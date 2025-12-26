Mundo

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19

Aviv Maor, de 19 años, fue acuchillada por el atacante mientras esperaba el ómnibús, mientras que Mordechai Shimshon, de 68, fue atropellado con una camioneta

Guardar
Las dos víctimas mortales del
Las dos víctimas mortales del atentado de este viernes en el norte de Israel: Mordechai Shimshon, de 68 años, y Aviv Maor, de 19

Un ataque terrorista en el norte de Israel dejó dos personas muertas y otras dos heridas, en un hecho que generó una rápida condena y el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona. Según informaron medios israelíes y confirmaron fuentes militares, las víctimas fueron identificadas como Aviv Maor, de 19 años, residente de Kibutz Ein Harod, y Mordechai Shimshon, de 68 años, oriundo de Beit She’an.

De acuerdo con reportes difundidos por The Times of Israel, Aviv Maor perdió la vida tras ser apuñalada cerca de una parada de autobús en la carretera 71, cuando intentaba conseguir transporte. Por su parte, Mordechai Shimshon fue atacado en la ciudad de Beit She’an, ubicada cerca de la frontera norte de Cisjordania.

La investigación preliminar del Ejército de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) determinó que el responsable del atentado era un ciudadano palestino que había ingresado al país de manera ilegal días antes. El ataque combinó un atropello y apuñalamientos, iniciando en Beit She’an y extendiéndose a Ein Harod y Afula. The Times of Israel reportó que un civil armado logró neutralizar al agresor, quien fue trasladado a un hospital con heridas de consideración moderada.

Israel Katz
Israel Katz

El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó actuar con “firmeza e inmediatez” contra la aldea de Qabatiya, lugar de residencia del atacante. En respuesta, el IDF reforzó el despliegue de tropas en la línea limítrofe con Cisjordania y anunció futuras operaciones en esa localidad, según precisó The Times of Israel en su cobertura.

El jefe de policía Danny Levy describió como un “incidente muy grave”. El funcionario expresó su agradecimiento al oficial de seguridad que logró neutralizar al agresor en el lugar de los hechos.

Las fuerzas de seguridad israelíes
Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el lugar del atentado (REUTERS/Gil Eliyahu)

Al referirse a la situación, Levy destacó: “El incidente ha terminado, el terrorista fue neutralizado”. Añadió que las fuerzas continúan actuando en relación con el agresor y su familia, avanzando en la investigación junto al Shin Bet y otras autoridades de seguridad.

El ataque suscitó una condena generalizada dentro de Israel. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad de la población y aseguraron que continuarán las operaciones para prevenir nuevos incidentes. The Times of Israel también informó que altos mandos militares realizaron evaluaciones en el lugar de los hechos para coordinar las próximas acciones.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteAviv MaorMordechai ShimshonIsraelTerrorismo

Últimas Noticias

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El remate en Detroit, impulsado por necesidades personales del custodio y tras un acuerdo judicial, atrajo a coleccionistas y renovó el interés por los objetos de la tragedia del Lago Superior

El aro y un fragmento

Un atentado contra una mezquita alauita en Siria dejó al menos ocho muertos y 18 heridos

La mezquita Imán Alí ibn Abi Talib se encuentra en el barrio Wadi al-Dhahab en Homs, un área afín a la rama del islam que profesaba el ex dictador Bashar Al Assad

Un atentado contra una mezquita

“Una sola familia hondureña”: Nasry Asfura apela a la unidad tras ser confirmado como ganador de las elecciones

Casi un mes de incertidumbre terminó esta semana en Honduras cuando el CNE declaró vencedor de los comicios presidenciales al candidato del Partido Nacional

“Una sola familia hondureña”: Nasry

Raid terrorista en el norte de Israel: un atacante con cuchillo y un auto mató a dos personas antes de ser herido por un civil

La policía indicó que investiga “un ataque continuo” luego de que un individuo utilizara armas cortantes y un vehículo para agredir a transeúntes en Beit Shean

Raid terrorista en el norte

Murió el jefe de protocolo de Kim Jong-un, uno de sus asesores clave

La trayectoria de Kim Chang-son en el entorno gubernamental incluyó la participación en cumbres históricas y la construcción de la imagen internacional del régimen norcoreano

Murió el jefe de protocolo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro pidió liberar a todos

Petro pidió liberar a todos los presos políticos en Venezuela pero rechazó una intervención militar en el Caribe: “Me opongo a una invasión”

Presupuesto 2026: no hubo acuerdo de labor parlamentaria y se espera una sesión compleja en el Senado

El consumo de los hogares cayó en noviembre versus el 2024, según la Cámara de Comercio

Este es el calendario lunar de la semana en España

Tragedia en Concordia: un joven deportista murió ahogado en un arroyo durante la Navidad

INFOBAE AMÉRICA
El aro y un fragmento

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

Investigado por maltrato animal en Zamora el dueño de 19 perros, con antecedentes por hechos similares

Al menos nueve personas fallecen en incendios en viviendas en las últimas 48 horas

Rusia mantiene nuevos contactos con EEUU tras analizar el plan de paz para Ucrania

Zelenski deja en manos de sus socios internacionales la celebración de las elecciones: "Se necesita seguridad"

ENTRETENIMIENTO

“Fue mi bienvenida a Hollywood”:

“Fue mi bienvenida a Hollywood”: Paul Rudd recordó su audición más desastrosa y las pasiones simples que lo definen fuera del cine

La confesión de Kate Winslet sobre “Adios June”: un proyecto imposible de rechazar

Stranger Things 5: cuándo se estrena el episodio 8 de la temporada final

Macaulay Culkin aseguró que este clásico de Hollywood no merece ser catalogado como película navideña: “No lo es y mi opinión influye”

Andy Cohen y Anderson Cooper, la dupla que conquistó el éxito de la Nochevieja en CNN