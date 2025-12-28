Mundo

Ucrania atacó con drones una refinería de petróleo rusa a más de 700 kilómetros de su frontera

El ejército ucraniano golpeó la refinería de Syzran, una de las instalaciones más grandes de Rosneft que procesa el 3% del petróleo crudo de Rusia. El bombardeo provocó un gran incendio mientras Zelenskyy se prepara para reunirse con Trump en Florida

El ataque provocó un gran incendio en una de las instalaciones petroleras más importantes del sur de la región del Volga. (Redes sociales)

El ejército ucraniano atacó el domingo la refinería de petróleo de Syzran en la región rusa de Samara con drones durante la noche, provocando un gran incendio en una de las instalaciones petroleras más importantes del sur de la región del Volga.

El ataque a la planta causó un incendio y los daños aún se están evaluando, informó el Estado Mayor de Kiev en un comunicado. La refinería, propiedad de Rosneft, se encuentra a más de 700 kilómetros de la frontera estatal de Ucrania.

Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania dijeron que operadores del Primer Centro Independiente de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, en coordinación con otros componentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, llevaron a cabo el ataque.

“Como resultado del ataque, se desató un incendio a gran escala en las instalaciones de la planta”, dijeron las fuerzas ucranianas en un comunicado publicado en redes sociales. “Se está aclarando el alcance total de los daños”.

La refinería de Syzran es una de las instalaciones más grandes dentro del sistema de Rosneft y una refinería clave en la región sur del Volga. Según cifras de agosto de 2025, su capacidad de procesamiento ascendía a 8.5 millones de toneladas de petróleo crudo al año, alrededor del 3% del total de Rusia. Sus productos incluyen gasolina, diesel, queroseno de aviación, fuel oil y betún.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el domingo que drones ucranianos atacaron seis regiones rusas durante la noche, con el ataque principal golpeando la región sur de Samara, donde las defensas aéreas destruyeron 12 drones.

Canales pro-guerra rusos y de monitoreo ucranianos indicaron que la refinería de petróleo de Syzran propiedad de Rosneft, así como una subestación eléctrica cercana, fueron los aparentes objetivos del ataque en Samara. Videos que circulaban en línea mostraban destellos y explosiones cerca del sitio.

Las autoridades en Syzran declararon una alerta de drones durante la noche y se activaron los sistemas de defensa aérea. La autoridad estatal de aviación Rosaviatsia suspendió temporalmente los vuelos en el aeropuerto Kurumoch de Samara bajo un protocolo de emergencia.

Residentes reportaron haber escuchado hasta seis explosiones seguidas de cortes de energía en varios distritos de la ciudad. Testigos también reportaron haber visto camiones de bomberos dirigiéndose hacia la refinería.

El ataque aparentemente golpeó la unidad ELOU-AVT-5, una instalación clave utilizada para la preparación de petróleo crudo, desalinización y destilación primaria antes del procesamiento más profundo, según el proyecto de monitoreo Exilenova+.

El ataque aparentemente golpeó la unidad ELOU-AVT-5, una instalación clave utilizada para la preparación de petróleo crudo, desalinización y destilación primaria.

La refinería produce alrededor de 800,000 toneladas de gasolina y 1.5 millones de toneladas de diesel por año, suministrando combustible a las regiones de Samara, Saratov y Penza, así como a partes del centro de Rusia. El Estado Mayor de Ucrania ha dicho previamente que la instalación también suministra combustible al ejército ruso.

“Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados reducen consistentemente la capacidad del enemigo para suministrar combustibles y lubricantes al ejército ruso y continuar su agresión contra Ucrania”, dijeron las fuerzas ucranianas en su comunicado.

La refinería de Syzran fue atacada previamente el 5 de diciembre, cuando drones dañaron su unidad de procesamiento primario AVT-6, que representa aproximadamente el 70% de la capacidad de la planta. La refinería detuvo operaciones después de ese ataque, reportó Reuters, y una fuente dijo que las reparaciones podrían durar hasta finales de diciembre.

El Estado Mayor de Kiev también informó que un reciente ataque ucraniano contra la refinería de petróleo de Volgogrado había dañado un oleoducto y equipos de producción de lubricantes.

El ataque del domingo ocurrió mientras el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se preparaba para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, para discutir un posible acuerdo de paz que pondría fin a casi cuatro años de guerra.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaRosneftREfRefinería de SyzranPetróleoSamaraDrones

Un hombre canta villancicos sin parar durante 42 horas para conseguir ganar un Récord Guinness por Navidad:

