La Unión Europea envió una carta a Lula en la que se comprometió a firmar el acuerdo comercial con el Mercosur en enero

Las autoridades europeas “lamentaron” que los acuerdos no hubiesen sido firmados este sábado en la cumbre del bloque regional, en Brasil, y atribuyeron el aplazamiento a que procedimientos internos del Consejo exigidos para autorizar la firma aún no fueron finalizados

Fotografía oficial de los jefes
Fotografía oficial de los jefes de Estado de países integrantes y representantes de estados asociados en la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur) este sábado, en Foz de Iguazú (Brasil). EFE/ Juan Pablo Pino

La Unión Europea (UE) se comprometió en una carta enviada al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a firmar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur a comienzos de enero, tras las divergencias internas que le impidieron suscribir el tratado este sábado como estaba previsto.

La misiva, fechada el viernes y divulgada este sábado por la Presidencia brasileña durante la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur, está suscrita por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“Nos gustaría trasmitirle nuestro firme compromiso en proceder con la firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Provisional de Comercio a comienzos de enero, en un momento a ser acordado entra las dos partes”, aseguran.

Las autoridades europeas “lamentaron” que los acuerdos no hubiesen sido firmados este sábado y atribuyeron el aplazamiento a que procedimientos internos del Consejo exigidos para autorizar la firma aún no fueron finalizados.

Agregaron que están trabajando intensamente para completar esos pasos lo más rápido posible.

Los signatarios reafirmaron su compromiso con la firma de los acuerdos, que calificaron como fundamentales para el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y estratégicos entre las dos regiones.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece una conferencia de prensa durante una cumbre de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 19 de diciembre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq/Foto de archivo

La firma de los acuerdos, afirmaron, envía un “mensaje poderoso sobre nuestra determinación colectiva en profundizar la cooperación basada en valores compartidos, confianza mutua e intereses a largo plazo”.

“Estamos confiados en que conducir este proceso a una conclusión rápida reforzará nuestros compromisos compartidos y generará claridad y confianza para todas las partes interesadas”, aseguraron.

Von der Leyen y Costa agradecieron los esfuerzos hechos por Brasil para, en su condición de presidente temporal del Mercosur, realizar las gestiones para intentar firmar el acuerdo en la Cumbre que celebró el bloque suramericano este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

“En ese sentido, esperamos que tenga la oportunidad de hacer consultas con los otros socios del Mercosur en Foz de Iguazú para ayudar a llevar estos preparativos a cabo, en el espíritu de unidad y de responsabilidad compartida con este paso histórico”, asegura la carta.

El presidente del Consejo Europeo,
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ofrece una conferencia de prensa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 19 de diciembre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

Tras el rechazo frontal de Francia al acuerdo y las dudas de última hora de Italia que impidieron contar con el apoyo necesario para aprobar la firma de los acuerdos, la Comisión Europea aseguró el viernes que ya consiguió convencer a los países que estaban con duda y que tiene condiciones de suscribir los tratados el 12 de enero.

La posible firma sería en Paraguay, que recibe este sábado de Brasil la presidencia temporal del Mercosur.

En la carta las autoridades europeas agradecen los esfuerzos hechos por Lula, uno de los principales impulsores del acuerdo.

“Nos gustaría expresarle nuestro sincero agradecimiento por su liderazgo y por su compromiso personal con la relación entre la Unión Europea y el Mercosur. Su compromiso y visión han sido fundamentales para sustentar el ímpetu y la confianza en momentos decisivos de nuestra asociación”, afirmaron.

En la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur, Lula dijo que, mientras espera que la Unión Europea resuelva sus divergencias internas, el bloque sudamericano seguirá trabajando en negociaciones con otros socios comerciales, entre los que citó Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido y Vietnam.

(Con información de EFE)

