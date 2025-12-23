Drones ucranianos atacaron una planta petroquímica rusa en Stávropol, zona industrial del Cáucaso norte

Drones ucranianos atacaron una planta petroquímica en Stávropol, zona industrial del Cáucaso norte

Drones ucranianos llevaron a cabo un ataque este martes contra una planta petroquímica situada en la zona industrial de la región rusa de Stávropol, en el Cáucaso norte, provocando incendios y movilizando a los servicios de emergencia locales. De acuerdo con Vladímir Vladímirov, gobernador de Stávropol, “drones enemigos intentaron atacar objetivos en Budiónnovsk, trabajan los sistemas de defensa antiaérea (...) Hay varios incendios en el territorio de la zona industrial. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos”, según publicó en su canal de Telegram.

Vladímirov indicó que, según los primeros datos, no se han registrado víctimas ni daños en viviendas o infraestructura de servicios de la ciudad. Además, el gobernador realizó un llamado a la población local para que no grabara vídeos ni publicara imágenes de los ataques en redes sociales, y recomendó mantenerse alerta ante posibles nuevas informaciones sobre la situación.

El canal de Telegram Astra señaló, basándose en imágenes compartidas en redes sociales, que el ataque tuvo como objetivo la planta petroquímica Stavrolen, una instalación dedicada a la producción de polietileno y polipropileno. Dicha planta ya había sido atacada a finales de octubre, según la misma fuente.

La planta petroquímica Stavrolen, especializada en polietileno y polipropileno, es señalada como objetivo recurrente de los drones ucranianos

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso comunicó a través de Telegram que, durante la noche anterior, las defensas antiaéreas lograron derribar un total de 29 drones de ala fija. La mayor parte de los incidentes se concentraron en las regiones de Rostov (donde se interceptaron 14 drones) y Stávropol (con 7 drones abatidos). Además, las regiones de Bélgorod y Kalmikia reportaron tres ataques cada una, mientras que Kursk y la anexionada península de Crimea registraron un ataque en cada caso.

En paralelo, las fuerzas rusas lanzaron durante la noche y la madrugada más de 600 drones y decenas de misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, una acción que la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, calificó como “un ataque deliberado y cínico por parte de Rusia en vísperas de Navidad”, según denunció en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram. “El enemigo utilizó más de 600 drones y decenas de misiles. Fue un ataque deliberado y cínico por parte de Rusia en vísperas de Navidad. En un momento en el que la gente se prepara para las fiestas, el enemigo intentó dejar a las familias ucranianas sin luz, sin calefacción y sin sensación de seguridad”, señaló Sviridenko.

La funcionaria explicó que tras el bombardeo nocturno, se coordinó a todos los servicios para eliminar las consecuencias del ataque. Especificó que las instalaciones energéticas de las regiones occidentales de Ucrania han sido las más afectadas por la ofensiva. Como resultado, se implementaron cortes de electricidad programados en todo el territorio, que se levantarán tan pronto como se estabilice la situación en el sistema energético.

Sviridenko añadió que las administraciones militares regionales y todos los servicios correspondientes ya están trabajando para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible y que se han movilizado todos los recursos disponibles para esta tarea. Además, aseguró que el Ministerio de Energía, en colaboración con la empresa pública Ukrenergo, informará regularmente sobre el estado actual del sistema energético nacional.