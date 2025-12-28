Mundo

Los destinos que no se podrán visitar en 2026

Museos, templos y atracciones emblemáticas permanecerán cerrados, lo que está impulsando nuevas tendencias y experiencias alternativas

Varios destinos turísticos icónicos permanecerán cerrados en 2026 debido a renovaciones, restauraciones y cierres definitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo mundial enfrenta un fenómeno inusual para 2026: algunos de los destinos más emblemáticos y singulares permanecerán cerrados al público por motivos que van desde renovaciones y restauraciones hasta cierres definitivos. Museos, templos, librerías y atracciones que solían recibir miles de visitantes cada año ahora resultan inaccesibles, obligando a los viajeros a buscar alternativas y a repensar sus itinerarios.

Este panorama marca un contraste frente a las tradicionales listas de lugares recomendados, detallados por CNN Travel, que ponen de relieve la fragilidad y transformación constante del patrimonio cultural y de ocio global.

Los destinos “no-disponibles” para 2026

Museo de Coleccionismo y Diseño

El Museo de Coleccionismo y Diseño de Las Vegas cierra su sede física tras la demolición del centro comercial, dejando su colección en un futuro incierto (foto: Instagram/@office.of.collecting)

En Las Vegas, el Museo de Coleccionismo y Diseño surgió como una muestra del amor de Jessica Oreck por los objetos diminutos. El espacio permitía admirar una colección única y participar en la creación de maquetas y figuras en miniatura. Sin embargo, la demolición del centro comercial que lo albergaba forzó el cierre definitivo de su sede física. Actualmente, la colección viaja por Estados Unidos y su futuro es incierto, lo que deja a los entusiastas de los curiosos objetos sin un lugar fijo que visitar.

Para quienes buscan experiencias originales en Las Vegas, Omega Mart ofrece una propuesta artística bajo la apariencia de un supermercado, gestionada por el colectivo Meow Wolf y respaldada por el autor George R.R. Martin.

Centro Pompidou

El Centro Pompidou de París iniciará una renovación integral hasta 2030 (foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Centro Pompidou, inaugurado en París en los años 70 con un diseño revolucionario, cerró sus puertas para someterse a una renovación integral. El objetivo es modernizar sus instalaciones, mejorar la accesibilidad y eliminar el amianto, con una reapertura prevista para 2030. Según Reuters, la última exposición presentó obras de Otto Dix antes del cierre temporal.

Alternativa: KANAL en Bruselas. El nuevo centro Pompidou, ubicado en una antigua fábrica de automóviles en la capital belga, abrirá en noviembre de 2026. KANAL se enfocará en el arte y la arquitectura modernos y contemporáneos, siguiendo la estela del emblemático museo parisino.

Templo de Gounsa

El templo budista Gounsa en Corea del Sur fue destruido por un incendio forestal en 2025 y no tiene fecha estimada de reapertura (foto: REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)

En el condado de Uiseong, Corea del Sur, el templo Gounsa era un importante monumento budista con más de 1.300 años de historia. Un incendio forestal en marzo de 2025 lo destruyó casi por completo, junto con otros tres templos cercanos. Aunque se ha iniciado un proceso de restauración, no existe fecha estimada para su reapertura, de acuerdo con información de AP.

Situado en la ciudad de Andong, a unos 35 kilómetros de Gounsa, el Templo Bongjeongsa es considerado un buen reemplazo. Este complejo alberga Geungnakjeon, el edificio de madera más antiguo de Corea del Sur, y conserva valiosos murales budistas.

Tapiz de Bayeux

El tapiz de Bayeux no podrá verse en su museo de Francia durante 2026 por obras de modernización (foto: REUTERS/Ardee Napolitano)

El tapiz de Bayeux, una serie de telas del siglo XI que narra la conquista inglesa, es considerado una de las formas de historia visual más antiguas y mejor conservadas. El museo que lo exhibe, ubicado en Bayeux, al norte de Francia, cerró en agosto de 2025 para una modernización y ampliación. Se espera que vuelva a abrir en 2027, coincidiendo con el centenario de Guillermo el Conquistador, según AFP.

Una buena alternativa es el Museo Bonnat-Helleu. La ciudad de Bayona, en el País Vasco francés, alberga este museo apodado el “Pequeño Louvre”, reconocido por su colección de pinturas de los Grandes Maestros. Para quienes únicamente puedan visitar Bayeux, el tapiz se exhibirá temporalmente en el Museo Británico en 2026.

Ríos de América

Rivers of America en Walt Disney World cerró en agosto de 2025 para una expansión histórica basada en la franquicia 'Cars', causando cambios para sus visitantes (foto: Wikipedia)

En Walt Disney World, la zona de Rivers of America, que incluía la isla Tom Sawyer y el barco Liberty Square, cerró en agosto de 2025 para dar paso a una expansión basada en la franquicia “Cars”. De acuerdo con USA Today Network, se trata de la mayor transformación en la historia del parque.

Los seguidores de Tom Sawyer y Huckleberry Finn aún pueden disfrutar de la isla Ríos de América, oeste. Hay una en Disneyland (California) y otra en Tokio Disneyland (Japón).

Bluestockings

La librería Bluestockings de Nueva York cerró definitivamente este año debido a la gentrificación (foto: Wikipedia)

La librería Bluestockings, fundada en 1999 en el centro de Nueva York, fue un refugio feminista y de propiedad cooperativa. No pudo sobrevivir al proceso de gentrificación y anunció su cierre definitivo en septiembre. En un mensaje de despedida, sus dueños agradecieron el apoyo recibido durante más de 26 años, según AP.

Las librerías de la Gran Manzana surgen como una gran “segunda opción”. Pues Nueva York ha visto el surgimiento de nuevas librerías independientes como Yu & Me (enfocada en escritores de ascendencia asiática), Ripped Bodice (especializada en romance) y The Lit Bar (única en el Bronx).

Catacumbas de París

Las Catacumbas de París tampoco estarán disponibles para su visita durante el 2026 (foto: Wikipedia)

Las Catacumbas de París son uno de los espacios más enigmáticos de la ciudad, con paredes revestidas por los huesos de millones de antiguos parisinos. Este túnel, de casi 1,6 kilómetros, permanece cerrado por reparaciones, y aunque se prevé su reapertura en 2026, la fecha no está confirmada, de acuerdo con AFP.

En este caso, una alternativa posible es el Osario de Sedlec. Ubicado en Kutná Hora, a 74 kilómetros de Praga, este osario declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es conocido como la “iglesia de los huesos”. En París, el Cementerio de Montparnasse ofrece otra opción para quienes buscan experiencias relacionadas con la memoria histórica.

Azotea del Museo Metropolitano

La azotea del Museo Metropolitano de Nueva York permanecen cerradas por trabajos de modernización (foto: Museum of Metropolitan Art)

La azotea del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha sido un espacio privilegiado para exposiciones temporales y para contemplar el atardecer sobre Manhattan. Permanecerá cerrada hasta 2030 debido a un ambicioso proyecto de modernización y ampliación que aumentará su superficie de 696,772 a 929,030 metros cuadrados, según señaló Corbis.

Aquí, la alternativa recae en el Parque de Esculturas de Sócrates. En Long Island City, Queens, el Parque de Esculturas de Sócrates ofrece exposiciones de arte al aire libre y una vista privilegiada del horizonte neoyorquino.

