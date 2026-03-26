El CIS pregunta por el No a la 'guerra' de Sánchez en su encuesta sobre sexualidad y el 60% apoya no dejar las bases

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha aprovechado su Encuesta sobre Sexualidad para incluir una pregunta sobre la apuesta del presidente Pedro Sánchez por el 'No a la guerra' y su negativa a autorizar las bases de utilización conjunta con Estados Unidos para atacar a Irán.

En el cuestionario, centrado en asuntos como relaciones abiertas, intercambios de pareja o juguetes sexuales, el centro que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos ha incluido una pregunta para conocer la opinión de los entrevistados sobre "la posición del presidente del Gobierno de no autorizar las bases para realizar bombardeos en Irán".

UNO DE CADA CINCO, EN CONTRA

Según las respuestas, un 60,2% de los encuestados asegura estar bastante o muy de acuerdo con la decisión de Pedro Sánchez, frente a un 12,1% que se muestra "un poco de acuerdo" y un 19,8% la rechaza por completo.

Si se analizan las respuestas según el recuerdo de voto en las últimas elecciones generales, las de julio de 2023, la decisión de no autorizar las bases a la administración de Donald Trump tiene un gran respaldo entre quienes apoyaron al PSOE (el 81,6% del total), y a Sumar (94,6%).

Pero la decisión de Pedro Sánchez también tiene apoyo entre los votantes de PP e incluso de Vox. Así, un 27,8% de quienes dicen haber votado a Alberto Núñez Feijóo en 2023 asegura estar bastante o muy de acuerdo con negar a Trump las bases españolas, frente a un 29,7% que está un poco de acuerdo y un 36,3% que se manifiesta totalmente en contra.

Entre los electores de Vox, un 80% asegura estar 'poco o nada' de acuerdo con el líder del PSOE, pero hay un 15,2% que en este caso concreto dice estar bastante o muy de acuerdo con el presidente del Gobierno de coalición.

RECHAZO DE LOS JÓVENES

Uno de los colectivos que manifiestan más rechazo a la decisión de Sánchez son los más jóvenes, pues un tercio de los entrevistados que en 2023 no tenían edad para votar, el 32%, asegura estar en contra de denegar el uso de las bases.

Asimismo, y al analizar las respuestas por tramos de edad, un 32% de los jóvenes de 18 a 24 años se muestra 'poco o nada' de acuerdo con la posición del presidente del Gobierno respecto del ataque a Irán.