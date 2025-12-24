Mundo

Dinamarca deja de entregar cartas tras 400 años: la digitalización transforma el correo tradicional

El servicio postal danés realizará su última entrega física el 30 de diciembre, tras un desplome histórico en el envío de cartas y la adopción masiva de plataformas digitales

Guardar
PostNord atribuye el fin del
PostNord atribuye el fin del servicio de correo tradicional en Dinamarca a una caída del 90% en el envío de cartas desde el año 2000 (Europa Press)

El servicio postal de Dinamarca realizará la última entrega de cartas físicas el 30 de diciembre, cerrando más de cuatro siglos de historia. La medida, anunciada por PostNord —el operador danés-sueco—, responde a una caída sin precedentes en el volumen de correspondencia y a la digitalización casi total de la vida cotidiana en el país. Aunque la compañía continuará con la gestión de paquetería, la entrega de cartas quedará en manos de la firma privada Dao, que impondrá nuevas condiciones logísticas y tarifarias, según Smithsonian Magazine.

La reducción de la demanda resultó decisiva. Desde el año 2000, el número de cartas despachadas cayó más de 90%, de 1.400 millones a menos de 200 millones anuales.

“Hemos sido el servicio postal de los daneses durante 400 años, por lo que es una decisión difícil cerrar esta parte de nuestra historia. Los daneses se han vuelto cada vez más digitales, lo que significa que quedan muy pocas cartas por manejar y la tendencia sigue acentuándose hasta el punto de que el mercado de cartas ya no resulta rentable”, afirmó Kim Pedersen, CEO de la división danesa de PostNord.

Dinamarca realiza su última entrega
Dinamarca realiza su última entrega de cartas físicas y cierra más de 400 años de historia postal tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de identificación digital MitID fue determinante en este proceso. The Guardian señala que el 97% de la población mayor de 15 años utiliza este mecanismo para gestiones oficiales, bancarias y médicas, lo que redujo la necesidad de correspondencia física y llevó la digitalización a niveles casi absolutos.

El impacto de la medida abarcó tanto el empleo como el paisaje urbano. PostNord eliminó 1.500 puestos de trabajo y comenzó el retiro de los históricos buzones rojos —1.500 en total—, íconos de las calles danesas.

La venta de estos buzones generó una demanda inesperada: 1.000 unidades se agotaron en solo tres horas, con precios de hasta USD 315 para los mejor conservados y USD 236 para los más deteriorados, según Smithsonian Magazine. En 2024 se subastarán otras 200 unidades. Además, la empresa ofrece el reembolso de sellos daneses no utilizados por tiempo limitado, aunque aún no se ha definido la fecha de cierre de esta opción, según informó The Guardian.

La legislación danesa garantiza una
La legislación danesa garantiza una alternativa para el envío postal, por lo que el gobierno intervendrá si el servicio de Dao se interrumpe (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de enero, Dao asumirá la entrega de cartas bajo un esquema renovado. Los usuarios deberán depositar la correspondencia en una de sus tiendas o abonar un costo adicional por la recogida a domicilio, y el franqueo se gestionará a través de plataformas digitales. Dao prevé incrementar el volumen anual de envíos de 30 millones a 80 millones de cartas, cubriendo el espacio dejado por el operador estatal.

La legislación danesa exige que siempre exista una alternativa para el envío postal. Si Dao interrumpiera el servicio, el gobierno deberá designar otro proveedor, informó The Guardian. Un portavoz del Ministerio de Transporte señaló que los ciudadanos podrán seguir enviando y recibiendo cartas, aunque mediante vías distintas.

El retiro de 1.500 buzones
El retiro de 1.500 buzones rojos de las calles danesas simboliza el impacto urbano y cultural de la digitalización del servicio postal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aceptación social del cambio es amplia. “No podemos volver a lo que era. Somos uno de los países más digitalizados del mundo”, explicó Magnus Restofte, director del Museo Enigma de telecomunicaciones, a The Guardian. Solo el 5% de la población opta por recibir correspondencia física.

Sin embargo, la carta manuscrita conserva valor entre quienes buscan una experiencia diferente: los jóvenes de 18 a 34 años envían hasta tres veces más cartas que el promedio, como reacción a la saturación digital, fenómeno que destacó el investigador Mads Arlien-Søborg.

La retirada del correo estatal representa un punto de no retorno para Dinamarca. “Sería especialmente complicado retornar a modelos previos”, reflexionó Restofte.

Según Smithsonian Magazine, Dinamarca se posiciona como referencia en Europa para la transformación digital de los sistemas postales, evidenciando cómo la innovación puede redefinir prácticas centenarias y orientar el futuro del correo tradicional.

