, según un comunicado del EPL.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te (REUTERS)

El mismo texto señaló que los simulacros en aguas al norte y sur de Taiwán “prueban la capacidad de coordinación mar-tierra y de bloqueo y control integrados”.

La televisión estatal CCTV informó que uno de los ejes centrales de los ejercicios es el “bloqueo” de puertos estratégicos de Taiwán, como Keelung, en el norte, y Kaohsiung, en el sur.

Taiwán afirmó que las áreas designadas por China para los ejercicios afectaron las rutas internacionales de navegación y aviación. El Ministerio de Defensa agregó que las maniobras “confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz”.

(Con información de AFP)