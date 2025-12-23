Mundo

Recrudecen los choques entre los kurdos de las Fuerzas de Siria Democrática y tropas del nuevo gobierno de Damasco: cuatro muertos

Una escalada de ataques armados llevó a la interrupción de clases y servicios públicos en Alepo. Hay acusaciones cruzadas de haber violado los acuerdos firmados en marzo de 2025, poco después de la caída de Al Assad

4 muertos y 14 heridos
4 muertos y 14 heridos tras los enfrentamientos de las Fuerzas de Siria Democrática y el Gobierno en Alepo

Las autoridades sirias elevaron este martes a cuatro el número de muertos y a 14 el de heridos tras los intensos enfrentamientos registrados la noche anterior entre la alianza armada liderada por los kurdos, Fuerzas de Siria Democrática (FSD), y las fuerzas gubernamentales sirias en la ciudad de Alepo, en el noroeste del país. Entre las áreas más afectadas se encuentran los barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsoud y Ashrafie, donde se emplearon morteros, lanzacohetes y ametralladoras pesadas, causando daños materiales en viviendas civiles y la suspensión temporal de actividades en instituciones educativas y oficinas gubernamentales.

El Ministerio de Salud informó a la agencia oficial de noticias siria, SANA, que las FSD atacaron una zona residencial cerca del Hospital Al Razi en Alepo, lo que resultó en la muerte de cuatro civiles y heridas a otras 14 personas, incluidos varios voluntarios de la Defensa Civil. El portavoz del Ministerio de Interior sirio, Noureddine al Baba, acusó a la alianza kurda de llevar a cabo “ataques sistemáticos en Alepo, contra barrios residenciales densamente poblados y el Hospital Al Razi”, calificando estos hechos como “una peligrosa escalada” y parte de los intentos de la FSD de “socavar el acuerdo del 10 de marzo firmado con el Estado sirio” para negociar el futuro de las FSD y la administración de las regiones bajo su control, según declaraciones recogidas por la televisión oficial siria Al Ijbariya.

Los barrios kurdos de Sheij
Los barrios kurdos de Sheij Maqsoud y Ashrafieh en Alepo sufren daños por ataques con morteros, lanzacohetes y ametralladoras pesadas (REUTERS/Karam al-Masri)

El portavoz de las Fuerzas de Siria Democrática, Farhad Shami, rechazó las acusaciones del Gobierno de Damasco, afirmando en un mensaje en su cuenta en X que “el Hospital Al Razi no fue atacado de ninguna manera”. Shami denunció que el Gobierno utiliza “la mentira como herramienta política para justificar sus ataques” y sostuvo que “docenas de vídeos documentados muestran bombardeos de artillería y tanques llevados a cabo por facciones del gobierno de Damasco en los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh y otras áreas”.

Tras una noche de violencia en Alepo, medios oficiales sirios y kurdos informaron que ambas partes alcanzaron un acuerdo para suspender la respuesta a los disparos de la otra, permitiendo el retorno paulatino de la calma a la ciudad. El gobernador de la provincia de Alepo, Azzam al Gharib, indicó que “tras una noche desgarradora, los barrios de la ciudad están volviendo gradualmente a la normalidad” y que los equipos técnicos continúan reparando los daños en las redes eléctricas y de telecomunicaciones causados por los ataques.

El portavoz del Ministerio del
El portavoz del Ministerio del Interior acusa a las FSD de atacar barrios residenciales y de intentar sabotear el acuerdo del 10 de marzo (REUTERS/Karam al-Masri)

Al Gharib comunicó que estuvo en “contacto constante” con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y aseguró que “no escatimarán en esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad en la provincia”. El gobernador había ordenado la suspensión temporal de clases en todas las escuelas y universidades públicas y privadas, así como en las oficinas gubernamentales del centro de Alepo para este martes, excluyendo a las entidades dedicadas a la atención médica y servicios de emergencia, en respuesta a la situación de seguridad.

Ambas partes, FSD y las autoridades sirias, se acusaron reciprocamente de violar los entendimientos alcanzados en marzo pasado para la integración de los combatientes kurdosirios en las fuerzas de seguridad de la nueva Siria, lo que desencadenó los choques en los barrios kurdos, que más tarde se extendieron a otras áreas. El acuerdo del 10 de marzo, firmado tras el derrocamiento de Bachar al Asad hace más de un año, buscaba una solución para las autoproclamadas zonas autónomas del noreste sirio, aunque su implementación ha enfrentado repetidos reveses y las negociaciones se han reanudado recientemente.

