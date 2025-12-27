Mundo

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán

Las autoridades hasta el momento no reportaron víctimas

Guardar
El sismo sacudió la costa
El sismo sacudió la costa noreste de Taiwán (X)

Un sismo de gran magnitud sacudió la costa noreste de Taiwán el sábado, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), convirtiéndose en el segundo temblor de gran intensidad que afecta a la isla en pocos días.

La Agencia Meteorológica de Taiwán, que estimó la magnitud en 7,0, precisó que el epicentro se localizó a las 23:05 (15:05 GMT) a una profundidad de 73 kilómetros en el mar, frente al condado de Yilan, al suroeste de Taipéi. El Departamento de Bomberos del Condado de Yilan señaló a la agencia AFP que no se reportaron víctimas ni daños de inmediato.

Medios locales informaron que el sismo hizo oscilar edificios en la capital Taipéi y se percibió en toda la isla.

Taiwán experimenta actividad sísmica frecuente por su ubicación en el límite de dos placas tectónicas, cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona más activa sísmicamente del mundo, según el USGS.

El miércoles pasado, un temblor de magnitud 6,0 impactó el sureste de la isla. En abril de 2024, un terremoto de magnitud 7,4 causó la muerte de 17 personas, desató deslizamientos de tierra y dañó gravemente edificaciones en los alrededores de la ciudad de Hualien. Funcionarios entonces indicaron que fue el sismo más fuerte en Taiwán en veinticinco años.

Ese episodio fue el más grave desde el terremoto de magnitud 7,6 registrado en 1999, considerado el desastre natural más letal en la historia de la isla.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

terremoto en TaiwánTaiwán

Últimas Noticias

Los impactantes videos de los ataques rusos contra edificios residenciales en Kiev

Al menos una persona murió y 19 resultaron heridas como consecuencia de la ofensiva de anoche contra la capital ucraniana

Los impactantes videos de los

Ankhnespepy II, la reina que desafió a los faraones: secretos de su pirámide en Saqqara, textos inéditos y el linaje de poder femenino

Las excavaciones en Egipto reescriben la historia de una mujer que gobernó en tiempos de crisis. Fragmentos arqueológicos y rituales reservados cambian la visión del liderazgo antiguo

Ankhnespepy II, la reina que

Ocho siglos de enigmas sobre el Codex Gigas: la vitela perdida, el incendio en Estocolmo y la leyenda del demonio

La historia de este manuscrito medieval involucra rescates dramáticos, trayectorias accidentadas y el misterio en torno a sus páginas ausentes

Ocho siglos de enigmas sobre

París estrenó el teleférico urbano más largo de Europa

El moderno sistema Câble C1 integra 105 cabinas y transforma el acceso diario entre comunidades alejadas al conectarlas de forma ágil y moderna

París estrenó el teleférico urbano

China inauguró el túnel para autopistas más largo del mundo

Desde ahora, el tiempo necesario para cruzar montañas y conectar regiones estratégicas de Xinjiang se reduce drásticamente y comienza una nueva era de integración eurasiática

China inauguró el túnel para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conductor de una camioneta provocó

Conductor de una camioneta provocó múltiples accidentes y huyó en el Oriente antioqueño

Comandante PNP Óscar Arriola asegura que denuncias por extorsión disminuyeron 23% durante estado de emergencia

Joven se vuelve viral por fiesta de XV años con temática de Wicked

Puigdemont se “alegra mucho” del reconocimiento israelí de Somalilandia y celebra que abra “la puerta a otros reconocimientos internacionales”

Las cajas registradoras dejan de funcionar y la decisión del supermercado deja sin palabras a los clientes: “Les regalamos la compra”

INFOBAE AMÉRICA
La ciencia imita a la

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

La solución del 1 % a la inminente crisis laboral provocada por la inteligencia artificial

Hamás avisa que no tolerará un desplazamiento forzado de los palestinos a Somalilandia

Los impactantes videos de los ataques rusos contra edificios residenciales en Kiev

Dioni, de Camela, anuncia que en 2026 vuelve a los escenarios

ENTRETENIMIENTO

La ciencia imita a la

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

Sigourney Weaver reveló la pelea que tuvo con James Cameron en el tenso rodaje de “Alien 2”

Stranger Things 5: los hermanos Duffer explicaron una de las escenas más conmovedoras de la última temporada de la serie

La película de Rob Reiner que logró su única nominación al Oscar reuniendo a grandes estrellas de Hollywood

“Solo la vi una vez”: la inesperada confesión de Keira Knightley sobre “Realmente amor”