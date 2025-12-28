Mundo

El espectacular momento en que el volcán Etna entra en erupción

Las recientes emisiones de ceniza y flujos de lava en la montaña siciliana han generado una alerta roja para la aviación, aunque las operaciones en la terminal aérea de Catania permanecen sin alteraciones hasta el momento

Guardar

El Etna, el volcán más alto de Europa situado en la isla italiana de Sicilia, ha iniciado una nueva fase eruptiva con fuertes explosiones en el cráter noreste, que lanzaron material piroclástico y coladas de lava sin que, por el momento, haya interrumpido el tráfico aéreo del aeropuerto de Catania.

Gracias a la mejor visibilidad de este domingo, el Etna vuelve a ofrecer espectaculares explosiones de cenizas y humo y coladas de lava que se observan entre la nieve que ha caído estos días.

El volcán Etna volvió a
El volcán Etna volvió a entrar en erupción

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología explicó que hoy “se iniciaron una serie de fuertes explosiones en el cráter noreste, arrojando material piroclástico por todo el cono”.

Además, “la actividad se ha intensificado en el respiradero situado en el flanco superior de otro cráter, produciendo una fuente constante de humo de varias decenas de metros de altura”. El flujo de lava se desplaza hacia el este, hacia el Valle del Bove, y ha recorrido unos 1,8 kilómetros en dirección este, explicaron.

Las autoridades detallaron que “se
Las autoridades detallaron que “se iniciaron una serie de fuertes explosiones en el cráter noreste" del volcán

En la mañana del domingo, las autoridades emitieron una alerta roja, indicando un posible riesgo para los aviones debido al denso humo, pero los vuelos en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa continuaron operando sin interrupciones.

Las autoridades emitieron alerta roja
Las autoridades emitieron alerta roja por la erupción del volcán

Volcanes invisibles, riesgos latentes

Según un análisis de Mike Cassidy, profesor de la School of Geography, Earth and Environmental Sciences de la Universidad de Birmingham, publicado en The Conversation, la mayor amenaza volcánica global no reside en nombres como el Etna o Yellowstone, sino en volcanes con bajo perfil, enclavados en regiones densamente habitadas y con muy poca vigilancia. En sectores del Pacífico, Sudamérica e Indonesia, las erupciones de volcanes sin registro histórico comprobado ocurren cada 7 a 10 años, un dato que cuestiona la verdadera preparación de los sistemas de alerta actuales.

El caso del Hayli Gubbi, en Etiopía, resulta ejemplificador. En noviembre de 2025, registró su primera erupción documentada en más de 12.000 años: una columna de ceniza superó los 13 kilómetros de altura y el material llegó hasta Yemen, obligando a desviar vuelos en el norte de India. La falta de monitoreo previo hizo evidente la vulnerabilidad de esas regiones, donde el peligro solo se reconoce cuando ya es imposible de ignorar.

El Instituto Nacional de Geofísica
El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología explicó que hoy “se iniciaron una serie de fuertes explosiones en el cráter noreste, arrojando material piroclástico por todo el cono”.

Consecuencias locales, crisis globales

Cassidy subraya que las erupciones volcánicas pueden comenzar como emergencias locales y convertirse rápidamente en amenazas para todo el planeta. El caso de El Chichón en México, en 1982, resulta paradigmático. Después de siglos de inactividad y sin señales previas, el volcán devastó selvas, destruyó hogares y desplazó a más de 20.000 personas. La ceniza cubrió Guatemala y el saldo superó las 2.000 víctimas fatales, generando el peor desastre volcánico contemporáneo de México.

Más allá del impacto inmediato, la inyección de partículas a la atmósfera alteró la radiación solar, enfrió temporalmente el hemisferio norte y desplazó el monzón africano, provocando sequías en África oriental. Según el análisis de Cassidy, esta cadena de efectos favoreció una hambruna que causó cerca de un millón de muertes. Un fenómeno local, prácticamente inadvertido en su origen, desencadenó alteraciones en la seguridad alimentaria y crisis sociales a una escala impensada.

La mayor amenaza volcánica global
La mayor amenaza volcánica global no reside en nombres como el Etna o Yellowstone, sino en volcanes con bajo perfil, enclavados en regiones densamente habitadas y con muy poca vigilancia.

