Un atentado contra una mezquita alauita en Siria dejó al menos seis muertos y 21 heridos

En esta fotografía se observan los daños tras una explosión en la mezquita Imán Alí bin Abi Talib, en el barrio de Wadi al-Dahab, este viernes en Homs, Siria (SANA vía AP)

Una explosión en una mezquita en la ciudad siria de Homs durante las oraciones de este viernes dejó al menos seis muertos y 21 heridos, informaron autoridades.

En imágenes difundidas por la Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA, por sus siglas en inglés), administrada por el Estado, podía verse sangre en las alfombras del templo, agujeros en las paredes, ventanas rotas y daños por fuego.

La mezquita Imán Alí ibn Abi Talib se encuentra en un área predominantemente alauita del barrio Wadi al-Dhahab en Homs, la tercera ciudad más grande de Siria.

SANA, que citó a una fuente de los servicios de seguridad, indicó que investigaciones preliminares indican que se colocaron dispositivos explosivos dentro de la mezquita. Las autoridades buscan a los responsables. Se colocó un cordón de seguridad alrededor del templo, informó el Ministerio del Interior sirio en un comunicado.

En las últimas semanas, hubo tensiones en varias partes de Siria

En las últimas semanas, ha habido tensiones en varias partes de Siria, ya que las añejas divisiones sectarias, étnicas y políticas continúan desestabilizando el país, incluso cuando los combates a gran escala han disminuido.

Siria ha experimentado varias oleadas de enfrentamientos sectarios desde que el presidente Bashar Al Assad fue derrocado el año pasado, luego de una ola de ataques insurgentes liderados por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, encabezado por el ahora presidente interino Ahmad al-Sharaa.

Al Assad, él mismo un alauita, huyó del país hacia Rusia. Los miembros de su secta han sido objeto de represiones. En marzo, una emboscada llevada a cabo por partidarios de Al Assad contra las fuerzas de seguridad desencadenó días de ataques sectarios que dejaron cientos de muertos, la mayoría de ellos alauitas.

El lunes hubo enfrentamientos intermitentes entre las fuerzas del gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias —integradas por combatientes liderados por kurdos— en barrios habitados por poblaciones diversas en la ciudad norteña de Aleppo, lo que obligó al cierre temporal de escuelas e instituciones públicas y llevó a los civiles a refugiarse en sus hogares. Por la noche, ambas partes anunciaron un alto el fuego en medio de intentos para apaciguar la situación.

(Con información de AP)