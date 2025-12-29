Mundo

Líderes europeos aseguraron que “se han logrado buenos avances” tras la reunión entre Trump y Zelensky en Florida

“Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras un encuentro virtual con el presidente de Estados Unidos y el mandatario ucraniano

Líderes europeos aseguraron que “se han logrado buenos avances” tras la reunión entre Trump y Zelensky en Florida (AP)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que se registraron “buenos progresos” de cara a un eventual acuerdo de paz en Ucrania tras una videoconferencia con líderes europeos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, quienes mantuvieron este domingo una reunión presencial en Florida (EEUU).

Se han logrado buenos avances y es algo que celebramos. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos”, afirmó Von der Leyen, según sus declaraciones difundidas tras el encuentro virtual. La presidenta de la Comisión Europea remarcó que el proceso requiere condiciones claras y sostuvo que resulta “fundamental” que Ucrania y, por extensión, Europa, “cuente con garantías de seguridad firmes desde el día uno”.

La videoconferencia se desarrolló durante una hora y contó con la participación de Von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el líder de Alemania, Fredrich Merz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente de Polonia, Karel Nawrocki; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store.

El contacto se produjo de manera simultánea a la reunión cara a cara entre Trump y Zelensky, celebrada en Florida. Al término de ese encuentro, ambos mandatarios coincidieron en que un posible acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia se encuentra “muy cerca”, aunque el presidente estadounidense reconoció que todavía persisten “uno o dos asuntos muy espinosos por tratar”.

El mandatario estadounidense señaló que la cuestión del Donbás sigue siendo central en las discusiones, pero se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar una solución. “Creo que lo vamos a resolver”, afirmó.

Trump también se refirió a la postura de Moscú y adelantó que buscará métodos alternativos para superar los obstáculos. “Encontraremos formas de sortear la oposición de Putin a un alto el fuego”. Al ser consultado sobre los próximos pasos, anticipó que el desenlace de las actuales negociaciones podría conocerse “en unas pocas semanas”.

Zelensky, por su parte, calificó el encuentro de “excelente” y confirmó avances en materia de seguridad.

Las garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania están 100% acordadas”, sostuvo el presidente ucraniano. Ambos líderes adelantaron que volverán a reunirse en Washington el mes próximo junto a representantes europeos para continuar las negociaciones y buscar una salida definitiva al conflicto.

Trump subrayó que el acuerdo de paz contempla la participación activa de Rusia en la reconstrucción de Ucrania tras el cese de hostilidades. “Rusia también ayudará a la reconstrucción”, afirmó el mandatario, en un gesto que busca sumar compromisos por parte de Moscú para la etapa posterior a la guerra.

Trump también se refirió a la postura de Moscú y adelantó que buscará métodos alternativos para superar los obstáculos. “Encontraremos formas de sortear la oposición de Putin a un alto el fuego” (REUTERS)

A pesar del clima de optimismo, Trump reconoció que el tema territorial sigue abierto. “Las cuestiones territoriales todavía no están resueltas, pero creo que se resolverán”, insistió. El presidente estadounidense enfatizó el papel de Washington en facilitar el diálogo y buscar fórmulas que permitan acercar posiciones entre Kiev y Moscú.

Estamos mucho más cerca de un acuerdo entre Ucrania y Rusia sobre la región del Donbás”, reiteró.

El futuro de la región oriental ucraniana, uno de los principales focos de conflicto, permanece como el principal desafío para alcanzar una paz estable. Trump aseguró que la presión internacional y la cooperación en materia de seguridad serán determinantes para cerrar el proceso y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

(Con información de EP y AFP)