Preparación y respuesta: una brecha global

Mike Cassidy advierte que la reducción de riesgos solo es posible mediante cooperación internacional, intercambio científico y una inversión constante en prevención y monitoreo. Iniciativas como la Global Volcano Risk Alliance trabajan para subsanar estas brechas mediante capacitación, transferencia de tecnología, implementación de nuevos sensores y optimización de sistemas de alerta en las comunidades vulnerables.

Sin embargo, la acción técnica debe acompañarse de educación pública, protocolos claros de evacuación y fondos de emergencia, todos adaptados a contextos regionales diversos. El aprendizaje de experiencias pasadas, la colaboración entre organismos regionales y la integración de saberes locales son pilares para anticipar y reducir el impacto de futuros episodios.

Un llamado urgente: anticipar la sorpresa

El análisis de Cassidy concluye con una advertencia: la mayor falla sería ignorar estos riesgos por ser invisibles. Solo la preparación, la vigilancia activa y la cooperación global pueden evitar que un volcán olvidado desate una nueva crisis humanitaria y ambiental. La historia reciente demuestra que ningún rincón del planeta está realmente a salvo de los efectos de una erupción inesperada; el desafío es reconocerlo y actuar en consecuencia.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

volcánEtnaerupciónItaliavolcán EtnaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El OIEA logró un alto el fuego local para restaurar la electricidad en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

El director del organismo, Rafael Grossi, agradeció a ambas partes el acuerdo para una “ventana de silencio” que permitirá restaurar la transmisión eléctrica crucial para refrigerar el combustible nuclear. La planta, ocupada por Rusia desde 2022, mantiene sus seis reactores en parada fría

El OIEA logró un alto

La ONU calificó de farsa las elecciones en Myanmar y advirtió que perpetuarán la represión

La primera fase de los comicios organizados por la junta militar concluyó el domingo con centros electorales casi vacíos. El relator especial advirtió que legitimarlos sería “recompensar a un régimen que continúa cometiendo atrocidades a diario”

La ONU calificó de farsa

Guinea celebra las primeras elecciones desde el golpe de Estado de 2021 en medio de denuncias de represión a la disidencia

Los comicios se llevan a cabo bajo una nueva Constitución, la cual revocó la prohibición de que los líderes militares se postulen para cargos y extendió el mandato presidencial de cinco a siete años

Guinea celebra las primeras elecciones

El mensaje de Macron tras la muerte de Brigitte Bardot: “Lloramos a una leyenda”

El mandatario francés lamentó el fallecimiento de la actriz y cantante que se convirtió en un ícono de su país

El mensaje de Macron tras

Rusia eleva la tensión en el Pacífico: ratificó que defenderá al régimen chino ante un posible conflicto con Taiwán

El canciller ruso Sergei Lavrov subrayó el compromiso bilateral firmado en el acuerdo suscrito entre ambas naciones en 2001

Rusia eleva la tensión en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detienen a una mujer por

Detienen a una mujer por secuestro en Chihuahua: envió videos extorsivos a un familiar que vive en EEUU

Escracharon a un camionero que realizó un graffiti en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Yina Calderón aseguró que Westcol es un levantado y en redes sociales no la perdonan: “Habló la Kardashian de Temu”

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo| La Guardia Civil busca a dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín (Málaga)

INFOBAE AMÉRICA
El exfutbolista inglés Andy Carroll,

El exfutbolista inglés Andy Carroll, acusado de incumplir una orden de alejamiento

El OIEA logró un alto el fuego local para restaurar la electricidad en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

Implementan bloqueo por geolocalización para prevenir ventas no autorizadas de chips móviles

Una organización acusa a las RSF de matar a más de 200 personas "por motivos étnicos" en Darfur, Sudán

Taiwán rompe filas y celebra el reconocimiento de Israel de la independencia de Somalilandia

ENTRETENIMIENTO

El día que Gwyneth Paltrow

El día que Gwyneth Paltrow se negó a filmar una escena sexual con Ethan Hawke: “Me sentí incómoda”

La extensa carrera de Brigitte Bardot en fotografías

Brigitte Bardot: las principales películas que construyeron una leyenda

Brigitte Bardot: la musa que desafió la moral, rompió moldes y cambió los focos por la lucha animal

Murió a los 91 años Brigitte Bardot, ícono del cine francés