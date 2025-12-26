Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19

Las dos víctimas mortales del atentado de este viernes en el norte de Israel: Mordechai Shimshon, de 68 años, y Aviv Maor, de 19

Un ataque terrorista en el norte de Israel dejó dos personas muertas y otras dos heridas, en un hecho que generó una rápida condena y el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona. Según informaron medios israelíes y confirmaron fuentes militares, las víctimas fueron identificadas como Aviv Maor, de 19 años, residente de Kibutz Ein Harod, y Mordechai Shimshon, de 68 años, oriundo de Beit She’an.

De acuerdo con reportes difundidos por The Times of Israel, Aviv Maor perdió la vida tras ser apuñalada cerca de una parada de autobús en la carretera 71, cuando intentaba conseguir transporte. Por su parte, Mordechai Shimshon fue atacado en la ciudad de Beit She’an, ubicada cerca de la frontera norte de Cisjordania.

La investigación preliminar del Ejército de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) determinó que el responsable del atentado era un ciudadano palestino que había ingresado al país de manera ilegal días antes. El ataque combinó un atropello y apuñalamientos, iniciando en Beit She’an y extendiéndose a Ein Harod y Afula. The Times of Israel reportó que un civil armado logró neutralizar al agresor, quien fue trasladado a un hospital con heridas de consideración moderada.

Israel Katz

El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó actuar con “firmeza e inmediatez” contra la aldea de Qabatiya, lugar de residencia del atacante. En respuesta, el IDF reforzó el despliegue de tropas en la línea limítrofe con Cisjordania y anunció futuras operaciones en esa localidad, según precisó The Times of Israel en su cobertura.

El jefe de policía Danny Levy describió como un “incidente muy grave”. El funcionario expresó su agradecimiento al oficial de seguridad que logró neutralizar al agresor en el lugar de los hechos.

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el lugar del atentado (REUTERS/Gil Eliyahu)

Al referirse a la situación, Levy destacó: “El incidente ha terminado, el terrorista fue neutralizado”. Añadió que las fuerzas continúan actuando en relación con el agresor y su familia, avanzando en la investigación junto al Shin Bet y otras autoridades de seguridad.

El ataque suscitó una condena generalizada dentro de Israel. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad de la población y aseguraron que continuarán las operaciones para prevenir nuevos incidentes. The Times of Israel también informó que altos mandos militares realizaron evaluaciones en el lugar de los hechos para coordinar las próximas acciones.