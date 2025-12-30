Mundo

Atraco millonario en Alemania: ladrones robaron la bóveda de un banco durante el receso navideño

La policía investiga el caso y busca pistas sobre los responsables, mientras la incertidumbre crece entre los damnificados

Ladrones robaron hasta 90 millones
Ladrones robaron hasta 90 millones de euros de la bóveda de la Sparkasse en Alemania

Durante la madrugada del lunes 29 de diciembre, un grupo de ladrones ingresó a la bóveda de una sucursal de la Sparkasse en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste de Alemania, y perpetró uno de los robos a bancos más cuantiosos en la historia reciente del país.

El botín, estimado entre 10 y 90 millones de euros (USD 12,9 millones y USD 105 millones) en efectivo y objetos de valor, pertenecía a miles de clientes, según informó la policía local y la entidad financiera.

El hecho tuvo lugar durante el período navideño, cuando la mayoría de los comercios y sucursales bancarias permanecen cerrados desde la noche del 24 de diciembre, lo que permitió a los ladrones operar sin interferencias externas.

Los delincuentes accedieron a la bóveda tras perforar una gruesa pared de concreto, lo que les dio acceso a numerosas cajas de seguridad. Las autoridades estiman que al menos 2.700 clientes de la Sparkasse resultaron afectados.

El delito fue descubierto cuando una alarma de incendio activó la presencia policial y de bomberos cerca de las 04:00 del lunes. En ese momento, los agentes hallaron un agujero en la pared que conducía directamente a la bóveda, según detalló Euro News. Los ladrones, utilizando herramientas especializadas, lograron perforar la estructura de concreto y acceder a las cajas de seguridad sin ser detectados previamente.

La policía fue alertada por
La policía fue alertada por una alarma de incendio en la madrugada del lunes (Europa Press)

El banco afectado permaneció cerrado el martes posterior al robo, mientras se realizaban investigaciones y peritajes en el lugar. Durante esa jornada, cerca de 200 personas se concentraron frente a la sucursal exigiendo respuestas y acceso a sus cajas de seguridad.

Entre los clientes había personas que utilizaban esas cajas para resguardar ahorros de toda una vida, joyas familiares y objetos de valor sentimental. Uno de los damnificados declaró a la cadena Welt: “No pude dormir anoche. No nos dan información”, mientras aguardaba frente a la sucursal. Otro cliente explicó que guardaba efectivo y joyas para su familia en la caja de seguridad.

La policía local informó que testigos observaron a varios hombres transportando grandes bolsas en el estacionamiento adyacente durante el fin de semana anterior al descubrimiento.

La policía solicita colaboración ciudadana
La policía solicita colaboración ciudadana para avanzar en la identificación de los responsables (Europa Press)

Además, imágenes de videovigilancia captaron a personas enmascaradas dentro de un vehículo, identificado como un Audi RS 6 negro, que abandonó el garaje en la madrugada del lunes.

Hasta el momento, la Sparkasse no ha emitido comentarios oficiales ni ha detallado los protocolos para compensar a los clientes afectados, según lo publicado por Reuters. La incertidumbre y la indignación entre los damnificados se hizo evidente a lo largo del martes, cuando se sucedieron protestas espontáneas y reclamos en las inmediaciones de la sucursal.

(Con información de Reuters, AP, Euro News)

