Atraco millonario en Alemania: ladrones robaron la bóveda de un banco durante el receso navideño

Durante la madrugada del lunes 29 de diciembre, un grupo de ladrones ingresó a la bóveda de una sucursal de la Sparkasse en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste de Alemania, y perpetró uno de los robos a bancos más cuantiosos en la historia reciente del país.
El botín, estimado entre 10 y 90 millones de euros (USD 12,9 millones y USD 105 millones) en efectivo y objetos de valor, pertenecía a miles de clientes, según informó la policía local y la entidad financiera.
El hecho tuvo lugar durante el período navideño, cuando la mayoría de los comercios y sucursales bancarias permanecen cerrados desde la noche del 24 de diciembre, lo que permitió a los ladrones operar sin interferencias externas.
Los delincuentes accedieron a la bóveda tras perforar una gruesa pared de concreto, lo que les dio acceso a numerosas cajas de seguridad. Las autoridades estiman que al menos 2.700 clientes de la Sparkasse resultaron afectados.
El delito fue descubierto cuando una alarma de incendio activó la presencia policial y de bomberos cerca de las 04:00 del lunes. En ese momento, los agentes hallaron un agujero en la pared que conducía directamente a la bóveda, según detalló Euro News. Los ladrones, utilizando herramientas especializadas, lograron perforar la estructura de concreto y acceder a las cajas de seguridad sin ser detectados previamente.
El banco afectado permaneció cerrado el martes posterior al robo, mientras se realizaban investigaciones y peritajes en el lugar. Durante esa jornada, cerca de 200 personas se concentraron frente a la sucursal exigiendo respuestas y acceso a sus cajas de seguridad.
Entre los clientes había personas que utilizaban esas cajas para resguardar ahorros de toda una vida, joyas familiares y objetos de valor sentimental. Uno de los damnificados declaró a la cadena Welt: “No pude dormir anoche. No nos dan información”, mientras aguardaba frente a la sucursal. Otro cliente explicó que guardaba efectivo y joyas para su familia en la caja de seguridad.
La policía local informó que testigos observaron a varios hombres transportando grandes bolsas en el estacionamiento adyacente durante el fin de semana anterior al descubrimiento.
Además, imágenes de videovigilancia captaron a personas enmascaradas dentro de un vehículo, identificado como un Audi RS 6 negro, que abandonó el garaje en la madrugada del lunes.
Hasta el momento, la Sparkasse no ha emitido comentarios oficiales ni ha detallado los protocolos para compensar a los clientes afectados, según lo publicado por Reuters. La incertidumbre y la indignación entre los damnificados se hizo evidente a lo largo del martes, cuando se sucedieron protestas espontáneas y reclamos en las inmediaciones de la sucursal.
(Con información de Reuters, AP, Euro News)