Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El Adler, utilizado en el pasado para transportar armas, registró problemas en el motor, por lo que emitió una señal de auxilio. La inspección aduanera continúa mientras crece la preocupación entre países de la OTAN sobre la flota en la sombra de Rusia en el Mar Báltico

El carguero ruso Adler fondeado
El carguero ruso Adler fondeado en aguas suecas frente a Höganäs tras sufrir una falla en el motor. El buque es propiedad de una empresa rusa sancionada por EEUU y la UE por transportar munición norcoreana para la guerra en Ucrania. (Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS)

Las autoridades suecas abordaron el domingo un carguero ruso bajo sanciones que había anclado en aguas territoriales suecas tras desarrollar problemas en el motor, en el último incidente entre países de la OTAN y embarcaciones de Moscú en la región del Mar Báltico.

El Adler, un buque de carga rodante que analistas señalan ha sido utilizado en el pasado para transportar armas, desarrolló problemas técnicos el sábado y se detuvo en aguas territoriales de Suecia antes de que funcionarios de aduanas y guardias fronterizos lo abordaran durante la noche del domingo.

“Poco después de las 01.00 de la madrugada abordamos el barco con el apoyo de la Guardia Costera sueca y el servicio de policía para realizar una inspección aduanera”, dijo Martin Höglund, portavoz de la Administración de Aduanas de Suecia. “La inspección todavía está en curso”.

La tripulación estuvo bien dispuesta y la inspección continuaba el domingo por la mañana, según el servicio de aduanas de Suecia. Medios locales informaron que los servicios de inteligencia y fiscales suecos también estaban involucrados en el caso.

Höglund declinó revelar qué había encontrado el servicio de aduanas a bordo del barco.

Según el servicio de rastreo de buques Marine Traffic, el Adler es un portacontenedores rodante de 126 metros de largo. Está anclado frente a Höganäs, en el suroeste de Suecia.

La posición del Adler frente
La posición del Adler frente a las costas de Suecia. El carguero rodante de 126 metros emitió una llamada de socorro el sábado cerca de Höganäs, en el estrecho entre Dinamarca y Suecia. (Marine Traffic)

El buque es propiedad de la empresa rusa M Leasing LLC, que está incluida en las listas de sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y múltiples países europeos por su papel en el transporte de munición norcoreana para su uso en la guerra de Rusia contra Ucrania, según OpenSanctions, una base de datos de empresas e individuos sancionados.

El Adler emitió una llamada de socorro el sábado por la mañana cerca de la localidad sueca de Höganäs, en el estrecho entre Dinamarca y Suecia. El barco había partido del puerto ruso de Bronka, en las afueras de San Petersburgo, el 15 de diciembre, aunque las autoridades aduaneras dijeron que no tenían información sobre su destino.

“Los propietarios están en las listas de sanciones, por eso también lo tenemos en cuenta cuando hacemos un control aduanero, lo que complica un poco todo el asunto”, señaló Höglund.

El abordaje por parte de funcionarios suecos se produce después de que varias embarcaciones pertenecientes a la flota en la sombra de Rusia cortaran cables y tuberías en el Mar Báltico en 2024, culminando con guardias fronterizos finlandeses descendiendo en rappel sobre el petrolero Eagle S el 26 de diciembre del año pasado para detener a su tripulación.

Finlandia presentó un caso contra el capitán y oficiales superiores del Eagle S por sabotaje grave, ya que determinó que los cables cortados por el barco estaban en aguas internacionales.

El Adler ha sido detenido anteriormente por un país de la OTAN cuando fuerzas griegas lo abordaron en 2021 para asegurar que no transportaba armas a Libia, lo que provocó la ira rusa.

Crece la preocupación entre los países de la OTAN que bordean el Mar Báltico sobre la flota en la sombra de Rusia, compuesta por embarcaciones utilizadas para eludir las sanciones occidentales sobre petróleo, así como buques de carga que transportan armas.

Lady Mariia, otra embarcación rusa rodante que ha sido utilizada para transportar armas, también desarrolló problemas en el motor frente a la costa de Suecia a principios de este mes, pero recuperó el control en pocas horas.

