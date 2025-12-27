Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán

El sismo sacudió la costa noreste de Taiwán (X)

Un sismo de gran magnitud sacudió la costa noreste de Taiwán el sábado, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), convirtiéndose en el segundo temblor de gran intensidad que afecta a la isla en pocos días.

La Agencia Meteorológica de Taiwán, que estimó la magnitud en 7,0, precisó que el epicentro se localizó a las 23:05 (15:05 GMT) a una profundidad de 73 kilómetros en el mar, frente al condado de Yilan, al suroeste de Taipéi. El Departamento de Bomberos del Condado de Yilan señaló a la agencia AFP que no se reportaron víctimas ni daños de inmediato.

Medios locales informaron que el sismo hizo oscilar edificios en la capital Taipéi y se percibió en toda la isla.

Taiwán experimenta actividad sísmica frecuente por su ubicación en el límite de dos placas tectónicas, cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona más activa sísmicamente del mundo, según el USGS.

El miércoles pasado, un temblor de magnitud 6,0 impactó el sureste de la isla. En abril de 2024, un terremoto de magnitud 7,4 causó la muerte de 17 personas, desató deslizamientos de tierra y dañó gravemente edificaciones en los alrededores de la ciudad de Hualien. Funcionarios entonces indicaron que fue el sismo más fuerte en Taiwán en veinticinco años.

Ese episodio fue el más grave desde el terremoto de magnitud 7,6 registrado en 1999, considerado el desastre natural más letal en la historia de la isla.

Noticia en desarrollo