Disidencia y represión en la Franja de Gaza: un jefe miliciano rival a Hamas denuncio el secuestro de su esposa

Integrantes de Hamas montan guardia en la Franja de Gaza junto a dos camionetas de la Cruz Roja (Archivo)

Shawqi Abu Nasira, líder de las "Fuerzas de la Patria Libre" —una milicia contraria a Hamas— en el este de Khan Younis, Franja de Gaza, denunció que integrantes del grupo terrorista irrumpieron en su domicilio el lunes y secuestraron a su esposa, además de sustraer dinero, un bidón de gas y paneles solares.

Este suceso se enmarca en una prolongada disputa interna entre facciones palestinas rivales en la Franja, donde Hamas mantiene el control desde 2007 y ha perseguido a grupos opositores. La tensión regional se ha intensificado por la represión de toda iniciativa de organización armada fuera del aparato controlado por Hamas, especialmente en las áreas urbanas del sur como Khan Younis.

La decisión de Hamas de actuar contra la familia de Abu Nasira ocurre en un contexto donde el movimiento despliega unidades especiales para mantener el control político y social, en particular frente a grupos señalados por colaborar con Israel o desafiar su autoridad. El grupo "Fuerzas de la Patria Libre" representa uno de los intentos recientes de crear polos de poder alternativos a Hamas dentro del enclave.

La destrucción de instalaciones básicasde la Franja, como el hospital Al-Shifa, es una de las consecuencias del conflicto generado por Hamas con su sangrienta incursión en Israel del 7 de otubre de 2023 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas/Archivo)

Acusaciones cruzadas y versiones encontradas

El martes, en declaraciones al medio Jusoor News, Abu Nasira relató: “No sé si esto es el reinado de la ley o el del robo”. El tono del líder reflejó el clima de impunidad y desconfianza hacia el proceder de Hamas en la zona.

Por su parte, la unidad Sahm 103 de Hamas, grupo dedicado a identificar y perseguir a gazatíes acusados de colaborar con Israel, confirmó en su canal de Telegram que detuvo a la esposa de Abu Nasira y también a su hijo. Según la versión divulgada por esa unidad, los familiares de Abu Nasira tenían en su poder 700.000 séqueles —cerca de USD 220.000— que, según afirman, estaban destinados a “uno de los grupos saboteadores en la Franja”.

Los hitos amarillos que marcan el límite del territorio que controla Israel en la Franja

La acusación de manejo de fondos y apoyo a grupos enemigos ha servido a Hamas de justificación habitual para reprimir movimientos opositores internos. Las confirmaciones de la unidad Sahm 103 muestran la disposición de Hamas a emplear mecanismos de inteligencia y coerción para neutralizar cualquier intento de competencia armada o política.El incidente pone en relieve la fragmentación interna en Gaza y la continua vigilancia de Hamas sobre redes acusadas de desestabilización, en un escenario marcado por recurrentes enfrentamientos y denuncias de abusos.

La cifra de 700 000 séqueles incautados y la intervención de la unidad Sahm 103 confirman el despliegue de recursos por parte de Hamas para controlar los flujos ilícitos y castigar a sus adversarios internos.