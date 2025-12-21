Mundo

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil

La ministra del Interior señaló que las autoridades deben estudiar qué restringir, desde el uso de redes por niños hasta algoritmos que explotan vulnerabilidades. La medida se suma a iniciativas en España, Nueva Zelanda y varios estados de EEUU

Guardar
Una adolescente posa con un
Una adolescente posa con un teléfono móvil mostrando un mensaje de TikTok el día que entró en vigor la prohibición australiana. Suiza estudia medidas similares tras la implementación de la restricción para menores de 16 años en Australia. (REUTERS/Hollie Adams/Archivo)

Suiza debe hacer más para proteger a los niños de los riesgos de las redes sociales, dijo el domingo la ministra del Interior, Élisabeth Baume-Schneider, quien se mostró abierta a una posible prohibición de las plataformas para los más jóvenes.

Tras la reciente prohibición en Australia de las redes sociales para menores de 16 años, Baume-Schneider dijo al periódico SonntagsBlick que Suiza debería estudiar medidas similares.

“El debate en Australia y la UE es importante. También debe llevarse a cabo en Suiza. Estoy abierta a una prohibición de las redes sociales”, dijo la ministra, miembro de los socialdemócratas de centro-izquierda. “Debemos proteger mejor a nuestros hijos”.

La ministra indicó que las autoridades tienen que estudiar qué debe restringirse, y enumeró opciones como prohibir el uso de las redes sociales por parte de los niños, frenar los contenidos nocivos y abordar los algoritmos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los jóvenes.

Según Baume-Schneider, los debates detallados comenzarán en el nuevo año, con el apoyo de un informe sobre la cuestión. “No debemos olvidar las propias plataformas de redes sociales: deben asumir la responsabilidad de lo que consumen los niños y los jóvenes”, agregó.

La ministra del Interior suiza,
La ministra del Interior suiza, Élisabeth Baume-Schneider, en Ginebra. Baume-Schneider se mostró abierta a una prohibición de redes sociales para menores y dijo que los debates detallados comenzarán en 2026. (REUTERS/Denis Balibouse/Archivo)

Las declaraciones se producen después de que Australia se convirtiera a principios de este mes en el primer país en aprobar una ley pionera para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, con multas de hasta 30,7 millones de euros (32,1 millones de dólares) para plataformas como TikTok, Facebook e Instagram que la infrinjan. La prohibición entró en vigor el 10 de diciembre.

La controvertida norma requiere que estas plataformas tomen “medidas razonables” para prevenir el acceso de menores, utilizando métodos de verificación de edad como inferencia de la actividad en línea, estimación facial mediante selfies, documentos de identidad cargados o detalles bancarios vinculados.

La prohibición australiana se ha ganado los elogios de muchos padres y grupos que abogan por el bienestar de los niños, y ha suscitado las críticas de grandes empresas tecnológicas y defensores de la libertad de expresión. Los expertos, por su parte, temen que los menores huyan a plataformas más peligrosas

Varios países europeos están considerando medidas similares. En España, se prevé elevar de 14 a 16 años la edad para tener cuenta en una red social, según un proyecto de ley aprobado en junio de 2024. El texto legislativo contempla una orden de alejamiento virtual para quienes cometan delitos contra menores y obliga a que móviles y dispositivos electrónicos tengan incluido un control parental gratuito.

El Parlamento Europeo aprobó en noviembre una resolución no vinculante que aboga por una edad mínima de 16 años para el acceso a las redes sociales, permitiendo el consentimiento parental para jóvenes de 13 a 15 años.

Otros países como Malasia y Nueva Zelanda también han estado avanzando propuestas para prohibir las redes sociales a niños menores de 16 años.

En Estados Unidos, varios estados han tomado medidas. En julio de 2024, Puerto Rico decretó los 18 años como edad mínima para activar una cuenta en cualquier red social. En marzo de 2024, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 13 años abrir cuentas en redes sociales. Nueva York aprobó en junio de 2024 dos leyes para exigir consentimiento paterno para menores de 18 años y limitar la recopilación de datos de menores.