Dinamarca se convierte en referente
Dinamarca se convierte en referente europeo en innovación digital postal, con implicancias en logística, cultura y comunicación para el futuro del correo tradicional (Europa Press)

Esta transformación no solo afecta la logística y el acceso a servicios postales, sino que también plantea interrogantes sobre la preservación de la memoria colectiva y las tradiciones culturales vinculadas al intercambio epistolar. La carta manuscrita, más allá de su función comunicacional, representó durante generaciones un símbolo de cercanía y dedicación personal. Ahora, el reemplazo de este hábito por alternativas digitales deja un vacío perceptible, especialmente entre quienes crecieron con la costumbre de escribir y recibir cartas por correo.

En paralelo, el cambio ha impulsado a otras empresas tecnológicas y plataformas digitales a explorar nuevas soluciones para cubrir necesidades de comunicación formal y notificación legal en Dinamarca. Las autoridades prevén que la experiencia danesa funcione como modelo para otros países europeos, donde la caída del correo tradicional es también un fenómeno en expansión.

Así, la decisión de Dinamarca marca el inicio de una etapa inédita en la que la correspondencia, tal como se conoció durante siglos, se reinventa y se adapta a un presente dominado por la inmediatez digital y la eficiencia tecnológica.

Temas Relacionados

DinamarcaServicio postalPostNordDigitalizaciónBuzones rojosEntrega de cartasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Israel confirmó que abatió a Abdul Hai Zaqout, responsable financiero del grupo terrorista Hamas

El Ejército ofreció detalles del operativo coordinado entre las fuerzas armadas y la agencia de seguridad, con el propósito de afectar la red que sustenta a la organización propalestina

Israel confirmó que abatió a

Las autoridades turcas recuperaron la caja negra del avión estrellado que transportaba a un jefe militar libio

El aparato se precipitó poco después de despegar cerca de Ankara y la información recogida por el registrador será clave para establecer cómo ocurrieron los hechos

Las autoridades turcas recuperaron la

Putin recibió la nueva propuesta de paz de EEUU y Ucrania para detener la guerra

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Kirill Dmitriev entregó al máximo jefe ruso detalles de las negociaciones mantenidas en Miami con enviados estadounidenses y ucranianos

Putin recibió la nueva propuesta

La comunidad cristiana de Siria recuerda en Navidad a las víctimas del ataque en la iglesia Mar Elías

Un grupo numeroso de fieles participó en una ceremonia nocturna en la iglesia, donde encendieron luces y recordaron a quienes perdieron la vida durante un atentado suicida ocurrido en junio

La comunidad cristiana de Siria

Un nuevo atentado en Moscú dejó tres muertos cerca del sitio del ataque que mató a un alto general ruso

Dos policías y una tercera persona murieron este miércoles luego de que los agentes se acercaran a un hombre sospechoso, que entonces habría detonado un artefacto explosivo. El ataque ocurrió a dos días del asesinato del teniente general Fanil Sarvarov

Un nuevo atentado en Moscú
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Stranger Things” se acerca al

“Stranger Things” se acerca al final: cinco claves de una serie que está haciendo historia

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, radicará tutela contra el decreto de emergencia económica, confirmó Álvaro Uribe

Pedro Sánchez deja a un lado la confrontación política en su felicitación navideña mientras que Feijóo desliza que “los malos siempre acaban perdiendo”

Policía disfrazado como Papá Noel desmantela almacén clandestino de pirotecnia

Dólar: cotización de apertura hoy 24 de diciembre en Perú

INFOBAE AMÉRICA
Jair Bolsonaro abandonó su sitio

Jair Bolsonaro abandonó su sitio de reclusión para someterse a una cirugía en Navidad

Suspendida la edición 2026 del Torneo de Tenis Playa de Luanco

Tamara Falcó se convierte en la invitada perfecta con un impresionante vestido rojo de Victoria Beckham

China critica la visita de una delegación de Japón a Taiwán: "Es una provincia china"

El Real Madrid, el equipo que más ingresa por derechos audiovisuales de la temporada 2024-25

ENTRETENIMIENTO

Stephen Lang, a los 73

Stephen Lang, a los 73 años está en su mejor momento físico: el intenso entrenamiento para regresar a Avatar

Lady Gaga reflexionó sobre su año consagratorio y el impacto de Mayhem: “La música siempre fue la forma de enfrentar cualquier situación”

La Navidad según Los Simpson: 5 capítulos para revivir durante las fiestas

Cómo Christopher Lee revolucionó la Navidad con un disco de heavy metal

El Expreso Polar: la película navideña que divide entre el encanto y el escalofrío cada diciembre