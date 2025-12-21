Mundo

Ucrania exigió a Rusia el retorno inmediato de cincuenta residentes de Sumy trasladados por la fuerza

Kiev también pidió a Moscú información sobre el paradero de las personas y solicitó la intervención de organismos defensores de Derechos Humanos para frenar las deportaciones de población civil

Guardar
Ucrania exigió a Rusia información
Ucrania exigió a Rusia información sobre el paradero de cincuenta residentes de Sumy trasladados por la fuerza (EFE/ARCHIVO)

El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, informó este domingo que ha solicitado a su homóloga rusa, Tatiana Moskalkova, detalles concretos sobre el paradero de cerca de cincuenta residentes de la región fronteriza de Sumy, quienes fueron trasladados por la fuerza el sábado pasado a territorio ruso. Lubinets también exigió su retorno inmediato a Ucrania y contactó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según comunicó este domingo a través de su cuenta en Telegram. Las autoridades ucranianas consideran que la operación constituye una “grave violación del derecho internacional humanitario”, ya que implica la privación ilegal de libertad y la deportación forzosa de población civil.

Lubinets afirmó en su mensaje que solicitó a la comisionada para los Derechos Humanos de la Federación de Rusia información sobre las condiciones de detención de los ciudadanos ucranianos, sus necesidades más urgentes y demandas para su retorno inmediato. Añadió que ha remitido una carta formal al CICR para que la organización internacional intervenga en el caso.

El funcionario ucraniano instó igualmente a la comunidad internacional a realizar “una evaluación legal pertinente” de las acciones de Rusia y pidió emplear todos los mecanismos disponibles para poner fin a las deportaciones ilegales de civiles ucranianos.

El defensor del pueblo ucraniano
El defensor del pueblo ucraniano para los derechos humanos, Dmytro Lubinets (REUTERS/ARCHIVO)

Según la reconstrucción divulgada por Lubinets, fuerzas armadas rusas detuvieron el jueves a unos cincuenta habitantes de la aldea de Grabovske (Sumy) y los mantuvieron retenidos sin acceso a medios de comunicación ni condiciones adecuadas. El traslado forzoso a Rusia se habría producido el sábado, de acuerdo con la información preliminar.

La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que las tropas rusas cruzaron la frontera cerca de Grabovske. Tras la toma del pueblo, una cincuentena de civiles, en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada que previamente se habían negado a ser evacuados a otras zonas de Ucrania, fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso.

Las autoridades ucranianas denuncian una
Las autoridades ucranianas denuncian una grave violación del derecho internacional humanitario por la deportación de civiles a territorio ruso (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania subrayó que la negativa de los residentes a ser evacuados dentro del país no legitima las acciones militares rusas y recalcó que tales traslados constituyen una violación de las leyes internacionales. La Dirección General de Comunicaciones precisó que, debido al deterioro de la situación de seguridad en la región de Sumy, las autoridades han organizado evacuaciones de las comunidades territoriales fronterizas. Hasta la fecha, más de 30.000 personas —cerca del 84 % de la población de ocho comunidades— han sido evacuadas. El 16 % restante, aproximadamente 5.700 personas, incluidas 38 niñas y niños, ha decidido quedarse.

En un mensaje dirigido a los residentes que permanecen en zonas de combate, Lubinets advirtió sobre los riesgos y reiteró que la evacuación continúa siendo una oportunidad para salvaguardar la integridad propia y de los seres queridos.

Temas Relacionados

Deportaciones forzosasUcraniaDmitró LubinetsTatiana MoskalkovaComité Internacional de la Cruz RojaEstado Mayor de las Fuerzas Armadas de UcraniaSumiGrabovskeDerecho internacional humanitarioEvacuaciones

Últimas Noticias

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil

La ministra del Interior señaló que las autoridades deben estudiar qué restringir, desde el uso de redes por niños hasta algoritmos que explotan vulnerabilidades. La medida se suma a iniciativas en España, Nueva Zelanda y varios estados de EEUU

Suiza evalúa prohibir las redes

Macron anunció la construcción de un nuevo portaaviones de última generación para las fuerzas armadas francesas

La decisión comunicada ante personal militar busca reemplazar al Charles de Gaulle y responde a la estrategia de modernización de la flota naval. Estará listo para entrar en servicio en 2038

Macron anunció la construcción de

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El Adler, utilizado en el pasado para transportar armas, registró problemas en el motor, por lo que emitió una señal de auxilio. La inspección aduanera continúa mientras crece la preocupación entre países de la OTAN sobre la flota en la sombra de Rusia en el Mar Báltico

Suecia abordó un carguero ruso

Zelensky acusó a Rusia de lanzar solo “señales negativas” para lograr un acuerdo de paz pese a las reuniones en EEUU

El presidente de Ucrania señaló que, mientras continúan las gestiones diplomáticas entre Kiev, Moscú y Washington en Miami, las tropas de Putin siguen adelante con “ataques en el frente y crímenes de guerra en las zonas fronterizas”

Zelensky acusó a Rusia de lanzar

Las mejores fotos de la masiva celebración del solsticio de invierno en el monumento de Stonehenge en Reino Unido

Una multitud acudió al sitio arqueológico para observar el fenómeno solar que ocurre cada diciembre, cuando la luz atraviesa las piedras alineadas y da inicio a una celebración ancestral

Las mejores fotos de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El truco definitivo para los

El truco definitivo para los mosquitos: un puñado de clavos aromáticos para dormir con las ventanas abiertas

Germán Vargas Lleras cuestionó al Gobierno Petro por ataques armados a las fuerzas militares en Cesar y Cauca: “Este solo es el inicio”

Desplome de la participación en Extremadura a las 18:00 de la tarde: cae 5,54 puntos con respecto a los comicios de 2023

Minería ilegal en 2025: avance descontrolado en la Amazonía, alarma por mercurio y retrocesos en el Congreso

El pueblo de 4 habitantes conocido como la ‘Covadonga de Andalucía’: un monumento natural, un castillo y un santuario en mitad de la montaña

INFOBAE AMÉRICA
La ONU dice que los

La ONU dice que los avances frente al hambre en Gaza son "frágiles" y lamenta "la magnitud del sufrimiento"

Zelenski dice que el nuevo préstamo europeo es "una señal" para Rusia de que Ucrania "no se desmoronará"

Rubio asegura que Maduro coopera con las disidencias de las FARC y el ELN para distribuir droga a EEUU

Arabia Saudí y Qatar celebran el levantamiento definitivo de las sanciones económicas de EEUU a Siria

La AESAN advierte de la presencia de leche no incluida en el etiquetado en cañas y triángulos de chocolate

ENTRETENIMIENTO

Lily Collins se emocionó hasta

Lily Collins se emocionó hasta las lágrimas con una escena de “Emily en París”

La historia real del entrenamiento de Jim Carrey con la CIA para filmar “El Grinch”

The Police y el álbum que selló su destino: cómo “Synchronicity” nació entre tensiones y anticipó la ruptura

Un año de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni: ¿cuál es el estado actual del caso?

Victoria Beckham reveló el hábito de David que más la irrita