En Suiza, a principios de este mes, el Parlamento del cantón de Friburgo votó a favor de prohibir que los niños utilicen teléfonos móviles en la escuela hasta que tengan unos 15 años, la última medida adoptada a nivel local en el país para frenar su uso en las escuelas.

Temas Relacionados

SuizaRedes socialesMenoresVeto a las redes socialesProtección de menoresÉlisabeth Baume-SchneiderCiberacosoPrivacidadInfanciaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Ucrania exigió a Rusia el retorno inmediato de cincuenta residentes de Sumy trasladados por la fuerza

Kiev también pidió a Moscú información sobre el paradero de las personas y solicitó la intervención de organismos defensores de Derechos Humanos para frenar las deportaciones de población civil

Ucrania exigió a Rusia el

Macron anunció la construcción de un nuevo portaaviones de última generación para las fuerzas armadas francesas

La decisión comunicada ante personal militar busca reemplazar al Charles de Gaulle y responde a la estrategia de modernización de la flota naval. Estará listo para entrar en servicio en 2038

Macron anunció la construcción de

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El Adler, utilizado en el pasado para transportar armas, registró problemas en el motor, por lo que emitió una señal de auxilio. La inspección aduanera continúa mientras crece la preocupación entre países de la OTAN sobre la flota en la sombra de Rusia en el Mar Báltico

Suecia abordó un carguero ruso

Zelensky acusó a Rusia de lanzar solo “señales negativas” para lograr un acuerdo de paz pese a las reuniones en EEUU

El presidente de Ucrania señaló que, mientras continúan las gestiones diplomáticas entre Kiev, Moscú y Washington en Miami, las tropas de Putin siguen adelante con “ataques en el frente y crímenes de guerra en las zonas fronterizas”

Zelensky acusó a Rusia de lanzar

Las mejores fotos de la masiva celebración del solsticio de invierno en el monumento de Stonehenge en Reino Unido

Una multitud acudió al sitio arqueológico para observar el fenómeno solar que ocurre cada diciembre, cuando la luz atraviesa las piedras alineadas y da inicio a una celebración ancestral

Las mejores fotos de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El truco definitivo para los

El truco definitivo para los mosquitos: un puñado de clavos aromáticos para dormir con las ventanas abiertas

Germán Vargas Lleras cuestionó al Gobierno Petro por ataques armados a las fuerzas militares en Cesar y Cauca: “Este solo es el inicio”

Desplome de la participación en Extremadura a las 18:00 de la tarde: cae 5,54 puntos con respecto a los comicios de 2023

Minería ilegal en 2025: avance descontrolado en la Amazonía, alarma por mercurio y retrocesos en el Congreso

El pueblo de 4 habitantes conocido como la ‘Covadonga de Andalucía’: un monumento natural, un castillo y un santuario en mitad de la montaña

INFOBAE AMÉRICA
Los 'Segundas' quieren abrirse paso

Los 'Segundas' quieren abrirse paso con una gran campanada en la Copa del Rey

Guterres describe como "esencial" empezar a aplicar la segunda fase de la propuesta de EEUU para Gaza

El Gobierno asegura que "nunca" se ha opuesto a la ILP de regularización y defiende su tramitación en el Congreso

Mueren dos personas tiroteadas en el área de espera de la cárcel de mujeres de Guayaquil (Ecuador)

El presidente veta la reforma de la ley de nacionalidad tras la declaración de inconstitucionalidad

ENTRETENIMIENTO

Lily Collins se emocionó hasta

Lily Collins se emocionó hasta las lágrimas con una escena de “Emily en París”

La historia real del entrenamiento de Jim Carrey con la CIA para filmar “El Grinch”

The Police y el álbum que selló su destino: cómo “Synchronicity” nació entre tensiones y anticipó la ruptura

Un año de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni: ¿cuál es el estado actual del caso?

Victoria Beckham reveló el hábito de David que más la irrita