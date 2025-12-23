Mundo

Tres hombres fueron condenados en el Reino Unido por planear un ataque armado contra judíos

Walid Saadaoui, de 38 años, y Amar Hussein, de 52, fueron condenados por preparar actos de terrorismo, mientras que Bilel Saadaoui, de 36 años y hermano del principal acusado, fue hallado culpable de no comunicar información relevante sobre el plan

Imagen de vigilancia que muestra
Imagen de vigilancia que muestra a Walid Saadaoui, de 38 años, y Amar Hussein, de 52, fotografiados cerca de Dover, tras ser declarados culpables en el Tribunal de la Corona de Preston por conspirar para matar a cientos de personas en un ataque con armas de fuego inspirado por el Estado Islámico contra la comunidad judía, en Gran Bretaña, en esta imagen de vigilancia fechada el 8 de mayo de 2025. Policía del Gran Manchester/Folleto vía REUTERS

Tres hombres fueron declarados culpables este martes en el Reino Unido por planear un ataque armado masivo contra la comunidad judía en el área de Mánchester (noroeste de Inglaterra), en un complot de inspiración yihadista frustrado por la Policía antiterrorista.

Walid Saadaoui, de 38 años, y Amar Hussein, de 52, fueron condenados por preparar actos de terrorismo entre el 13 de diciembre de 2023 y el 9 de mayo de 2024, mientras que Bilel Saadaoui, de 36 años y hermano del principal acusado, fue hallado culpable de no comunicar información relevante sobre el plan.

Los tres acusados, detenidos en mayo de 2024, serán sentenciados el próximo 13 de febrero, según informó el tribunal.

Bilel Saadaoui, de 36 años,
Bilel Saadaoui, de 36 años, fue declarado culpable de no revelar información sobre actos de terrorismo, mientras que dos hombres, Walid Saadaoui, de 38 años, y Amar Hussein, de 52, fueron declarados culpables el martes de conspirar para matar a cientos de personas en un ataque con armas de fuego inspirado por el Estado Islámico contra la comunidad judía en Gran Bretaña. Esta imagen fue obtenida por Reuters el 23 de diciembre de 2025. Policía del Gran Manchester/Folleto vía REUTERS.

Durante el juicio en el tribunal de Preston (noroeste inglés), la Fiscalía sostuvo que Saadaoui y Hussein, ambos con un “odio visceral” hacia los judíos, tramaban un ataque con armas de fuego contra una concentración multitudinaria en Mánchester, con la intención de causar “un daño incalculable”, si bien aún no habían decidido ni la fecha ni el objetivo concreto.

El plan, frustrado por las autoridades, incluía la introducción en el país de fusiles de asalto, pistolas y munición, así como la disposición de un lugar seguro para almacenar el armamento.

Los acusados habían realizado tareas de vigilancia y estaban dispuestos a matar a agentes policiales que se interpusieran en el ataque, según la acusación.

Armas confiscadas en la casa
Armas confiscadas en la casa de Walid Saadaoui, de 38 años, declarado culpable en el Tribunal de la Corona de Preston de conspirar para matar a cientos de personas en un ataque con armas de fuego inspirado por el Estado Islámico contra la comunidad judía en Gran Bretaña, en esta imagen proporcionada por Reuters el 23 de diciembre de 2025. Policía del Gran Manchester/A través de REUTERS.

El complot fue desmantelado gracias a un agente encubierto, identificado en el juicio como ‘Farouk’, a quien los imputados creían un extremista afín y que se infiltró en el grupo como posible intermediario para la adquisición de armas.

Saadaoui fue detenido el 8 de mayo de 2024 en el aparcamiento de un hotel de la localidad de Bolton cuando acudió a recoger un cargamento de armas. Hussein y Bilel Saadaoui fueron arrestados minutos después en otros lugares.

Tras conocerse los veredictos, el subdirector de la Policía de Greater Manchester, Robert Potts, afirmó que el ataque que planeaban “podría haber sido el más mortífero de la historia del Reino Unido” y subrayó que la actuación del agente encubierto “salvó vidas”.

Walid Saadaoui, de 38 años,
Walid Saadaoui, de 38 años, declarado culpable en el Tribunal de la Corona de Preston de conspirar para matar a cientos de personas en un ataque con armas de fuego inspirado por el Estado Islámico contra la comunidad judía en Gran Bretaña, aparece en esta fotografía sin fecha obtenida por Reuters el 23 de diciembre de 2025. Policía del Gran Manchester/Folleto vía REUTERS

El grado de amenaza contra la comunidad judía británica, radicada sobre todo en Londres y Mánchester, ha aumentado desde el inicio de la guerra en Gaza tras el ataque del grupo islamista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas.

El pasado 2 de octubre, tres personas murieron -incluido el agresor- en un atentado terrorista contra una sinagoga en Mánchester durante la festividad de Yom Kipur.

Después de arrollar con un coche a los feligreses congregados a las puertas del templo, el terrorista mató a puñaladas a un hombre, antes de ser abatido él mismo por disparos de la Policía, que también disparó accidentalmente a la tercera víctima mortal.

(con información de EFE)

