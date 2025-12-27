El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que la economía rusa está entrando en una fase de “caos controlado”

Vladimir Putin preside una reunión sobre producción de armas en Moscú, Rusia, el 26 de diciembre de 2025 (REUTERS)

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania (SZRU) detalló a través de su página oficial que el Banco Central de Rusia anunció que, a partir de 2027, las instituciones financieras estarán obligadas a divulgar únicamente información despersonalizada sobre su estructura de propiedad.

Tras la flexibilización de reglas en 2022, que permitió a bancos y aseguradoras no informar sobre propietarios y directivos por riesgos de sanciones, actualmente solo tres de las 352 entidades de crédito publican dicha información.

El marco regulatorio se aprobaría en 2026 y entraría en vigor no antes de abril de 2027.

Paralelamente, el Estado ruso impulsa reformas en sentido opuesto en otros ámbitos, como la eliminación de las declaraciones periódicas de ingresos para funcionarios, una medida que, aunque fue presentada como lucha anticorrupción, reduce los controles efectivos.

En términos sociales, el SZRU señaló que un tercio de las pequeñas y medianas empresas rusas baraja el cierre en los próximos seis meses. Los bancos endurecieron la concesión de créditos al consumo, con una tasa de rechazo del 90% en noviembre.

El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Estado en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 25 de diciembre de 2025 (Alexander Nemnov/REUTERS

A la vez, las casas de empeño incrementaron sus beneficios netos un 54% interanual, reflejando el deterioro de la solvencia de la población.

El sector público también enfrenta dificultades: en 2025, los impagos de empresas estatales a contratistas privados aumentaron 2,7 veces respecto al año anterior, llegando a 548 casos y casi 4.030 millones de rublos. Los retrasos en los pagos, de uno a tres meses, se deben a la caída de ingresos y el alto costo del financiamiento.

En materia de ciberseguridad, el 73% de las filtraciones de datos en 2025 se produjo en el sector público. Solo el 13% de los rusos espera recibir una bonificación anual, reflejando el pesimismo en la economía.

“En conjunto, estas tendencias configuran la imagen de un mercado que se aleja cada vez más de los estándares globales y se mantiene en un estado de cierre, desconfianza y caos sistémico”, señaló SZRU en su sitio oficial.

Vladimir Putin estrecha la mano del viceprimer ministro Alexander Novak (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Cabe mencionar que, según el viceprimer ministro Alexandr Nóvak, la economía de Rusia se mantendrá en una etapa de estancamiento hasta 2027. En una entrevista con la televisión pública estatal, Nóvak señaló que el país experimentará en 2026 un crecimiento similar al de este año, y anticipó que solo a partir de 2027 se alcanzará un ritmo de expansión alineado con el promedio mundial.

El Ministerio de Economía prevé un crecimiento del 1% del PIB en 2025, cifra confirmada recientemente por el presidente Putin. Para 2026 se proyecta un incremento del 1,3% y del 2,7% en 2027, aunque Nóvak advirtió que estos resultados están sujetos a la evolución de la guerra en Ucrania.

El funcionario atribuyó la ralentización global a las guerras comerciales impulsadas desde Estados Unidos. No obstante, el viceprimer ministro remarcó que el PIB ruso creció 9,7% en los primeros tres años de la campaña militar, superando significativamente el desempeño de la Eurozona en ese período.

En el contexto de las sanciones estadounidenses contra las principales petroleras rusas, las exportaciones de crudo y gas del país cayeron un 35% en noviembre y se espera que el retroceso alcance el 50% en diciembre.